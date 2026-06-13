IHSG Melesat Tajam, Kapitalisasi Pasar Bursa Naik 7,31%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat tajam sebesar 7,38% pada perdagangan hari terakhir pekan ini, dengan nilai kapitalisasi pasar bursa yang naik 7,31% menjadi Rp 10.524 triliun.

Suasana di salah satu ruangan di kantor Bursa Efek Indonesia , Jakarta. Mayoritas data perdagangan BEI periode 8-12 Juni 2026 ditutup di zona positif. (Liputan6.com/Faizal Fanani) untuk periode 8 hingga 12 Juni 2026 mayoritas ditutup di zona hijau.

Lonjakan paling signifikan terjadi pada pergerakan Indeks Harga Mengutip data BEI, Sabtu (13/6/2026), IHSG melesat tajam sebesar 7,38% dan dan ditutup pada level 6.007,656. Posisi ini naik drastis dibandingkan penutupan pekan lalu yang berada di angka 5.594,765. Seiring dengan naiknya IHSG, nilai kapitalisasi pasar (market cap) bursa juga ikut terkerek naik sebesar 7,31%. Kini, total kapitalisasi pasar BEI menembus angka Rp 10.524 triliun, naik cukup besar dari pekan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 9.807 triliun.

Kenaikan tidak hanya terjadi pada indeks dan kapitalisasi pasar, tetapi juga pada intensitas perdagangan harian. Berdasarkan data resmi BEI, berikut rincian aktivitas pasar selama sepekan terakhir: Volume Transaksi Harian: Mengalami kenaikan sebesar 7,46%, menjadi 36,14 miliar lembar saham dari pekan lalu yang sebesar 33,63 miliar lembar saham. Frekuensi Transaksi Harian: Meningkat sebesar 4,14%, di mana rata-rata perdagangan mencapai 2,51 juta kali transaksi per hari, dibandingkan pekan lalu yang sebanyak 2,41 juta kali transaksi.

Kendati demikian, rata-rata nilai transaksi harian pekan ini justru mengalami sedikit koreksi sebesar 7,07%. Nilai transaksi harian tercatat menjadi Rp 25,06 triliun dari Rp 26,97 triliun pada pekan sebelumnya. Sementara itu pada perdagangan hari terakhir pekan ini, investor asing mulai menunjukkan minat belinya kembali dengan mencatatkan nilai beli bersih (net buy) sebesar Rp 287,84 miliar.

Meski mulai mencatatkan aksi beli di akhir pekan, secara akumulatif sepanjang tahun berjalan di 2026, investor asing masih membukukan nilai jual bersih (net sell) yang cukup besar, yakni mencapai Rp 67.344 triliun. Analis PT MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana menuturkan, penguatan IHSG sejalan dengan pergerakan bursa global dan mayoritas bursa saham Asia yang juga kompak bergerak menguat.

“Hal tersebut kami perkirakan dari sisi sentimen adanya ekspektasi dari para investor setelah ada upaya diplomatik baru antara AS-Iran pasca insiden serangan sebelumnya sehingga juga terdapat ekspektasi akan pembukaan selat Hormuz dan menurunkan harga minyak mentah dunia,” ujar Herditya saat dihubungi Liputan6.com. Dari domestik, Herditya menuturkan, rupiah bergerak menguat di 17.756 serta diperkirakan adanya aliran dana investor asing masuk ke IHSG dan obligasi. Ia menuturkan, imbal hasil obligasi pada tenor pendek lima tahun hingga 10 tahun cenderung turun.

Analisis komprehensif ini membahas tren pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dampak rebalancing MSCI, rekomendasi saham terkini, pengertian dan komponen IHSG, serta faktor-faktor penggeraknya





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