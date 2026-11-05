IHSG Menguat 1,96% Didorong Sektor Basic dan Reaksi Positif Investor

IHSG sesi pertama naik 1,96% ke level 5.016,17 didorong penguatan sektor basic dan sentimen positif dari data RTI serta lonjakan transaksi harian.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan pergerakan yang sangat positif pada sesi perdagangan pertama, dengan raihan kenaikan sebesar 1,96%. Penutupan indeks tercatat di angka 5.016,17 yang menandai sentimen optimisme kuat dari para pelaku pasar modal pada hari tersebut. Lonjakan ini tidak hanya didorong oleh aksi beli dari investor institusi, tetapi juga didukung oleh volume transaksi yang signifikan dan luasnya partisipasi emiten yang berhasil menarik perhatian pasar.

Mekanisme Penguatan Indeks Saham Utama

Perekonomian pasar saham Indonesia mencatatkan level tertinggi intraday pada angka 5.072,05 sebelum mengalami sedikit koreksi untuk menutup di titik 5.016,17. Level terendah pada sesi tersebut berada di angka 4.995,45, yang menunjukkan fluktuasi cukup ketat namun tetap berada dalam koridor penguatan. Sebagai indikator tambahan, Indeks Saham LQ45 juga mencatat kenaikan sebesar 2,37% ke level 513,14, mengonfirmasi bahwa saham-saham blue chip menjadi tumpuan utama pergerakan bullish.

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Total frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 827.816 kali dengan volume mencapai 14,9 miliar saham. Nilai transaksi harian saham mencapai angka Rp 6 triliun, yang merupakan sinyal likuiditas tinggi di pasar. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berfluktuasi di kisaran 18.089, memberikan konteks makroekonomi yang relevan terhadap arus masuk dana asing dan domestik yang mendominasi sesi ini.

Perbedaan Performa Sektor dan Peringkat Emiten

Sektor saham basic menjadi motor penggerak utama dengan lonjakan terbesar sebesar 4,18%. Performa ini jauh melampaui sektor lain dan menjadi kontributor signifikan terhadap kenaikan IHSG. Di posisi kedua, sektor consumer nonsiklikal mencatatkan kenaikan 1,94%, sementara sektor industri tumbuh 1,5%. Sektor transportasi juga menunjukkan kekuatan dengan kenaikan 1,07%, diikuti oleh sektor keuangan yang bertambah 0,98% dan sektor properti yang mendaki 0,90%.

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Berbeda dengan sektor yang menghijau, sektor consumer siklikal mengalami penurunan tipis sebesar 0,15% dan sektor infrastruktur turun 0,25%. Sektor energi mencatatkan pergerakan yang hampir datar dengan kenaikan 0,06%, dan sektor kesehatan menanjak minim sebesar 0,03%. Sektor teknologi menguat 0,59%, menunjukkan bahwa investor masih berhati-hati namun tetap tertarik pada instrumen teknologi yang memiliki prospek jangka panjang.

Secara individual, saham ARCI menjadi pemain paling agresif dengan melonjak 10,34% menjadi Rp 960 per saham. Saham ini dibuka naik 80 poin menjadi Rp 950 dari penutupan sebelumnya Rp 870, dengan level tertinggi Rp 980 dan terendah Rp 920. Total frekuensi perdagangan ARCI mencapai 9.176 kali dengan volume 736.419 saham dan nilai transaksi harian Rp 70,3 miliar, menandai minat beli yang sangat tinggi dari trader ritel maupun institusi.

Analisis Saham Pilihan dan Implikasi Pasar

Saham IATA juga mencatatkan penguatan yang solid dengan kenaikan 4,29% menjadi Rp 73 per saham. Saham ini dibuka menguat dua poin menjadi Rp 72 dari penutupan sebelumnya Rp 70, dengan kisaran harga tertinggi Rp 76 dan terendah Rp 71. Volume perdagangan IATA mencapai 582.195 saham dengan nilai transaksi harian Rp 4,3 miliar, menunjukkan likuiditas yang cukup baik untuk instrumen saham dengan kapitalisasi yang lebih kecil.

Sementara itu, saham JARR menunjukkan pergerakan yang stagnan di angka Rp 2.280 per saham. Meski dibuka naik 10 poin menjadi Rp 2.290 dari penutupan sebelumnya, saham ini kemudian ditarik kembali oleh tekanan jual. Saham JARR berfluktuasi antara level tertinggi Rp 2.340 dan terendah Rp 2.270 dengan total frekuensi perdagangan 754 kali dan nilai transaksi harian Rp 2,8 miliar, mencerminkan ketidakpastian arah harga jangka pendek.

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Saham MINA juga ikut berpartisipasi dalam penguatan pasar dengan melonjak 1,61% menjadi Rp 126 per saham. Saham ini mencatatkan level tertinggi Rp 133 dan terendah Rp 124 dengan volume perdagangan 130.541 saham dan nilai transaksi harian Rp 1,7 miliar. Pergerakan ini mengonfirmasi bahwa aksi beli tersebar luas pada berbagai jenis saham, bukan hanya pada sektor tertentu, sehingga menopang keberlanjutan tren positif di IHSG.