Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat didorong aksi beli luas di seluruh sektor, dengan GOTO dan ADRO menjadi penyumbang positif terbesar bagi sentimen pasar.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan kinerja positif yang signifikan sepanjang perdagangan hari ini, dengan penutup indeks berada di level tertinggi selama sesi tersebut. Sentimen pasar yang optimis terlihat jelas dari dominasi saham-saham yang mencatatkan kenaikan harga di seluruh sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Aksi beli yang masif menjadi pendorong utama kenaikan indeks utama ini.

Pergerakan IHSG dimulai dengan pembukaan yang naik sebesar 0,33 persen menjadi 5.214,61 poin pada sesi awal. Semangat beli investor tampaknya menguat pada pagi hari, di mana pada pukul 09.06 WIB, indeks berhasil melompat drastis sebesar 1,03 persen ke level 5.251,25 poin. Peningkatan ini juga diikuti oleh Indeks LQ45 yang naik 1,04 persen menjadi 548,15 poin, mengindikasikan bahwa saham-saham blue chip juga menarik minat investor institusional maupun ritel.

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Seluruh sektor saham menunjukkan warna hijau yang konsisten, tanpa ada satu pun sektor yang mencatatkan penurunan. Sektor energi menjadi yang paling agresif dengan kenaikan 2,53 persen, diikuti oleh sektor basic yang bertambah 2,81 persen. Sektor industri juga mencatatkan kenaikan sebesar 1 persen, sementara sektor consumer nonsiklikal melonjak 0,46 persen dan consumer siklikal menguat 1,21 persen. Sektor kesehatan menambah 0,70 persen, keuangan menanjak 0,29 persen, dan properti melonjak 0,36 persen. Selain itu, sektor teknologi naik 0,96 persen, infrastruktur mendaki 1,56 persen, dan transportasi melonjak 0,56 persen.

Di tengah optimisme pasar luas, saham GOTO mencatatkan performа yang sangat menarik bagi para penilik aset teknologi. Harga saham GOTO melonjak drastis sebesar 3,85 persen menjadi Rp 27 per lembar. Saham tersebut dibuka stagnan di Rp 26 per saham sebelum mendorong ke level tertinggi Rp 27, dengan level terendah di Rp 26 per saham. Total frekuensi perdagangan saham GOTO tercatat sebanyak 960 kali dengan volume perdagangan 8.399.286 saham, menghasilkan nilai transaksi harian sebesar Rp 21,8 miliar.

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Sektor energi dan material juga turut memberikan kontribusi positif melalui pergerakan saham ADRO. Harga saham ADRO bertambah 3 persen menjadi Rp 2.400 per saham. Penutupan harian ini berada di kisaran tertinggi Rp 2.430 dan terendah Rp 2.380 per saham setelah dibuka naik 60 poin ke Rp 2.390. Volume perdagangan saham ADRO mencapai 84.756 saham dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 20,4 miliar melalui 2.175 kali frekuensi perdagangan.

Dari sisi negatif, hanya sedikit saham yang mencatatkan penurunan atau diam di tempat. Sebanyak 154 saham melemah dan 190 saham diam, sementara 379 saham lainnya menghijau yang berhasil mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan. Saham BBCA menguat 0,43 persen ke Rp 5.850 per saham dengan level tertinggi Rp 5.850 dan terendah Rp 5.800, mencatatkan transaksi harian senilai Rp 37,7 miliar. Sebaliknya, saham BYAN merosot 1,04 persen menjadi Rp 9.525, dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 1,3 miliar. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 18.355. Total volume perdagangan saham di pasar modal mencapai 3,3 miliar saham dengan nilai transaksi harian mencapai Rp 817,9 miliar.