IHSG Melonjak 2,07% ke 6.007,65, Didorong Sektor Basic dan Energi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melonjak 2,07% ke level 6.007,65 pada perdagangan Jumat pekan ini. Kenaikan didorong oleh sektor basic dan energi yang masing-masing naik 4,85% dan 4,66%. Indeks LQ45 juga menguat 1,81% ke 597,44. Transaksi saham tercatat ramai dengan volume 36,5 miliar saham dan nilai transaksi Rp 21,4 triliun. Saham BUMI, COIN, DEWA, dan ELSA menjadi top gainers.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada perdagangan Jumat pekan ini menunjukkan kinerja yang sangat positif. IHSG berhasil ditutup melonjak 2,07% ke level 6.007,65, meninggalkan level psikologis 6.000 yang sempat diuji.

Seluruh indeks saham acuan kompak menghijau, dengan LQ45 menguat 1,81% ke 597,44. Posisi ini mencerminkan optimisme pelaku pasar terhadap prospek ekonomi domestik dan global, meskipun masih ada kekhawatiran terkait suku bunga dan inflasi. Sektor saham menjadi motor utama penggerak IHSG. Sektor basic materials mencatat kenaikan terbesar sebesar 4,85%, diikuti sektor energi yang melompat 4,66%.

Sektor industri juga naik signifikan sebesar 3,82%, sementara sektor transportasi dan logistik mendaki 4,46%. Di sisi lain, sektor kesehatan menjadi satu-satunya sektor yang melemah, turun 0,58%. Secara keseluruhan, sentimen positif berasal dari data ekonomi yang membaik dan ekspektasi kebijakan moneter yang akomodatif. Transaksi perdagangan saham pada hari ini tercatat cukup ramai.

Total frekuensi perdagangan mencapai 2.398.743 kali dengan volume perdagangan sebanyak 36,5 miliar saham. Nilai transaksi harian saham mencapai Rp 21,4 triliun, menunjukkan likuiditas yang tinggi di pasar. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di kisaran 17.788, relatif stabil dalam sepekan terakhir. Beberapa saham mencatat kenaikan harga yang signifikan.

Saham BUMI (PT Bumi Resources Tbk) naik 12,14% menjadi Rp 157 per saham, dengan volume perdagangan 67.702.400 saham dan nilai transaksi Rp 1,1 triliun. Saham COIN (PT Crypto Indonesia Tbk) naik 7,14% ke Rp 750 per saham, meskipun volume perdagangan hanya 40.733 saham. Saham DEWA (PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk) melesat 12,24% ke Rp 330 per saham dengan volume 10,5 juta saham. Sementara saham ELSA (PT Elnusa Tbk) naik 3,33% ke Rp 620 per saham.

Analis pasar melihat bahwa kenaikan IHSG didukung oleh faktor domestik seperti data inflasi yang terkendali dan kebijakan fiskal yang ekspansif. Selain itu, aksi beli investor asing juga turut mendorong indeks. Rebalancing indeks MSCI yang akan datang juga menjadi katalis positif bagi saham-saham berkapitalisasi besar. Namun, investor tetap perlu mewaspadai potensi koreksi jangka pendek mengingat IHSG sudah berada di level overbought secara teknikal.

Ke depan, pergerakan IHSG dipengaruhi oleh data ekonomi global, terutama kebijakan suku bunga The Fed dan perkembangan geopolitik. Sentimen pasar masih optimis, namun volatilitas diperkirakan tetap tinggi. Investor disarankan untuk melakukan diversifikasi portofolio dan fokus pada saham-saham dengan fundamental kuat. Secara keseluruhan, kinerja IHSG pada pekan ini memberikan sinyal positif bagi pasar modal Indonesia





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