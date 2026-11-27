IHSG ditutup menguat 1,84% ke level 5.338,45 didorong sektor basic material. Saham INCO dan RAJA pimpin penguatan valuasi pasar modal di akhir pekan.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan kinerja bulat berwarna positif dengan melonjak signifikan sebesar 1,84% ke posisi 5.338,45. Kenaikan ini menjadikan IHSG menyentuh posisi tertinggi intraday di level 5.340,31 dan terendah di 5.245,84 sepanjang perdagangan. Data dari RTI mengonfirmasi bahwa seluruh indeks saham acuan menunjukkan sentimen bulat yang kompak menguat.

Mekanisme Penguatan Pasar Saham

Kekuatan utama pasar ditopang oleh penguatan pada 251 saham, sementara 108 saham lainnya mengalami pelemahan dan 97 saham lainnya tetap diam. Frekuensi perdagangan saham mencatatkan angka tinggi yaitu 936.760 kali dengan volume perdagangan mencapai 28,6 miliar saham. Nilai transaksi harian saham tercatat sebesar Rp 8,1 triliun yang masih berada di bawah ambang Rp 10 triliun.

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Indeks saham LQ45 juga ikut merasakan sensasi kenaikan sebesar 1,6% ke angka 557,03. Sektor saham basic atau bahan baku menjadi motor penggerak terbesar dengan lonjakan impresif mencapai 5,1%. Performa ini menempatkan sektor basic sebagai pemimpin kenaikan tertinggi di antara seluruh sektor saham lainnya yang ada di bursa.

Sikap Pemangku Kepentingan dan Sektoral

Sektor bahan baku memimpin aksi beli investor dengan kenaikan 5,1% yang sangat mencolok. Sektor energi juga ikut andil dalam mendorong pasar dengan lompatan 2,07% dan sektor industri bertambah 1,38%. Sektor consumer nonsiklikal dan consumer siklikal masing-masing mendaki 0,53% dan menguat 1,4%.

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Sektor kesehatan menanjak 0,73% dan sektor properti naik 0,88% dalam transaksi hari ini. Sektor infrastruktur menguat 0,61% dan sektor transportasi melesat 1,06%. Satu-satunya sektor yang merah adalah sektor teknologi yang turun tipis 0,105%. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah mengambang di kisaran 18.338.

Dampak Langsung pada Valuasi Emiten

Saham INCO melonjak 2,94% menjadi Rp 3.500 per saham dengan dibuka naik 40 poin dari Rp 3.400. Saham ini bergerak di level tertinggi Rp 3.540 dan terendah Rp 3.380 dengan nilai transaksi harian mencapai Rp 30,6 miliar. Volume perdagangan saham INCO tercatat 87.691 saham dengan frekuensi 3.604 kali.

Saham RAJA mencatatkan lonjakan impresif sebesar 6,34% menjadi Rp 436 per saham. Harga saham RAJA dibuka naik dua poin menjadi Rp 412 dan bergerak di kisaran tertinggi Rp 440 serta terendah Rp 412. Nilai transaksi harian saham RAJA menyentuh Rp 41,3 miliar dengan volume 957.452 saham yang diperdagangkan.

Di sisi lain, saham HEAL melemah 0,82% ke Rp 486 dengan dibuka stagnan di Rp 490. Saham ini berfluktuasi di kisaran tertinggi Rp 492 dan terendah Rp 474 dengan nilai transaksi harian Rp 4,8 miliar. Saham PKPK justru mendaki 0,72% ke Rp 7.000 per saham dari pembukaan di Rp 6.950 dengan nilai transaksi Rp 8,3 miliar.