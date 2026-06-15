IHSG Menguat 5,03 Persen, Arjun Ajnawi: Risk Sentimen Membai

IHSG menguat 5,03 persen pada perdagangan hari ini, dengan level tertinggi mencapai 6.345. Penguatan ini dipicu oleh membaiknya risk sentiment investor, seiring dilakukannya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. Arjun Ajnawi, Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, mengatakan bahwa risk sentimen-nya membaik karena dari sisi global geopolitik ada berita positif.

IHSG dibuka pada level 6.118 dan terus bergerak di zona hijau sepanjang perdagangan hari ini. Sempat menyentuh puncak di level 6.345 jelang penutupan sesi I siang tadi.

Perdagangan hari ini mencapai sebanyak 54,61 miliar saham, dengan total perdagangan saham sebanyak 3.258.746 kali dan nilai transaksi mencapai Rp 30,14 triliun. Selain itu, sebanyak 603 emiten saham mengalami kenaikan, 125 anjlok, dan 90 lainnya stagnan. Tercatat, kapitalisasi pasar mencapai sebesar Rp 10.927 triliun. Sebelumnya, Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajnawi mengatakan, penguatan IHSG hari ini dipicu oleh membaiknya risk sentiment investor, seiring dilakukannya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Sebelumnya, HSG ditutup menguat 302,08 poin atau 5,03 persen ke posisi 6.309, pada perdagangan sesi I di hari Senin, 15 Juni 2026. Risk sentimen-nya membaik karena dari sisi global geopolitik ada berita positif. Semua bursa saham global mengalami penguatan signifikan, yang mana investor merespon positif kesepakatan damai antara AS dengan Iran. Dari global ada sentimen positif melalui pengumuman gencatan dan pembukaan Selat Hormuz, pasar Asia semua rally.

Investor mulai mengalokasikan dananya ke aset berisiko, termasuk di emerging market seperti Indonesia. IHSG sore ini ditutup menguat 3,75 persen ke level 6.233,096 pada perdagangan 15 Juni 2026. Saham perbankan dan emiten unggulan mendominasi transaksi. Penguatan nilai tukar rupiah diproyeksikan masih berpotensi berlanjut beberapa waktu kedepan.

Bahkan, nilainya bisa ada di kisaran Rp17.500 per dolar AS dalam waktu dekat. Saham perbankan dan emiten unggulan mendominasi transaksi. Corsec PHE, Hermansyah melaporkan, pihaknya berhasil mencapai produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,032 juta barel setara minyak per hari (MMBOEPD) di tahun 2025. Presiden RI Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperluas investasi di berbagai sektor strategis Indonesia soal transisi energi, hilirisasi hingga kendaraan listrik.

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