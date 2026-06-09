IHSG Naik 4,82% Jadi 5.599,74; Saham Perbankan dan Teknologi Antarkan Pasar ke Zona Hijau

IHSG mencatatkan kenaikan 4,82% pada sesi pertama, didorong oleh penguatan hampir semua sektor, terutama perbankan dan teknologi. Artikel ini mengulas pergerakan indeks, kinerja saham unggulan, serta faktor-faktor yang mendorong pasar.

IHSG ditutup dengan kenaikan signifikan pada sesi pertama perdagangan, diinspirasi oleh aksiintingan saham di berbagai sektor. Indeks utama IHSG naik 4,82% menjadi 5.599,74, sementara indeks LQ45 melonjak 5,62% menjadi 556,71.

Seluruh indeks saham acuan mengalami penguatan, dengan level tertinggi IHSG di 5.627,57 dan terendah di 5.318,14. Dari total 813 saham yang diperdagangkan, 603 saham menguat, 118 melemah, dan 92 tetap stagnan. Total frekuensi perdagangan mencapai 1.479.785 kali dengan volume 24,7 miliar saham dan nilai transaksi Rp 13,8 triliun.

Semua sektor saham mencatatkan pertumbuhan, di mana sektor teknologi naik 1,94%, energi 5,08%, basic 5,71%, industri 5,93%, consumer nonsiklikal 4,24%, consumer siklikal 3,89%, kesehatan 1,62%, keuangan 4,17%, properti 3,44%, infrastruktur 4,08%, dan transportasi 3,54%. Kinerja sektor keuangan几天前 didukung oleh saham-saham perbankan seperti BBTN (+10,48% ke Rp 1.160), BBNI (+8,31% ke Rp 3.260), BBRI (+6,56% ke Rp 2.760), BMRI (+6,47% ke Rp 3.950), BBCA (+4,12% ke Rp 5.050), dan BRIS (+5,57% ke Rp 1.705).

Selain itu, saham BNGA naik 2,72% ke Rp 1.510, ARTO naik 8,07% ke Rp 870, AMAR naik 2,72% ke Rp 189, SUPA naik 0,83% ke Rp 605, dan BBHI melonjak 6,71% ke Rp 875. Analisis menyoroti tren IHSG, dampak rebalancing MSCI, dan rekomendasi saham terkini. BEI juga menggelar Public Expose Live 2026 untuk menghubungkan emiten dan investor





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IHSG Saham Perbankan Rebalancing MSCI BEI Public Expose Trend Pasar

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