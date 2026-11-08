IHSG Menguat 0,40% dan SBN Tenor 10 Turun di Akhir Pekan 6 November 2026

Bursa Indonesia ditutup hijau di level 5.050,43 pada Jumat 6 November 2026. SBN tenor 10 tahun turun menjadi 7,692 persen. Rupiah melemah ke Rp18.080 per dolar AS.

Bursa Efek Indonesia mencatatkan penutupan yang bervariasi pada perdagangan akhir pekan, Jumat (6/11/2026). Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG berhasil mengunci posisi di zona hijau dengan kenaikan 0,40 persen. Sesaat sebelum penutupan, indeks berada di angka 5.050,43. Kenaikan ini menunjukkan adanya ketahanan aset lokal di tengah sentimen pasar global yang masih dinamis.

Mekanisme Perdagangan Saham dan SBN

Secara mekanisme, volatilitas harga saham di pasar modal Indonesia pada hari itu dipengaruhi oleh dinamika likuiditas dan sentimen asing. Total volume perdagangan saham tercatat sebesar 473,88 juta lot dengan nilai transaksi mencapai Rp10,32 triliun. Frekuensi transaksi tercatat sekitar 1,10 juta kali selama sesi perdagangan berlangsung. Di sisi lain, dana asing atau investor asing mencatatkan net outflow sebesar Rp127,15 triliun pada saham-saham yang diperdagangkan.

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Di pasar uang dan instrumen tetap, Surat Berharga Negara atau SBN tenor 10 tahun menunjukkan penurunan imbal hasil menjadi 7,692 persen dari level sebelumnya di 7,740 persen. Penurunan yield ini mengindikasikan bahwa aksi pembelian obligasi lebih mendominasi pasar sekunder dibandingkan aksi jual. Hal ini biasanya menjadi sinyal positif bagi stabilitas pendapatan tetap di tengah ketidakpastian ekonomi makro global.

Komposisi Aset dan Reaksi Terhadap Gejolak Global

Kinerja pasar domestik ini tidak dapat dilepaskan dari konteks makroekonomi yang lebih luas. Bank Indonesia melaporkan bahwa cadangan devisa negara pada akhir Oktober 2026 mengalami peningkatan menjadi US$146,8 miliar. Angka ini naik dibandingkan posisi September yang tercatat di US$146,3 miliar. Kenaikan cadangan devisa tersebut terutama ditopang oleh penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Peningkatan ini terjadi di tengah adanya pembayaran utang luar negeri pemerintah dan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang dilakukan oleh otoritas moneter.

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Director Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2026 setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor. Posisi tersebut juga cukup untuk membiayai 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dengan berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor, cadangan devisa dinilai masih memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Sementara itu, mata uang Rupiah menutup perdagangan pekan ini dengan pelemahan tipis terhadap dolar Amerika Serikat. Merujuk data Refinitiv, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,03 persen ke posisi Rp18.080 per US$. Penutupan ini dibandingkan dengan posisi penutupan hari Kamis (5/11/2026) yang berada di level Rp18.075 per US$. Meski sempat tertekan cukup dalam di tengah hari, mata uang Garuda berhasil memangkas pelemahannya menjelang akhir perdagangan, menunjukkan adanya minat beli di level tertentu.

Dampak Investasi Saham Unggulan dan Pasar Global

Di sektor emiten, PT Remitra Global International Tbk atau saham kode MKNT menjadi sorotan utama karena lonjakan yang fantastis. Saham tersebut melonjak 190,91 persen dalam sepekan ke level Rp32. Kenaikan tersebut memperpanjang reli selama dua pekan terakhir dengan akumulasi penguatan mencapai 3.100 persen. Namun, laju saham ini akhirnya tertahan pada Jumat (6/11/2026) setelah Bursa Efek Indonesia menjatuhkan suspensi terhadap MKNT.

Suspensi ini dijatuhkan setelah terjadi lonjakan harga kumulatif yang signifikan. Reli yang terjadi sebelumnya dibuka setelah BEI membuka kembali suspensi saham tersebut yang telah berlangsung lebih dari dua tahun. Pembukaan suspensi tersebut menyusul persetujuan rencana aksi korporasi terkait masuknya pengendali baru serta sejumlah investor individu dengan komitmen investasi mencapai Rp1 triliun. Kejadian ini menjadi contoh nyata dari volatilitas tinggi yang bisa terjadi pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil atau yang sedang dalam proses restrukturisasi.

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Sementara itu, pasar modal Amerika Serikat juga ditutup bervariasi pada perdagangan Jumat (6/11/2026) waktu setempat. Saham-saham teknologi kembali diburu investor setelah aksi jual tajam sehari sebelumnya. Indeks Nasdaq Composite naik 1,09 persen ke 24.579,42, mencatatkan penguatan terbesar di antara tiga indeks utama Wall Street. S&P 500 juga menguat 0,31 persen ke 7.376,86. Namun, Dow Jones Industrial Average justru melemah 237,33 poin atau 0,46 persen ke 51.285,73.

Saham Nvidia menguat 2,8 persen dan menjadi penyumbang terbesar kenaikan S&P 500. Rebound tersebut memulihkan sebagian kerugian Nvidia pada Kamis, ketika saham produsen chip itu anjlok 9,3 persen. Aksi jual sehari sebelumnya juga menekan saham Advanced Micro Devices atau AMD, yang jatuh 17,3 persen dalam satu sesi. Di sisi lain, saham pemasok peralatan semikonduktor Lam Research melesat 8,2 persen setelah perusahaan mengumumkan program pembelian kembali saham senilai hingga US$25 miliar. Pemulihan saham chip membantu Nasdaq bangkit lebih cepat dibandingkan S&P 500 di tengah kehati-hatian investor menghadapi kebijakan ekonomi global ke depan.