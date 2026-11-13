IHSG Merebak 1,78% Pukul 5.344 Didorong Sektor Teknologi dan Energi

IHSG ditutup menguat 1,78% ke level 5.344,40. Seluruh sektor bursa saham hijau. Volume transaksi capai Rp 12,4 triliun. Data RTI menjadi sumber utama.

Bursa efek Jakarta mencatatkan performa sangat positif pada perdagangan hari ini dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 1,78%. Berdasarkan data dari RTI, indeks utama berhasil menembus angka 5.344,40, menandai momentum kenaikan yang kuat di tengah aktivitas perdagangan yang padat. Penguatan ini didorong oleh minat beli yang luas terhadap berbagai jenis instrumen investasi yang tersedia di pasar modal domestik.

Mekanisme Kenaikan Indeks Saham Gabungan

Seluruh indeks saham acuan kompak menghijau, menunjukkan sentimen optimisme yang merata di kalangan investor institusi maupun ritel. Pada kisaran waktu menjelang penutupan, IHSG sempat berfluktuasi antara level tertinggi 5.361,93 dan level terendah 5.215,15 sebelum akhirnya menutup di area positif. Jumlah saham yang menguat sebanyak 319 lembar menjadi pendorong utama indeks untuk naik, sementara hanya 66 saham yang melemah dan 72 saham lainnya diam di tempat atau tidak mengalami perubahan harga signifikan.

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Volume perdagangan saham mencapai angka 30,3 miliar saham dengan total frekuensi transaksi mencapai 1.509.131 kali. Nilai transaksi harian saham tercatat sebesar Rp 12,4 triliun, mencerminkan likuiditas yang sangat tinggi di pasar. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berada di kisaran 18.192, yang memberikan ruang bagi mata uang lokal untuk tetap stabil dan mendukung sentimen pasar domestik agar tidak terdampak negatif oleh fluktuasi nilai tukar asing.

Peran Sektor Teknologi dan Energi dalam Penguatan

Sektor saham teknologi mencatatkan kenaikan terbesar dengan penguatan hingga 3,94%, menjadikannya mesin penggerak utama kenaikan IHSG hari ini. Selain teknologi, sektor saham basic juga menunjukkan kinerja luar biasa dengan lonjakan sebesar 3,53%. Sektor energi tidak mau tertinggal dan berhasil mendaki setinggi 2,49%, diikuti oleh sektor infrastruktur yang menguat 1,5% dan sektor transportasi yang melambung 2,06%.

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Persentase kenaikan lainnya juga positif di berbagai lini. Sektor industri bertambah 2,39%, sektor properti mendaki 1,87%, sektor consumer nonsiklikal menanjak 1,6%, sektor siklikal bertambah 1,61%, sektor kesehatan melompat 1,15%, dan sektor keuangan bertambah 1,02%. Keterbukaan seluruh sektor ini menunjukkan bahwa pembelian terjadi secara masif, bukan hanya terfokus pada satu atau dua saham blue chip saja, melainkan merata ke berbagai klaster industri.

Performa Saham Individual TINS, MBAP, dan BBRI

Di level saham individual, saham TINS melambung 0,55% menjadi Rp 3.650 per saham. Harga saham ini dibuka stagnan di Rp 3.630 per saham sebelum kemudian bergerak naik. Saham TINS berada di level tertinggi Rp 3.690 dan terendah Rp 3.590 per saham dengan total frekuensi perdagangan sebanyak 6.706 kali dan volume perdagangan 253.379 saham, menghasilkan nilai transaksi harian senilai Rp 92,5 miliar.

Sementara itu, harga saham MBAP juga melonjak 0,85% menjadi Rp 1.785 per saham. Saham ini sebelumnya dibuka turun 30 poin menjadi Rp 1.740, tetapi berhasil recovery hingga menutup di angka tertinggi Rp 1.800 dan terendah Rp 1.740. Total frekuensi perdagangan saham MBAP hanya 77 kali dengan volume 850 saham dan nilai transaksi harian sebesar Rp 151,3 juta, menunjukkan volume transaksi yang masih relatif kecil dibandingkan rata-rata pasar.

Saham BBRI ditutup menguat 0,99% menjadi Rp 3.060 per saham setelah dibuka stagnan di Rp 3.030. Saham ini berfluktuasi di kisaran tertinggi Rp 3.110 dan terendah Rp 3.000 per saham. Dengan total frekuensi perdagangan 49.373 kali dan volume 4.172.340 saham, nilai transaksi harian BBRI mencapai Rp 1,3 triliun, menjadikannya salah satu saham dengan volume transaksi tertinggi hari ini.

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Pergerakan PACK dan Prospek Pasar Selanjutnya

Saham PACK menunjukkan performa paling spektakuler di antara saham-saham yang disebutkan dengan kenaikan mencapai 4,32% menjadi Rp 338 per saham. Harga saham PACK dibuka naik empat poin menjadi Rp 328, dan berhasil menyentuh level tertinggi Rp 352 serta terendah Rp 316. Frekuensi perdagangan mencapai 13.308 kali dengan volume 3.479.347 saham, menghasilkan nilai transaksi harian sebesar Rp 118,1 miliar.

Indeks LQ45 juga turut merasakan dampak positif dengan bertambah 1,35% menjadi 550,36. Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Jakarta mencatatkan aktivitas yang dinamis sepanjang hari. Analisis komprehensif terhadap tren pergerakan ini menunjukkan bahwa faktor rebalancing MSCI serta rekomendasi saham terkini menjadi katalisator penting dalam pembentukan harga saham-saham komponen tersebut di masa-masa mendatang.