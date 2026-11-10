IHSG Menguat 1,29% Didorong Sentiment Positif Sektor Basic dan Energi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tajam menjadi 5.137 poin. Sektor basic dan energi memimpin penguatan. Data perdagangan menunjukkan arus masuk signifikan pada saham emiten utama.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan penguatan signifikan di awal sesi perdagangan, didorong oleh sentimen optimisme investor terhadap sektor komoditas dan energi. Pada pukul 09.13 WIB, indeks utama melonjak 1,29 persen menjadi 5.137 poin, melewati level pembukaan sebelumnya yang hanya naik 0,4 persen menjadi 5.096 poin.

Keseluruhan indeks saham acuan yang menjadi tolak ukur kesehatan pasar modal Indonesia mengalami kenaikan serentak. Indeks LQ45 yang merefleksikan kinerja saham-saham蓝 chips juga ikut menguat sebesar 1,14 persen ke level 529,37, menandakan likuiditas dan minat beli yang solid di kalangan pelaku pasar institusi.

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Mekanisme Penguatan Indeks dan Aktivitas Dagang

Pergerakan naik ini terjadi dengan dinamika yang seimbang antara pendorong harga naik dan turun. Sebanyak 416 saham berhasil melesat hijau dan mengangkat nilai indeks secara agregat. Sebagai penyeimbang, hanya 93 saham yang mencatatkan penurunan harga, sementara 149 saham lainnya diam atau tidak berubah nilainya sepanjang sesi tersebut.

Volume perdagangan mencapai 3,1 miliar saham dengan total nilai transaksi harian sebesar Rp 1,2 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 178.711 kali, yang mengindikasikan tingkat partisipasi pedagang ritma maupun institusi yang aktif dalam mengeksekusi order buy and sell di lantai bursa.

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Pemimpin Sektor Basic dan Energi Mendominasi

Sektor basic material menjadi motor penggerak utama yang mencatatkan kenaikan terbesar dengan lonjakan sebesar 2,76 persen. Sektor energi juga memberikan kontribusi positif dengan kenaikan 1,52 persen. Sektor industri tumbuh 0,85 persen, sektor consumer nonsiklikal melonjak 0,95 persen, dan sektor siklikal bertambah 0,83 persen.

Sektor kesehatan juga menunjukkan performa yang kuat dengan kenaikan 1,14 persen. Sektor keuangan tumbuh 0,825 persen, properti naik 0,95 persen, teknologi melejit 0,37 persen, infrastruktur mendaki 0,64 persen, dan transportasi melambung 0,44 persen. Kondisi ini menciptakan lingkungan pasar yang hijau di sebagian besar lini industri.

Analisis Kinerja Saham Emiten Pertambangan dan Energi

Harga saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) melonjak 2,87 persen menjadi Rp 3.580 per saham. Saham ini dibuka naik menjadi Rp 3.530 dari penutupan sebelumnya Rp 3.480, dengan kisaran tertinggi Rp 3.590 dan terendah Rp 3.500. Total frekuensi perdagangan mencapai 718 kali dengan nilai transaksi Rp 4,6 miliar.

Saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga menguat 2,59 persen menjadi Rp 118 per saham. Saham ini dibuka stagnan di Rp 116 dan mencapai titik tertinggi Rp 120 serta terendah Rp 116. Volume perdagangan BUMI sangat tinggi dengan 3.480.130 saham berputar dalam 4.809 kali frekuensi, menciptakan nilai transaksi sebesar Rp 41,3 miliar.

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Harga saham PT Energin Giga Tbk (ENRG) naik 0,89 persen menjadi Rp 565. Saham ini dibuka di Rp 560 dengan kisaran tertinggi Rp 580 dan terendah Rp 545. Sebanyak 255.334 saham diperdagangkan dalam 1.381 kali frekuensi dengan nilai transaksi Rp 14,5 miliar. Sementara itu, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melonjak 2,58 persen menjadi Rp 2.780 per saham dengan nilai transaksi Rp 31,4 miliar.

Dampak Makroekonomi dan Prospek Pasar Selanjutnya

Kekuatan pasar saham ini berjalan seiring dengan stabilitas nilai tukar mata uang. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berada di kisaran 18.037, yang memberikan ruang bagi investor domestik untuk tidak terlalu terdorong menjual aset lokal karena risiko fluktuasi mata uang yang terkendali.

Analisis pergerakan ini mengonfirmasi bahwa sentimen positif terhadap komoditas dasar masih menjadi narasi dominan. Dengan dominasi sektor basic dan energi, pasar menunjukkan kepercayaan terhadap daya tahan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Investor disarankan untuk memantau terus perkembangan data inflasi dan kebijakan bank sentral untuk strategi alokasi aset jangka panjang.