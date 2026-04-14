IHSG Melonjak 1,46% Didorong Saham Jumbo, Investor Asing Kembali Beli

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat signifikan pada perdagangan Selasa, 14 April 2026, ditopang oleh kinerja solid saham-saham berkapitalisasi besar. Investor asing juga kembali aktif melakukan pembelian, menunjukkan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.

Pengunjung melewati layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. IHSG mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan Selasa, 14 April 2026, yang mencerminkan optimisme yang kuat di pasar modal . Indeks komposit Indonesia tersebut melonjak sebesar 1,46 persen, atau sekitar 109 poin, mencapai posisi 7.609. Kenaikan ini mengindikasikan kembalinya kepercayaan diri investor untuk berinvestasi di pasar ekuitas pada sesi awal perdagangan. Performa solid dari saham-saham berkapitalisasi besar (big cap) menjadi pendorong utama kenaikan ini, dengan saham-saham seperti BREN , BBCA , dan TPIA memimpin penguatan. Euforia di pasar saham didorong oleh berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan yang positif dari sejumlah perusahaan, prospek pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan sentimen investor yang membaik. Kenaikan IHSG ini tidak hanya menunjukkan pemulihan pasar, tetapi juga mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Aktivitas perdagangan saham juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan volume perdagangan yang tinggi dan nilai transaksi yang besar. Kehadiran investor asing juga semakin terasa, yang menunjukkan minat mereka terhadap pasar modal Indonesia.

Pergerakan impresif IHSG pada pagi hari ini terutama didorong oleh performa solid dari saham-saham berkapitalisasi pasar jumbo (big caps) yang kompak bergerak di jalur hijau. Saham-saham seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), serta PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) berperan sebagai penggerak utama yang mendorong indeks ke zona penguatan. Dalam daftar saham LQ45, beberapa emiten mencatatkan kenaikan yang menonjol. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) memimpin penguatan dengan kenaikan 4,61 persen. Diikuti oleh PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang tumbuh 4,11 persen, dan PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) yang menguat 3,8 persen. Pergerakan ini mencerminkan minat investor yang besar pada sektor energi dan infrastruktur. Di sisi lain, beberapa saham mengalami koreksi di tengah euforia. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) turun 1,44 persen, diikuti PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) yang menyusut 1,23 persen, dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) yang terkoreksi tipis 0,91 persen. Kinerja saham-saham ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang dinamika pasar secara keseluruhan. Investor terus memantau perkembangan di berbagai sektor, termasuk energi, keuangan, dan infrastruktur, untuk mengidentifikasi peluang investasi yang paling menjanjikan.

Kegembiraan pasar hari ini adalah kelanjutan dari tren positif pada perdagangan Senin (13/4/2026) kemarin. Pada penutupan perdagangan tersebut, IHSG berhasil menguat 41,69 poin atau 0,56 persen ke level 7.500,18. Data Stockbit menunjukkan dominasi tren positif dengan 397 saham menguat, 264 saham melemah, dan 156 saham stagnan. Aktivitas pasar pada awal pekan kemarin sangat dinamis. Volume perdagangan mencapai 42,5 miliar lembar saham dengan frekuensi transaksi mencapai 2,5 juta kali. Total nilai transaksi mencapai Rp20,4 triliun, yang mendorong kapitalisasi pasar modal Indonesia mencapai Rp13.364 triliun. Investor asing juga kembali aktif di pasar saham Indonesia. Aksi beli bersih (net buy) oleh asing mencapai Rp396,77 miliar di seluruh pasar. Secara rinci, asing mencatatkan net buy Rp626,14 miliar di pasar reguler, meskipun terjadi net sell Rp229,36 miliar di pasar tunai dan negosiasi. PT Petrosea Tbk (PTRO) memimpin klasemen buruan asing dengan net buy Rp135,16 miliar, yang membuat harga sahamnya naik 11,63 persen menjadi Rp6.000. Pergerakan pasar menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia semakin meningkat, dengan aktivitas perdagangan yang meningkat dan minat investor asing yang kembali. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, kinerja perusahaan, dan sentimen global akan terus mempengaruhi pergerakan pasar saham. Para investor terus memantau perkembangan ekonomi dan politik untuk membuat keputusan investasi yang tepat.





