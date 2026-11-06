IHSG Meroket 2,25 Persen ke Level 5.030, Analisis Teknikal BNI Sekuritas

IHSG menguat signifikan didorong volume beli tinggi. BNI Sekuritas memberikan target koreksi dan rekomendasi saham unggulan seperti ARCI dan BREN untuk perdagangan minggu ini.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan performa mengagumkan dengan lonjakan sebesar 2,25 persen pada penutupan perdagangan Kamis, 5 November 2026. Indeks utama ini berhasil menyentuh angka 5.030, menunjukkan kepercayaan investor yang masih dominan dalam keputusan pembelian meskipun volume transaksi mulai menunjukkan tanda-tanda mengecil di sesi akhir. Data ini menandakan adanya momentum positif yang signifikan dalam struktur pasar saat ini.

Target Koreksi dan Resistance IHSG

Menurut analisis Herditya, Head of Retail Research di BNI Sekuritas, pergerakan IHSG saat ini diperkirakan masih berada dalam bagian dari wave (v) dari wave besar. Investor disarankan untuk memperhatikan potensi area koreksi berikutnya yang berada pada rentang angka 4.763 hingga 4.807. Meskipun terdapat peluang koreksi, Herditya menekankan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya penguatan lanjutan yang akan menguji level resistance di angka 5.143 sebagai penolakan harga berikutnya.

Also read Supra Sekuritas Hentikan Jual-Beli Saham Sementara, Ada Apa?

Fanny Suherman dari BNI Sekuritas juga menambahkan bahwa IHSG berpotensi mengalami koreksi lebih lanjut pada hari ini. Ia memproyeksikan pergerakan indeks akan bergerak di antara level support 4.900 hingga 4.950 dan level resistance 5.050 hingga 5.150. Pandangan ini memberikan gambaran jelas mengenai batasan pergerakan harga yang perlu diwaspadai oleh pelaku pasar dalam mengambil keputusan trading jangka pendek.

Rekomendasi Saham Unggulan dari BNI Sekuritas

Untuk strategi investasi hari ini, Herditya merekomendasikan empat saham unggulan yang memiliki potensi performa positif. Daftar tersebut mencakup PT Archi Indonesia Tbk (ARCI), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Indika Energy Tbk (INDY). Setiap saham ini dipilih berdasarkan analisis teknikal yang mendalam terkait posisi gelombang harga mereka saat ini.

Advertisement

Saham ARCI mencatatkan penguatan yang sangat impressive sebesar 12,07 persen ke level 975, yang didukung oleh peningkatan volume pembelian yang signifikan. Herditya memperkirakan posisi ARCI saat ini berada pada bagian dari wave A dari wave (B), yang mengindikasikan adanya fase akumulasi atau penguatan awal yang kuat bagi saham sektor konstruksi ini di tengah volatilitas pasar.

Di sisi lain, saham BIPI sempat terkoreksi sebesar 2,53 persen ke level 77, disertai dengan adanya tekanan jual dari beberapa investor. Meskipun demikian, analisis teknikal menempatkan posisi BIPI saat ini berada pada bagian dari wave 5 dari wave (5). Hal ini menunjukkan bahwa saham infrastruktur tersebut mungkin sedang dalam fase akhir dari gelombang kenaikan sebelum potentially mengalami istirahat harga.

Saham BREN juga mengalami koreksi sebesar 2,68 persen ke angka 2.180 dengan disertai tekanan jual yang serupa. Herditya menjelaskan bahwa posisi BREN saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave 4 dari wave (5). Fase ini sering kali dianggap sebagai fase konsolidasi atau istirahat sebelum adanya lanjutan pergerakan ke arah tujuan utama gelombang berikutnya bagi emiten energi terbarukan ini.

PT Indika Energy Tbk (INDY) berhasil menguat sebesar 2,01 persen ke level 1.775, meskipun disertai dengan adanya tekanan jual di pasar. Menurut analisis tim BNI Sekuritas, posisi INDY saat ini masih berada pada bagian dari wave (5) dari gelombang utama. Ini menandakan bahwa saham energi dan infrastruktur ini masih memiliki ruang untuk melanjutkan tren naik meskipun ada tantangan likuiditas sesaat.

Advertisement

Dampak Rebalancing MSCI dan Faktor Penggerak Pasar

Analisis komprehensif ini juga membahas dampak dari rebalancing indeks MSCI yang menjadi salah satu faktor penggerak utama volatilitas pasar saat ini. Rebalancing tersebut memiliki dampak signifikan terhadap aliran dana asing dan struktur kepemilikan saham-saham blue chip. Investor perlu memahami bahwa pergerakan IHSG tidak hanya dipengaruhi oleh data teknikal, tetapi juga oleh arus dana global yang merespons perubahan komposisi indeks global.

Pemahaman mengenai komponen dan pengertian IHSG menjadi krusial bagi investor untuk menilai kesehatan pasar secara keseluruhan. IHSG merupakan cerminan performa ekonomi Indonesia yang digerakkan oleh berbagai sektor industri. Faktor-faktor penggerak seperti suku bunga, nilai tukar rupiah, dan kinerja perusahaan pencatat di Bursa Efek Indonesia tetap menjadi variabel utama yang menentukan arah pergerakan indeks di masa depan.

Penting untuk diingat bahwa setiap keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca dan tidak boleh diabaikan. Investor diwajibkan untuk mempelajari dan menganalisis data pasar secara mandiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apa pun. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi yang diambil oleh para pembaca berdasarkan informasi yang disajikan dalam analisis ini.