IHSG ditutup merah pada 17 November 2026 akibat sentimen global dan melemahnya rupiah. Pasar kini menanti keputusan BI Rate untuk menentukan arah selanjutnya.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ditutup dalam kondisi merah pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Selasa, (17/11/2026). Penurunan ini mencerminkan ketidakpastian pasar yang dipengaruhi oleh dinamika global serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Tekanan Global dan Pergerakan Saham

Analisis dari PT MNC Sekuritas menunjukkan bahwa koreksi IHSG sejalan dengan laporan teknikal yang dirilis pada Selasa pagi. Herditya Wicaksana dari PT MNC Sekuritas menyebutkan bahwa pergerakan IHSG sangat dipengaruhi oleh mayoritas pergerakan bursa global dan regional Asia yang juga mengalami koreksi. Faktor eksternal lain seperti perlambatan ekonomi di Jepang dan China turut memberi tekanan pada sentimen investor.

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Selain itu, harga komoditas minyak yang kembali menguat menjadi salah satu indikator ekonomi yang dicermati pelaku pasar. Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada posisi kisaran 18.236 semakin memperparah sentiment negatif di sektor perdagangan saham nasional. Para analis mencatat bahwa ketidakpastian makroekonomi ini menjadi pendorong utama volume transaksi yang mencapai 31,1 miliar saham dengan nilai transaksi harian sebesar Rp 9,9 triliun.

Secara teknis, IHSG mencatatkan level tertinggi sebesar 5.385,13 dan level terendah sebesar 5.292,95 selama sesi perdagangan. Jumlah saham yang menguat tercatat sebanyak 191 saham, yang membantu menahan koreksi lebih dalam. Namun, jumlah saham yang melemah lebih banyak, yakni sebanyak 167 saham, sementara 98 saham lainnya diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.416.933 kali sepanjang hari tersebut.

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Dampak Sektor dan Performa Saham Tertentu

Mayoritas sektor saham mengalami penurunan dalam perdagangan hari ini. Sektor industri terpangkas sebesar 0,96% dan mencatatkan koreksi terbesar dibandingkan sektor lainnya. Sektor energi juga mencatatkan penurunan sebesar 0,735%, sementara sektor basic terpangkas sebesar 0,76%. Sektor consumer siklikal melemah 0,21%, sektor teknologi terpangkas 0,52%, dan sektor transportasi turun 0,12%.

Di sisi lain, beberapa sektor mampu bertahan bahkan mencatatkan kenaikan. Sektor consumer nonsiklikal naik sebesar 0,46%, sektor kesehatan bertambah 0,70%, dan sektor keuangan naik 0,45%. Sektor properti mendaki 0,34% serta sektor infrastruktur bertambah 0,69%. Performa saham individu juga bervariasi, dengan saham RAJA melemah 4,45% menjadi Rp 472 per saham setelah dibuka turun dari posisi sebelumnya di Rp 494. Saham RAJA berada di kisaran tertinggi Rp 494 dan terendah Rp 460 dengan volume perdagangan 1.131.623 saham.

Beberapa saham lain juga mengalami fluktuasi signifikan. Saham MEJA merosot 2,13% menjadi Rp 92 per saham dengan volume perdagangan 108.965 saham. Sebaliknya, saham HEAL melonjak 3,06% menjadi Rp 505 per saham dengan nilai transaksi harian mencapai Rp 7,2 miliar. Saham CPIN melemah 1,62% menjadi Rp 2.430 per saham dengan volume perdagangan 187.455 saham. Data ini menunjukkan volatilitas tinggi di kalangan saham-saham dengan kapitalisasi pasar menengah hingga besar.

Fokus Pembacaan BI Rate dan Outlook Pasar

Pasar saat ini menempatkan ekspektasi tinggi pada kebijakan moneter yang akan diumumkan oleh Bank Indonesia. Herditya Wicaksana menyebutkan bahwa pasar tampaknya sedang menanti dari rilis BI Rate yang dijadwalkan pada besok hari. Keputusan suku bunga acuan Bank Indonesia tersebut diyakini akan menjadi penentu arah pergerakan IHSG ke depan, terutama dalam konteks tekanan inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

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Interaksi antara kebijakan moneter domestik dengan kondisi eksternal, termasuk kinerja ekonomi Jepang dan China, akan menjadi kunci stabilitas pasar modal. Investor diprediksi akan melakukan penilaian ulang terhadap portofolio mereka setelah kejelasan dari keputusan BI Rate keluar. Jika kebijakan yang keluar memberikan dampak positif pada stabilisasi rupiah dan pertumbuhan ekonomi, IHSG berpotensi rebound dari level tertingginya di 5.385,13. Sebaliknya, ketidakpastian lanjutan dapat memperpanjang sesi merah di perdagangan berikutnya.