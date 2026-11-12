IHSG Menguat 2,2 Persen Didorong Sektor Energi dan Komoditas Batu Bara

IHSG sesi pertama tumbuh 2,2 persen menjadi 5.227,49 poin. Penguatan didorong sektor energi dan energi, meski nilai tukar rupiah masih tertekan pasca review MSCI.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mencatatkan performa positif yang signifikan pada sesi perdagangan pertama hari ini. Berdasarkan data dari PT Rajawali Tanah Indonesia ( RTI), indeks utama ini melonjak 2,2 persen dan ditutup di angka 5.227,49. Peningkatan ini menunjukkan sentimen pasar yang optimis despite tekanan makroekonomi yang ada di luar negeri.

Pergerakan positif tidak hanya dirasakan oleh indeks utama. Indeks saham acuan lainnya, LQ45, juga mencatatkan kenaikan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 2,57 persen dan menyentuh level 540,15. Seluruh indeks saham acuan yang ada di bursa mencatatkan angka hijau, mengindikasikan luasnya penguatan yang terjadi di berbagai segmen pasar.

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Mekanisme Pendorong Kenaikan Pasar

Penguatan indeks saham ini secara teknis didukung oleh lonjakan nilai transaksi dan volume perdagangan yang cukup活跃. Pada sesi pertama, IHSG berhasil menyentuh level tertinggi intraday di angka 5.232,14, sebelum kemudian mengkonsolidasi diri di bawah level tersebut. Di sisi lain, level terendah yang tercatat berada di angka 5.114,80.

Secara detail, ada sebanyak 498 saham yang mengalami penguatan harga, yang menjadi pengungkit utama kenaikan indeks. Sebaliknya, hanya 111 saham yang tercatat melemah, sementara 103 saham lainnya bergerak datar atau diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham mencapai 897.012 kali dengan volume perdagangan sebesar 27,2 miliar saham dan nilai transaksi harian mencapai Rp 6,4 triliun.

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Driver utama dari kenaikan ini berasal dari sektor energi dan sektor lainnya yang bergerak selaras. Herditya Wicaksana, analis dari PT MNC Sekuritas, menjelaskan bahwa penguatan IHSG ini sejalan dengan pergerakan positif di mayoritas bursa global dan regional Asia. Peningkatan sektor energi secara khusus diperkirakan dipicu oleh penguatan harga komoditas batu bara di pasar internasional.

Dinamika Politik dan Tekanan Nilai Tukar

Meski indeks saham menguat kuat, pasar tidak luput dari dinamika politik dalam negeri yang sedang berlangsung. Selain itu, tekanan nilai tukar juga menjadi perhatian para pelaku pasar. Nilai tukar rupiah masih tercatat melemah terhadap dolar Amerika Serikat, yang berada di kisaran Rp 18.232 per dolar AS pada waktu perdagangan.

Herditya Wicaksana menekankan bahwa pergerakan IHSG ini terjadi di tengah dinamika politik domestik yang kompleks. Faktor eksternal juga turut mempengaruhi, di mana pelemahan rupiah terjadi pasca review MSCI yang dilaksanakan pada pagi hari tadi. Review indeks MSCI sering kali memicu arus keluar masuk modal asing yang berdampak pada volatilitas nilai tukar.

Analisis komprehensif mengenai tren pergerakan IHSG juga menyoroti dampak langsung dari rebalancing MSCI terhadap struktur modal di bursa. Meskipun ada tekanan pada mata uang, para investor tampaknya lebih fokus pada prospek sektor riil yang didukung oleh harga komoditas global yang menguntungkan, terutama batu bara yang menjadi andalan Indonesia.

Performa Sektor dan Saham Unggulan

Secara sektoral, seluruh sektor saham tercatat menghijau pada sesi perdagangan tersebut. Sektor industri mencatatkan lonjakan tertinggi dengan kenaikan 3,42 persen, diikuti oleh sektor transportasi yang naik 2,31 persen. Sektor energi yang menjadi pendorong utama IHSG juga mencatatkan kenaikan sebesar 2,99 persen.

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Sektor consumer non-siklikal melonjak 1,97 persen, sementara sektor consumer siklikal naik 1,7 persen. Sektor kesehatan melompat 1,18 persen, sektor keuangan bertambah 1,28 persen, dan sektor properti juga naik 1,18 persen. Sektor teknologi mengalami kenaikan paling tipis di angka 0,23 persen, dan sektor infrastruktur menguat sebesar 1,01 persen.

Di tingkat saham individu, saham BUVA menjadi salah satu performer terbaik dengan kenaikan 7,53 persen menjadi Rp 314 per saham. Saham ini dibuka menguat ke Rp 300 dari penutupan sebelumnya di Rp 292, dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 11 juta saham dan nilai transaksi harian Rp 309 miliar. Total frekuensi perdagangan saham BUVA tercatat 25.540 kali.

Saham CPIN juga mencatatkan kinerja yang solid dengan kenaikan 5,19 persen menjadi Rp 2.430 per saham. Saham ini dibuka stagnan di Rp 2.310 dan mencapai level tertinggi di angka yang sama dengan penutupan sesi pertama. Volume perdagangan CPIN mencapai 126.048 saham dengan nilai transaksi harian Rp 30 miliar dan frekuensi perdagangan 3.417 kali.

Sedangkan saham BMRI menguat 2,65 persen menjadi Rp 3.870 per saham. Saham bank ini dibuka di Rp 3.770 dan bergerak dalam range tinggi Rp 3.880 serta rendah Rp 3.750. Volume perdagangan BMRI sangat signifikan dengan 931.663 saham yang diperdagangkan, menghasilkan nilai transaksi harian Rp 356,6 miliar melalui 17.433 kali frekuensi perdagangan.

Saham FILM juga mengalami penguatan sebesar 2,11 persen menjadi Rp 290 per saham. Saham ini dibuka naik dua poin menjadi Rp 286 dan bergerak di level tertinggi Rp 298 serta terendah Rp 284. Volume perdagangan saham FILM tercatat 52.989 saham dengan nilai transaksi harian Rp 1,5 miliar dan frekuensi perdagangan 489 kali.