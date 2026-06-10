IHSG Melonjak 7,57% setelah BI Kenaikan BI Rate, Rencana Buyback Saham BUMN, dan Rebound Pasar Regional

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup melonjak signifikan 7,57% menjadi 5.746,64 pada perdagangan 9 Juni 2026, dipicu kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bpo menjadi 5,50% dan rencana buyback saham bank BUMN. Bank Indonesia mengklaim langkah ini untuk memperkuat stabilisasi rupiah yang tertekan akibat gejolak global, terutama konflik di Timur Tengah, serta menyeimbangkan aliran investasi asing. OJK mengapresiasi perbaikan pasar dan menyoroti peran KSSK dalam memantau stabilitas. Harga dolar AS weakened di kisaran Rp18.000. Total volume Rp44,8 miliar saham, nilai transaksi Rp27,8 triliun. Indeks LQ45 juga naik 8,01%.

Aktivitas pekerja di depan layar Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) di BEI, Jakarta, Senin (3/1/2022). Pada pembukaan perdagangan bursa saham 2022 Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) langsung menguat 7,0 poin atau 0,11% di level Rp6.588,57.

(Liputan6.com/Angga Yuniar) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan pada Selasa, 9 Juni 2026. Langkah BI tersebut mendorong laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat signifikan pada penutupan perdagangan saham Selasa, 9 Juni 2026. Mengutip data RTI, IHSG ditutup melonjak 7,57% menjadi 5.746,64. Indeks saham LQ45 melonjak 8,01% menjadi 569,32.

Seluruh indeks saham acuan kompak menghijau. Total frekuensi perdagangan saham 2.707.858 kali dengan volume perdagangan saham 44,8 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 27,8 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah di kisaran 18.000.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menuturkan, kenaikan BI Rate diapresiasi pelaku pasar dan menjadi salah satu sentimen positif yang mendorong penguatan IHSG. Selain itu, langkah BI juga menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. BI menerapkan kebijakan insidentil dengan agenda resmi di luar kalender karena nilai tukar rupiah melemah.

Bahkan pelemahan rupiah dipengaruhi investasi portofolio asing dari Indonesia sehingga Bank Indonesia harus menempuh langkah-langkah lanjutan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain seperti operasi moneter yang BI lakukan untuk mendorong masuknya aliran investasi asing. Research Analyst Infoversta Kapital Advisori, Arjun Ajnawi mengatakan, kenaikan IHSG didorong pembahasan dan rencana buyback saham kapitalisasi besar seperti anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang direncanakan menjadi sentimen utama.

Dalam konferensi pers pada Selasa pagi, terdapat pembahasan antara DPR RI, Danantara Indonesia, Himbara, BPJS, serta asuransi BUMN soal rencana program buyback saham-saham bank Himbara. Rapat DPR sama Kementerian BUMN, Danantara, dan Himbara bersama berkoordinasi menjaga stabilitas saham-saham tersebut di tengah tekanan dan gejolak dari sentimen global maupun domestik. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga optimistis pasar saham di Indonesia bakal kembali menguat (rebound).

Setelah Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps, dari 5,25 persen menjadi 5,50 persen. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan, pihaknya bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) terus mencermati situasi saat ini. Namun kalau kita lihat, teman-teman juga lihat ya hari ini market sudah rebound ya. Di kita kemarin juga cukup dalam turunnya.

Tapi hari ini alhamdulillah rebound. Dan kita lihat juga beberapa hal yang kemudian menjadi pertanyaan dari investor sudah disampaikan. Kiki pun menyoroti upaya pembelian kembali atau buyback saham BUMN. Kita melihat juga upaya untuk buyback saham ya, tanpa RUPS juga sudah mulai ada wacana untuk dilakukan.

Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,50%, Deposit Facility menjadi 4,50%, dan Lending Facility menjadi 6,25%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah.

Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik sehingga mampu mendorong masuknya kembali aliran investasi portofolio asing ke Indonesia. Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir bergerak lebih lemah dibandingkan perkiraan sebelumnya. Selain dipicu ketidakpastian global dan meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari keluarnya dana investor asing dari pasar keuangan Indonesia.

Selain menaikkan BI Rate, BI juga mendongkrak suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%





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IHSG BI Rate Buyback Saham BUMN Stabilisasi Rupiah Konflik Timur Tengah

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