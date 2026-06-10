IHSG Melompat 7,57% ke 5.746,64, Semua Sektor Merah Hijau - Analisis & Rekomendasi Saham

Ringkasan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) on 9 Juni 2026 melonjak 7,57% ke 5.746,64 didukung rupiah menguat dan transaksi Rp27,8 triliun. Analis MNC Sekuritas dan PT Pilarmas Investindo Sekuritas beri prediksi level support-resistance, wave analysis, dan rekomendasi saham seperti BBNI, CDIA, HRTA, INET, ACES, INDF, ENRG. Peringatoposisi tensi geopolitik. Data perdagangan lengkap, kenaikan sektoral, dan konteks historis.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) mencatatkan kinerjastackrel{}{} contrast pada perdagangan 9 Juni 2026 setelah dilompati 7,57% ke level 5.746,64. Kenaikan besar ini terjadi di tengah nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS dan transaksi harian melebihi Rp27 triliun.

Semua indeks saham acuan kompas menghijau, dengan total 678 saham menguat, 89 melemah, dan 48 diam. Volume perdagangan mencapai 44,8 miliar saham dan nilai transaksi Rp27,8 triliun. Posisi IHSG tertinggi 5.746,64, terendah 5.318,14. Sektor energi naik 9,2%, basic 9,97%, industri 8,55%, consumer nonsiklikal 5,6%, siklikal 5,74%, kesehatan 4,88%, keuangan 7,14%, properti 2,36%, teknologi 3,15%, infrastruktur 7,37%, dan transportasi 7,38%.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG berada pada wave (v) dari wave 5, dengan area koreksi berikutnya di 5.184-5.282 dan level support 5.523, 5.191. Resistance terdekat di 5.763-5.784, serta resistance 5.846 dan 6.065. PT Pilarmas Investindo Sekuritas melihat potensi penguatan ke area 5.590-5.840, namun mengingatkan risiko tensi geopolitik yang bisa memicu koreksi. Rekomendasi saham dari Pilarmas adalah ACES, INDF, ENRG.

Sedangkan Herditya menyarankan BBNI, CDIA, HRTA, INET. Saham BBNI naik 8,64% ke 3.270, didugawave 5 dari wave (5). CDIA melompat 17,80% ke 695, diprediksi wave (5). HRTA menguat 10,08% ke 2.130, berada di awal wave B dari wave (Y).

INET naik 16,56% ke 183, diwave 5 dari wave (C). Pada 8-9 September 2025, IHSG sempat ambruk 1,47% ke 7.653,65 lanjutan sentimen negatif setelah turun 1,28% di penutupan 2022. Kinerja IHSG juga tercermin dari data IPO BEI 2022 sebanyak 59 perusahaan. Informasi ini disampaikan dalam Public Expose Live 2026 BEI yang menghubungkan emiten dan investor.

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