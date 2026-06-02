IHSG Naik 1,11% ke 6.195 Amid Tekanan Jual, Rekomendasi Saham dari MNC dan Pilarmas

IHSG ditutup naik 1,11% pada 2 Juni 2026 meski ada tekanan jual ringan. Sektor energi dan keuangan menjadi driver utama, sementara transportasi koreksi terbesar. Analis MNC Sekuritas beri analisis gelombang dan level support-resistance, serta rekomendasi saham BRPT, IMPC, INCO, KLBF. Pilarmas rekomendasikan AMMN, SSMS, PSAB.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada perdagangan Selasa, 2 Juni 2026, mencatatkan kenaikan sebesar 1,11% menutup pada level 6.195,42. Kenaikan tersebut terjadi Meskipun disertai dengan tekanan jual yang muncul, namun volumenya tidak begitu besar sehingga pergerakan pasar cenderung berjalan sideways.

Data perdagangan menunjukkan total frekuensi transaksi mencapai 2.572.956 kali dengan volume 31,2 miliar saham dan nilai transaksi harian sebesar Rp 25,5 triliun. Indeks LQ45 juga menguat 1,33% menjadi 619,27. Posisi tertinggi yang dicapai IHSG selama sesi adalah 6.264,26 sedangkan level terendah berada di 6.143,62. Secara sektoral, dari sebelas sektor yang diukur, empat sektor mencatatkan kenaikan.

Sektor energi menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan pertumbuhan 1,61%, diikuti sektor basic naik 1,32%, infrastruktur naik 0,64%, dan keuangan naik 0,27%. Di sisi lain, tiga sektor mengalami penurunan, dengan transportasi mencatat koreksi terbesar sebesar 3,33%, industri turun 0,64%, consumer nonsiklikal turun 0,25%, dan consumer siklikal turun 0,09%. Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menjelaskan bahwa kenaikan IHSG didorong oleh sektor energi dan perbankan, serta penguatan grup konglomerasi.

Selain itu, pasar juga mengawasi perkembangan negosiasi Amerika Serikat-Iran dan menguatnya rupiah terhadap dolar AS yang berada di kisaran 17.817. Herditya menyampaikan bahwa pergerakan IHSG saat ini berada dalam bagian wave A dari wave (2) pada pola gelombang Elliott. Ia memperkirakan area penguatan akan menguji kisaran 6.362-6.484, sementara area koreksi terdekat berada di 5.889-6.080. Untuk level support dan resistance dalam perdagangan Rabu, ia menetapkan support di 5.996 dan 5.899, sedangkan resistance di 6.318 dan 6.459.

Rekomendasi investasi saham dari PT Pilarmas Investindo Sekuritas menyertakan saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), dan PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB). Sementara Herditya dari PT MNC Sekuritas memilih saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF).

BRPT terpantau terkoreksi 0,52% ke level 1.930 dengan munculnya tekanan jual, dan Diduga berada di awal wave C dari wave (B). IMPC menguat 3,01% ke 1.880 disertai peningkatan volume pembelian, diperkirakan berada di awal wave C dari wave (B). INCO terkoreksi ke 4.730 juga dengan tekanan jual, diduga berada dalam wave C dari wave (B). KLBF terkoreksi 3,25% ke 745 masih didominasi tekanan jual dan berada dalam fase downtrend, diperkirakan berada di wave 5 dari wave (C).

Pasar bagi pergerakan rupiah yang menguat tersebut juga menjadi salah satu faktor penopang. Kesimpulannya, meskipun IHSG naik, Recomendasi saham mengacu pada perusahaan dengan pola gelombang yang berbeda-beda, Namun pembaca diharapkan untuk tetap melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi





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