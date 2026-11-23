IHSG ditutup naik 1,35% ke posisi 5.215,85. Sinyal positif dari sektor dasar dan energi mendorong indeks ke level tertinggi minggu ini.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) pada perdagangan Senin mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 1,35%. Penutupan terjadi di angka 5.215,85, menandai pencapaian level tertinggi selama pekan tersebut.

Kinerja Pasar Saham Senin Pagi

Pergerakan positif ini didorong oleh kenaikan pada 242 saham, sementara hanya 132 saham yang mengalami pelemahan dan 84 saham lainnya bertahan stagnan. Data dari RTI menunjukkan total frekuensi perdagangan mencapai 1.449.036 kali dengan volume transaksi 35,5 miliar saham.

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Nilai transaksi harian tercatat sebesar Rp 11 triliun. Selain IHSG, indeks saham LQ45 juga mencatatkan kenaikan 0,83% ke posisi 540,19, mencerminkan sentimen optimis mayoritas investor di pasar modal Indonesia pada hari tersebut.

Pemimpin Kenaikan Sektor Dasar dan Energi

Sektor saham basic memimpin laju kenaikan indeks dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,42%. Performa ini mengungguli sektor lainnya dan menjadi pendorong utama keberhasilan IHSG dalam menutup perdagangan dalam zona hijau.

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Sektor energi juga memberikan kontribusi positif yang substansial dengan kenaikan sebesar 3,18%. Hal ini dibarengi dengan kenaikan pada sektor transportasi yang melonjak 2,29% dan sektor infrastruktur yang menanjak 1,57%.

Sektor consumer siklikal dan industri juga tercatat menguat, masing-masing sebesar 1,34% dan 0,83%. Sektor properti naik 0,74%, keuangan bertambah 0,26%, dan sektor kesehatan menguat tipis sebesar 0,13%.

Penyebab Penurunan Sektor Tertentu

Meski mayoritas sektor menghijau, terdapat dua sektor yang gagal mempertahankan momentum positif. Sektor consumer nonsiklikal mengalami penurunan sebesar 0,41%, menjadikannya salah satu dari sedikit area merah di bursa.

Sektor teknologi juga mencatatkan kerugian dengan penurunan nilai sebesar 0,39%. Penurunan ini menunjukkan adanya tekanan jual atau profit taking pada saham-saham teknologi pada hari tersebut.

Performa Saham Blue Chip dan Individual

Di level individual, saham VKTR menunjukkan tren kenaikan yang mencolok dengan penambahan nilai sebesar 7,04%. Harga saham VKTR ditutup di posisi Rp 304 per saham setelah dibuka stagnan di Rp 284.

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Pada perdagangan VKTR, harga bergerak di kisaran tertinggi Rp 312 dan terendah Rp 268 per saham. Volume perdagangan untuk emiten ini mencapai 1.572.905 saham dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 46,2 miliar.

Sementara itu, saham bank besar BMRI mengalami koreksi ringan sebesar 0,26% ke posisi Rp 3.880 per saham. Saham ini dibuka turun 40 poin menjadi Rp 3.850 dengan rentang harga antara Rp 3.790 hingga Rp 3.920.

Nilai transaksi harian BMRI tercatat sebesar Rp 57,1 miliar dengan volume 1.475.517 saham. Di sisi lain, saham MPMX bertahan stagnan di posisi Rp 1.070 dengan nilai transaksi Rp 1,3 miliar.

Saham PANI berhasil menutup kenaikan sebesar 2,61% menjadi Rp 3.540 per saham. Saham ini dibuka melemah di Rp 3.410 namun berhasil pulih dengan harga tertinggi Rp 3.550 dan terendah Rp 3.280.