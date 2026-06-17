IHSG Meroket 1,5% di Tengah Rilis Data Ekonomi Global dan Kesepakatan AS‑Iran

Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia mengukir kenaikan signifikan pada perdagangan Rabu 17 Juni 2026, dipicu oleh reli pasar, keputusan kebijakan moneter Amerika Serikat, serta kesepakatan damai sementara antara AS dan Iran yang menurunkan harga minyak dunia.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) memulai sesi perdagangan Rabu 17 Juni 2026 dengan lonjakan tajam, memperpanjang reli kuat yang tercatat pekan sebelumnya. Pada pukul 09.00 WIB, IHSG terbuka di level 6.321,96, meningkat 67 poin atau 1,07 persen dibandingkan penutupan akhir pekan di 6.254,96.

Hanya dalam beberapa menit, indeks melaju hingga 6.352,07, mencatat kenaikan sekitar 1,5 persen. Sebanyak 349 saham mencatat penguatan, 50 saham melemah, dan 273 saham bergerak datar. Nilai transaksi hari itu mencapai Rp 413,42 miliar, dengan volume perdagangan 331,26 juta lembar dan tercatat 38.021 kali perpindahan kepemilikan saham. Pergerakan pasar tengah menyerap rangkaian data ekonomi penting baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Di panggung internasional, Amerika Serikat dan Iran berhasil menandatangani kesepakatan sementara selama 60 hari untuk meredakan konflik di Timur Tengah. Kesepakatan tersebut meliputi pencabutan blokade pelabuhan Iran oleh AS, izin bagi Tehran menjual minyak, serta pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan Iran tidak akan memperoleh senjata nuklir, meskipun isu rudal balistik dan dukungan terhadap kelompok bersenjata regional belum dibahas.

Meskipun gencatan senjata masih bersifat rapuh dan Israel belum terlibat dalam perundingan, harapan akan peningkatan pasokan minyak Iran menurunkan harga minyak dunia ke level terendah dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, keputusan kebijakan moneter Federal Reserve menjadi sorotan utama. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dijadwalkan mengumum{kan keputusan suku bunga pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari WIB, dengan ekspektasi suku bunga tetap berada pada kisaran 3,50‑3,75 persen.

Investor juga menantikan proyeksi ekonomi terbaru, jalur suku bunga (dot plot), serta pandangan Fed tentang inflasi, harga minyak, dan dampak konflik Timur Tengah. Sinyal yang lebih hawkish berpotensi menekan rupiah, IHSG, dan pasar obligasi domestik, sementara nada dovish dapat menambah sentimen positif bagi aset berisiko. Di dalam negeri, fokus utama beralih ke rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dimulai pada hari yang sama. Pertemuan bulanan ini akan menilai perkembangan indikator makroekonomi, likuiditas perbankan, laju inflasi, dan nilai tukar rupiah dibal





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