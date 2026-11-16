IHSG Merosot 0,44 Persen, Sektor Basic Materials Pimpin Penurunan

IHSG tutup di 5.320,98 akibat tekanan valuasi Rupiah dan komuditas. Herditya Wicaksana menyebut koreksi jangka pendek ini wajar pasca penguatan dua hari sebelumnya.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan penurunan sebesar 0,44 persen, berakhir di posisi 5.320,98 pada perdagangan hari ini. Penurunan ini menandai koreksi setelah indeks tersebut mengalami penguatan berturut-turut selama dua hari sebelumnya. Di tengah tren menurun ini, Indeks Saham LQ45 justru mencatatkan kenaikan kecil sebesar 0,13 persen ke level 551,06, menunjukkan adanya variasi pergerakan antar komponen indeks.

Mekanisme Koreksi Pasca Penguatan Berulang

Analisis teknis dari PT MNC Sekuritas melalui Analyst Herditya Wicaksana menjelaskan bahwa kondisi ini sejalan dengan prediksi yang disampaikan dalam laporan Senin pagi. IHSG dinilai sangat rentan mengalami koreksi jangka pendek atau pullback setelah rally dua hari. Mekanisme koreksi ini didorong oleh profit-taking investor terhadap emiten-emiten Basic Materials yang mengalami penurunan signifikan.

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Penurunan sektorBasic Materials menjadi beban utama IHSG dengan penurunan mencapai 4,34 persen, mencatatkan koreksi terbesar di antara seluruh sektor lainnya. Faktor eksternal seperti pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat juga memberikan tekanan tambahan terhadap valuasi saham-saham komoditas dan aset berisiko di bursa efek dalam negeri.

Posisi Aktor Pasar dan Sentimen Investor

Herditya Wicaksana dari PT MNC Sekuritas menegaskan bahwa pergerakan pasar hari ini masih dalam rentang yang diharapkan berdasarkan analisis fundamental dan teknikal sebelumnya. Penurunan nilai tukar Rupiah yang berada di kisaran 18.248 terhadap Dolar Amerika Serikat menjadi katalis utama yang menekan sentimen investor terhadap sektor ekspor dan bahan baku. Investor secara agresif mengambil keuntungan atas penguatan sebelumnya, مما menyebabkan volatilitas harga yang tinggi.

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Di sisi lain, dominasi aksi jual terlihat jelas dari data perdagangan yang mencatat 227 saham mengalami penurunan harga. Jumlah ini jauh melampaui 147 saham yang berhasil menguat dan 83 saham yang diam di tempat. Total frekuensi perdagangan mencapai 1.559.655 kali dengan volume transaksi sebesar 50,6 miliar saham, mencerminkan likuiditas yang cukup aktif di tengah ketidakpastian arah pasar saat ini.

Dampak Konkret dan Dampak Sektor Terbesar

Sektor non-komoditas juga tidak terhindar dari tekanan jual. Sektor energi melemah 2,91 persen, sementara sektor infrastruktur terpangkas 1,22 persen dan sektor transportasi turun 0,75 persen. Sektor consumer siklikal turun tipis 0,17 persen, sektor properti merosot 0,42 persen, dan sektor teknologi susut 0,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan jual merata melintasi berbagai lini industri di bursa.

Pada tingkat emiten individual, saham AADI mengalami penurunan 4,91 persen menjadi Rp 10.175 per lembar. Saham BRPT juga terpangkas tajam 6,83 persen ke level Rp 750, dan PT Sentul City Tbk (BKSL) turun 4,55 persen menjadi Rp 42. Sebaliknya, saham IKAI justru stagnan di harga Rp 19 per saham, menjadi salah satu dari sedikit saham yang menunjukkan ketahanan di tengah tren penurunan pasar yang luas.