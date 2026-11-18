Saham perbankan di IHSG menunjukkan penguatan signifikan didorong sentimen positif kenaikan BI Rate. Data RTI mencatat nilai transaksi harian mencapai Rp 678,3 miliar pada sesi perdagangan.

Saham perbankan mencatatkan performa menguat di Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) berdasarkan data Real Time Index (RTI) yang dipantau pada pukul 14.47 WIB. Kenaikan ini didorong oleh aksi beli investor pada saham- saham bank terkemuka yang menjadi penopang utama indeks.

Performa Saham BBCA Dominasi Sesi Siang

Saham Bank Central Asia (BBCA) memimpin penguatan dengan kenaikan sebesar 5,45 persen, menyentuh level Rp 5.825 per lembar saham. Saham ini berfluktuasi di antara level tertinggi Rp 5.950 dan terendah Rp 5.575 per saham sepanjang sesi. Aktivitas perdagangan pada BBCA tercatat sangat aktif dengan total frekuensi mencapai 45.914 kali. Volume perdagangan juga melonjak tajam, mencatatkan angka sebesar 2.989.790 saham yang berhasil diperdagangkan di pasar modal.

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Bank Rakyat Indonesia Menahan Positif

Di sisi lain, saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) juga mencatatkan pergerakan positif dengan kenaikan 0,32 persen di angka Rp 3.110 per saham. Saham tersebut dibuka dengan penguatan 10 poin dan bergerak dalam rentang tertinggi Rp 3.160 serta terendah Rp 3.100 per saham. Frekuensi perdagangan pada BBRI tercatat sebanyak 25.379 kali dengan volume mencapai 2.169.159 saham, menunjukkan minat beli yang konsisten dari para pelaku pasar.

BRI dan BRIS Ikut Terdongkrak Sentimen

Saham Bank Mandiri (BMRI) juga mencatatkan penguatan sebesar 0,76 persen menjadi Rp 3.970 per saham setelah dibuka menguat 20 poin di Rp 3.960. Level tertinggi tercatat di Rp 3.990 dan terendah di Rp 3.940, dengan volume transaksi harian mencapai Rp 509,9 miliar. Sementara itu, saham Bank Rakyat Islam Indonesia Syariah (BRIS) naik 0,41 persen ke Rp 1.230 per saham dengan volume perdagangan harian senilai Rp 156,1 miliar.

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Analisis Teknis dan Dampak BI Rate

Nafan Aji dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin dapat menjadi instrumen efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi tekanan arus modal keluar atau capital outflow. Selain itu, kebijakan ini diharapkan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik bagi investor asing yang mencari yield stabil.

Fundamental Perbankan Masih Kukuh

Secara fundamental, saham perbankan didukung oleh kinerja keuangan kuartal III 2026 yang masih mencatatkan pertumbuhan kredit double digit. Pertumbuhan ini berada dalam kisaran target Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebesar 10 hingga 12 persen tahun ke tahun. Kualitas aset perbankan domestik juga terjaga baik dengan rasio kredit bermasalah yang terkendali dan pencadangan yang memadai.