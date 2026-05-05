IHSG Menguat Terbatas, Ketidakpastian Geopolitik dan Tekanan Ekonomi Mendorong Bank Sentral Mengatur Ulang Strategi

IHSG mengalami penguatan terbatas pada Senin, 4 Mei 2026, namun masih berada di bawah level 7.126 sebagai titik resistensi krusial. Ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi mendorong beberapa bank sentral mengatur ulang strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, termasuk penjualan emas. Selain itu, BPS DKI Jakarta mencatat kenaikan penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta pada Maret 2026, menunjukkan tren positif mobilitas transportasi umum di Jakarta. Upaya pemerintah untuk mempertahankan subsidi BBM di tengah gejolak geopolitik berhasil meredam lonjakan inflasi di sektor energi. PHK massal di sektor teknologi mencapai 92.000 pekerja pada 2026, dengan April menjadi periode terburuk dalam dua tahun. Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai 4 Mei 2026, sementara harga emas produk Antam turun menjadi Rp 2.795.000 per gram. Layar AMOLED hadir lebih luas di tablet Samsung, dan transformasi wisata spa menjadi wellness holistik pada 2026 mengintegrasikan tradisi lokal, teknologi AI, dan biohacking.

Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengungkapkan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) mengalami penguatan terbatas pada Senin, 4 Mei 2026. Menurutnya, pergerakan masih berada di bawah level 7.126 sebagai titik resistensi krusial terdekat.

Ivan menyatakan, tren penurunan sebelumnya berpotensi berlanjut menuju level 6.727 jika IHSG tetap berada di bawah 7.126. Ia menambahkan, titik support IHSG berada di level 6.838, 6.727, dan 6.587, sementara titik resistensi berada di area 7.126, 7.277, 7.403, dan 7.582. IHSG berakhir di zona hijau meski kenaikan lebih rendah dibandingkan sesi pertama. IHSG menguat 0,22 persen atau 15,15 poin menjadi 6.971,95 pada akhir penutupan hari ini.

Ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi mendorong beberapa bank sentral mengatur ulang strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, termasuk penjualan emas. Emas selalu menjadi aset favorit saat krisis ekonomi karena stabil, tahan inflasi, dan dipercaya global sebagai penyimpan nilai aman di tengah ketidakpastian pasar. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat kenaikan penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta pada Maret 2026. Data menunjukkan tren positif mobilitas transportasi umum di Jakarta.

Selain itu, usai menginvestigasi lima orang pejabat yang terlibat dalam manajemen restitusi pajak, Purbaya memastikan bahwa dirinya akan memberhentikan dua orang di antaranya. PHK massal di sektor teknologi mencapai 92.000 pekerja pada 2026, dengan April menjadi periode terburuk dalam dua tahun, dipicu oleh efisiensi dan lonjakan investasi AI global. Upaya pemerintah untuk mempertahankan subsidi BBM di tengah gejolak geopolitik, menurut Purbaya, telah berhasil meredam lonjakan inflasi khususnya di sektor energi.

Ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi mendorong beberapa bank sentral mengatur ulang strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, termasuk penjualan emas. Emas selalu menjadi aset favorit saat krisis ekonomi karena stabil, tahan inflasi, dan dipercaya global sebagai penyimpan nilai aman di tengah ketidakpastian pasar. Pertamina mengumumkan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 4 Mei 2026 mengalami kenaikan lagi setelah sebelumnya naik pada pertengahan April lalu.

Harga emas produk PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dibanderol seharga Rp 2.795.000 per gram pada perdagangan hari ini, turun Rp 1.000 per gram dibandingkan kemarin. Sebelumnya, Pertamina mengumumkan pembaruan harga BBM untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 4 Mei, salah satunya BBM nonsubsidi solar. Layar AMOLED mulai hadir lebih luas di tablet Samsung, membuat model non-Ultra makin menarik untuk kuliah, kerja ringan, hiburan, dan konten. Amerika Serikat dilaporkan kesulitan mendapat dukungan internasional di tengah krisis Selat Hormuz.

China dan sejumlah negara besar tetap mempertahankan hubungan dagang. Transformasi wisata spa menjadi wellness holistik pada 2026 mengintegrasikan tradisi lokal, teknologi AI, dan biohacking untuk kualitas hidup optimal. Di tengah persaingan pasar smartphone flagship yang semakin ketat, kehadiran chipset Dimensity 9500 dari MediaTek menjadi salah satu sorotan utama





