IHSG Menguat di Awal November 2026 Sertai Pelemahan Rupiah

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound dari tekanan Oktober dengan penguatan 0,79 persen. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah melemah ke Rp18.140 per dolar AS.

Perdagangan pasar keuangan Indonesia pada Senin, 2 November 2026, ditutup dengan performa yang beragam namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan di sektor ekuitas. Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) berhasil mencatatkan penguatan sebesar 0,79 persen atau setara dengan 39,78 poin, menutup perdagangan di level 5.096,83. Angka ini menandai pembalikan arah yang signifikan setelah indeks mengalami penurunan tajam sepanjang minggu sebelumnya.

Mekanisme Rebound IHSG dan Kontribusi Sektor

Pergerakan indeks selama sesi perdagangan hari itu cukup fluktuatif. Pada awal pembukaan, IHSG sempat terperosok ke kisaran angka 4.980 sebelum kemudian berbalik menguat dan menembus kembali level psikologis 5.000. Penguatan ini terjadi sebagai respons terhadap anjloknya IHSG sebesar 7,03 persen pada pekan lalu serta penurunan kumulatif 16,70 persen selama bulan Oktober 2026.

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Sektor utilitas menjadi penyumbang utama penguatan indeks dengan lonjakan mencapai 9,86 persen. Sektor bahan baku juga turut berkontribusi positif dengan kenaikan sebesar 2,57 persen. Saham-saham penopang kinerja positif tersebut meliputi PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA), dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

Dari sisi pergerakan individual saham, sebanyak 315 emiten tercatat mengalami kenaikan harga, sementara 285 saham lainnya melemah dan 118 saham lainnya stagnan. Perdagangan hari ini juga menandai penerapan kebijakan baru oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengecualikan 81 saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dari aturan tertentu.

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Posisi Rupiah dan Imbal Hasil Surat Berharga Negara

Di pasar valuta asing, nilai tukar Rupiah kembali mencatatkan pelemahan pada Senin, 2 November 2026. Mata uang domestik ditutup melemah 0,11 persen ke posisi Rp18.140 per dolar AS, dibandingkan penutupan Jumat, 30 Oktober 2026, yang berada di level Rp18.120 per dolar AS. Selama sesi perdagangan, Rupiah sempat menyentuh titik terlemah di Rp18.175 per dolar AS sebelum memangkas pelemahannya menjelang penutupan.

Pelemahan Rupiah terjadi meskipun indeks kekuatan dolar AS (DXY) justru turun 0,13 persen ke level 101,745 pada pukul 15.00 WIB. Kondisi ini mencerminkan bahwa faktor internal dan sentimen global masih memberikan tekanan tersendiri terhadap mata uang nasional. Ketidakpastian global tetap menjadi bayangan utama bagi stabilitas nilai tukar saat ini.

Di pasar obligasi, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun kembali meningkat. Berdasarkan data Refinitiv, imbal hasil naik ke posisi 7,707 persen, dibandingkan 7,643 persen pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kenaikan ini setara dengan 6,4 basis poin dan melampaui level 7,706 persen yang tercatat pada Rabu, 28 Oktober 2026, menandakan adanya tekanan berkelanjutan pada pasar obligasi pemerintah.

Indikator Ekonomi Domestik dan Proyeksi Pasar Global

Data ekonomi domestik menunjukkan perbaikan fundamental meski volatilitas pasar tetap ada. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, melandai dari 3,28 persen pada September. Selain itu, Indeks Pembelian Manajer (PMI) manufaktur Indonesia meningkat ke level 54,0, yang merupakan angka tertinggi dalam delapan bulan terakhir.

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Perhatian pelaku pasar kini tertuju pada beberapa peristiwa kunci yang berpotensi menggerakkan arah pasar keuangan ke depan. Investor akan memantau hasil pemilu sela Amerika Serikat yang digelar pada Selasa, 3 November 2026, serta rilis data ketenagakerjaan AS. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia juga diharapkan memberikan kejelasan arah tren pasar.

Di Wall Street, bursa Amerika berakhir beragam pada Senin dini hari waktu Indonesia. Indeks Nasdaq turun 1,07 persen ke 25.164,32 dan S&P 500 terkoreksi 0,51 persen ke 7.541,40. Sebaliknya, Dow Jones Industrial Average naik 213,67 poin atau 0,41 persen ke 51.983,98, ditopang oleh saham-saham sektor tradisional seperti Sherwin-Williams dan Home Depot.