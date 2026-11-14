IHSG Melonjak Signifikan: Kapitalisasi Pasar Tembus Rp 9.047 Triliun di Tengah Penguatan Semua Sektor

Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mencapai Rp 9.047 triliun dengan IHSG menguat. Volume transaksi harian melonjak tajam diikuti oleh penguatan nilai transaksi harian hingga Rp 23,69 triliun.

Bursa Efek Indonesia mencatatkan momentum positif yang signifikan dengan melonjaknya kapitalisasi pasar saham hingga 3,47 persen. Angka ini mendorong total nilai kapitalisasi menjadi Rp 9.047 triliun, naik tajam dibandingkan minggu sebelumnya yang masih berada di angka Rp 8.744 triliun. Peningkatan ini menandai sentimen optimisme yang kuat di kalangan pelaku pasar dan investor institusi maupun ritel.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan juga menunjukkan peningkatan yang substansial pada volume dan nilai transaksi. Rata-rata volume transaksi harian mencapai 32,23 miliar saham, yang naik sebesar 3 persen dari angka 31,29 miliar saham di pekan lalu. Namun, peningkatan yang lebih mencengangkan terlihat pada rata-rata nilai transaksi harian yang terbang 114,64 persen menjadi Rp 23,69 triliun, melonjak dari posisi awal Rp 11,04 triliun di minggu sebelumnya.

Also read IHSG Melonjak 2,66 Persen usai Gibran Mundur, Analis Ungkap Penyebabnya

Penguatan Sektor Industri dan Energi Mimpin Kenaikan

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat hampir lima persen lebih tinggi pada pembukaan tanggal 10 April 2025, menandai akhir pekan yang positif. Seluruh sektor saham berhasil menghijau dengan berbagai level kenaikan, di mana sektor saham industri mencatatkan penguatan terbesar di antara kelompok lainnya. Sektor ini naik 9,55 persen, menjadi penopang utama pergerakan indeks ke arah positif.

Sektor saham energi menyusul di posisi kedua dengan kenaikan mendadak hingga 9,49 persen. Sektor transportasi dan logistik juga memberikan kontribusi positif dengan kenaikan 7,31 persen. Selain itu, sektor consumer siklikal bertambah 6,53 persen, sementara sektor properti dan real estate menguat 4,46 persen. Sektor basic materials juga ikut menguat dengan kenaikan 4,115 persen.

Advertisement

Di segmen yang lebih rendah, sektor consumer nonsiklikal bertambah 3,76 persen dan sektor infrastruktur mendaki 3,19 persen. Sektor keuangan melejit 2,68 persen, sektor teknologi naik 2,31 persen, dan sektor perawatan kesehatan mendaki 0,41 persen. Performa yang merata di semua sektor ini memperkuat fundamental pasar modal secara keseluruhan.

Performa Saham Individual Menjanjikan bagi Investor

Di tengah kenaikan IHSG secara makro, saham WMUU mencatatkan kenaikan terbesar di antara top gainers yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saham WMUU menguat drastis sebesar 81,48 persen menjadi Rp 49 per saham, melonjak dari harga minggu lalu yang hanya Rp 27 per saham. Kenaikan ini menempatkan saham tersebut sebagai salah satu aset yang paling diminati.

Saham HRME juga melambung tinggi dengan kenaikan 63,33 persen, mencapai level Rp 49 per saham. Harga ini naik signifikan dari minggu lalu yang berada di angka Rp 39 per saham. Saham VKTR mengikuti jejak positif ini dengan terbang 52,99 persen menjadi Rp 354 per saham, naik dari posisi awal Rp 232 per saham di minggu sebelumnya.

Performa cemerlang juga ditunjukkan oleh saham BBSS yang naik 52,27 persen menjadi Rp 67 per saham, dari minggu lalu Rp 44 per saham. Saham TRON menguat 45,45 persen menjadi Rp 80 per saham, melonjak dari posisi Rp 55 per saham. Saham SINI menguat 43,46 persen menjadi Rp 10.975 per saham, dari minggu lalu Rp 7.650 per saham.

Advertisement

Saham AGAR melambung 40,34 persen menjadi Rp 1.635 per saham, naik dari Rp 1.165 per saham minggu lalu. Saham PSKT melambung 39,64 persen menjadi Rp 236 per saham, dari posisi sebelumnya Rp 169 per saham. Saham ESIP melambung 38,57 persen menjadi Rp 97 per saham, naik dari Rp 70 per saham. Terakhir, saham RAJA naik 35,20 persen menjadi Rp 530 per saham, dari minggu lalu Rp 392 per saham.

Dampak Nyata Bagi Penanaman Modal di Indonesia

Saham didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh orang atau pemegang saham terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal. Oleh karena itu, pergerakan harga yang positif secara langsung meningkatkan nilai kekayaan para investor. Peningkatan nilai ini mendorong minat baru bagi penanaman modal di Indonesia, baik dari pelaku lokal maupun asing yang melihat prospek positif.

Pergerakan positif ini juga berdampak pada likuiditas pasar. Dengan volume transaksi harian yang mencapai 32,23 miliar saham, likuiditas pasar menjadi sangat cair. Hal ini memudahkan investor untuk masuk dan keluar dari posisi investasi tanpa kesulitan yang signifikan, sehingga kepercayaan terhadap stabilitas pasar modal semakin meningkat.

Selanjutnya, kenaikan kapitalisasi pasar hingga Rp 9.047 triliun menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap ekonomi makro Indonesia terus membaik. Investor cenderung mengalokasikan lebih banyak dana ke instrumen risiko seperti saham ketika ada sinyal positif dari indeks utama. Hal ini menciptakan efek multiplier yang positif bagi sektor-sektor ekonomi riil yang berkaitan dengan kinerja perusahaan-perusahaan tersebut.