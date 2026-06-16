IHSG Menguat 4,12 Persen Dipimpin Perbankan Besar, Dow Jones Cetak Rekor Tertinggi

Pasar Indonesia menguat kuat pada 15 Juni 2026, ditopang oleh sektor perbankan dan bahan baku, sementara Dow Jones mencapai rekor tertinggi. Rupiah menguat, imbal hasil obligasi turun, dan sentimen global dipengaruhi kesepakatan damai AS‑Iran.

Pasar keuangan Indonesia menutup sesi perdagangan Senin 15 Juni 2026 dengan catatan penguatan yang signifikan setelah mengalami tekanan berkelanjutan selama beberapa minggu terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) naik tajam sebesar 247,31 poin atau 4,12 persen, mengakhiri hari pada level 6.254,97.

Kenaikan tersebut didorong utama oleh penguatan saham-saham perbankan berkapitalisasi besar, di mana PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memberikan kontribusi terbesar sebesar 32,79 poin, diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan 23,47 poin, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar 21,95 poin, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menambah 7,77 poin. Selain perbankan, sektor bahan baku memimpin kenaikan dengan penguatan 7,47 persen, diikuti sektor keuangan (4,82 persen), utilitas (3,87 persen), dan konsumen non‑primer (3,76 persen).

Total nilai transaksi mencapai Rp30,06 triliun dengan volume 50,11 miliar saham dan frekuensi transaksi 3,19 juta kali; 633 saham menguat, 133 melemah, dan 193 stagnan





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IHSG Perbankan Rupiah Dow Jones Obligasi

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