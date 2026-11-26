IHSG ditutup positif di 5.242,17 didorong saham perbankan besar, namun Rupiah menyentuh rekor terendah historis Rp18.395 terhadap Dolar AS karena tekanan eksternal dan domestik.

Pasar keuangan Indonesia menunjukkan kinerja yang kontras pada Kamis (26/11/2026) ketika Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) berhasil menutup perdagangan di zona hijau dengan penguatan signifikan, sementara nilai tukar Rupiah justru mencatatkan sejarah baru sebagai mata uang terlemah sepanjang masa terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

IHSG ditutup menguat 44,56 poin atau sebesar 0,86% ke level 5.242,17. Penutupan positif ini terjadi setelah indeks tersebut memulai sesi perdagangan di posisi 5.214,62 dan langsung mencatatkan lonjakan tajam. Selama sesi trading, IHSG sempat menyentuh level tertinggi intraday di angka 5.297,46 sebelum mengalami koreksi di tengah hari menuju kisaran 5.220. Namun, momentum beli yang muncul kembali menjelang penutupan sesi kedua mampu mendorong indeks untuk bertahan di atas garis 5.250 dan akhirnya mengunci posisi di 5.242,17.

Also read Rupiah Makin Terpuruk, Dolar AS Kian Perkasa hingga Tembus Rp18.259

Dinamika Perdagangan Saham dan Kontribusi Sektor

Kegiatan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari itu terbilang sangat aktif dan ramai. Volume transaksi mencapai 22,1 miliar saham dengan nilai transaksi tercatat sebesar Rp8,4 triliun. Pergerakan indeks yang fluktuatif sepanjang hari menunjukkan adanya pertarungan intens antara pihak yang ingin mengambil untung (profit taking) dan investor yang melakukan aksi beli di level rendah.

Beberapa saham blue chip menjadi motor penggerak utama penguatan indeks hari ini. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memimpin arah pasar dengan kenaikan sebesar 2,33%. Disusul oleh sektor energi yang menguat 2,22%, sektor industri naik 1,15%, dan sektor bahan baku menguat 1,12%. Selain BBCA, saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Astra International Tbk (ASII), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga berkontribusi positif dalam mendorong indeks ke zona hijau.

Advertisement

Tekanan Valuasi dan Peran Bank Mandiri

Walaupun Indeks Harga Saham Gabungan berhasil menutup positif, laju kenaikan indeks sempat tertahan oleh tekanan jual pada beberapa saham besar lainnya. Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Indosat Tbk (ISAT), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT Timah Tbk (TINS) mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan pada saham-saham komoditas dan telekomunikasi ini menjadi faktor yang membatasi potensi kenaikan lebih jauh dari IHSG.

Di sisi lain, laporan keuangan Danantara tetap menjadi salah satu fokus perhatian utama para pelaku pasar. Investor domestik dan asing masih mencermati kondisi keuangan lembaga pengelola investasi tersebut di tengah dinamika pasar modal dan perekonomian nasional yang sedang berlangsung. Ketidakpastian seputar laporan keuangan lembaga ini menciptakan efek psikologis tertentu yang mempengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan.

Rupiah Tembok Rekor Terendah Historis

Sementara pasar saham menunjukkan ketahanan, pasar valas mencatatkan kondisi yang jauh lebih menegangkan. Rupiah ditutup melemah 0,14% ke posisi Rp18.335 per Dolar AS, setelah pada perdagangan sebelumnya ditutup di level Rp18.310 per Dolar AS. Namun, kehebohan terbesar terjadi pada pergerakan intraday ketika nilai tukar Rupiah sempat menyentuh level terlemah sepanjang sejarah di angka Rp18.395 per Dolar AS.

Level Rp18.395 ini hanya berjarak lima poin dari level psikologis penting Rp18.400 per Dolar AS. Pelemahan ini sudah terlihat sejak pembukaan perdagangan di pagi hari ketika mata uang Garuda dibuka melemah 0,05% di posisi Rp18.320 per Dolar AS. Tekanan jual terhadap Rupiah semakin meningkat seiring berjalannya sesi perdagangan, menciptakan volatilitas yang tinggi di pasar valas domestik.

Faktor Eksternal dan Respons Bank Indonesia

Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah berasal dari kombinasi faktor eksternal dan domestik yang saling bertumpang tindih. Di tingkat global, Indeks Dolar AS (DXY) yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia terpantau menguat tipis 0,05% ke level 103,712 pada pukul 15.00 WIB. Penguatan Dolar AS ini dipicu oleh data ekonomi AS yang masih kuat dan inflasi yang belum mereda, sehingga meningkatkan ekspektasi pasar atas kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed).

Advertisement

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa penguatan Dolar AS terjadi di tengah meningkatnya kecenderungan investor global untuk menghindari aset berisiko atau dikenal dengan istilah risk-off. Selain itu, kekhawatiran terhadap potensi aliran dana asing keluar dari pasar keuangan Indonesia serta meningkatnya kebutuhan valas korporasi menjelang akhir bulan turut menambah beban tekanan terhadap Rupiah.

Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, menjelaskan bahwa tekanan terhadap Rupiah juga dipengaruhi oleh kekhawatiran potensi reklasifikasi saham yang bisa mendorong aliran dana keluar (outflows). Hal ini diperparah dengan meningkatnya kebutuhan valas korporasi di penghujung bulan. Di tengah tekanan tersebut, BI terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah agar bergerak sesuai dengan nilai fundamentalnya.

Intervensi yang dilakukan Bank Indonesia mencakup berbagai instrumen pasar uang. Langkah strategis ini meliputi transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik. Upaya ini bertujuan untuk meredam volatilitas berlebih dan memastikan bahwa nilai tukar Rupiah tetap mencerminkan kondisi ekonomi riil Indonesia.

Pasar keuangan Indonesia diharapkan mampu mengakhiri pekan ini di zona hijau meskipun dibayangi oleh sentimen eksternal maupun internal. Data inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) dari Amerika Serikat yang masih menunjukkan tekanan harga menjadi perhatian serius investor global. Selain itu, ancaman pengenaan tarif baru terhadap Indonesia juga berpotensi menambah tekanan terhadap pasar keuangan domestik, termasuk terhadap nilai tukar Rupiah yang sedang diuji ketahanannya.