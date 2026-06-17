Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,84% pada sesi pertama. IHSG berada di level tertinggi 6.377,19 dan level terendah 6.200. Dari 11 sektor saham, hanya satu sektor saham yang menguat.

Mengutip data RTI, IHSG melemah 0,84% menjadi 6.202,4 pada sesi pertama. Indeks saham LQ45 tergelincir 0,15% menjadi 623,73. Sebagian besar indeks saham acuan melemah. Pada sesi pertama, IHSG berada di level tertinggi 6.377,19 dan level terendah 6.200.

IHSG melemah di tengah 394 saham yang memerah. 275 saham menguat dan 144 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham 1.577.131 kali dengan volume perdagangan saham 22,1 miliar. Nilai transaksi harian saham Rp 16,3 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 17.716.

Dari 11 sektor saham, hanya satu sektor saham yang menguat. Sektor saham consumer nonsiklikal naik 0,52%. Sektor saham energi terpangkas 1,97%, sektor saham basic turun 1,2%, sektor saham industri merosot 2,15%. Lalu sektor saham consumer siklikal tergelincir 0,77%, sektor saham kesehatan terpangkas 0,33%.

Selanjutnya sektor saham keuangan susut 1,18%, sektor saham properti melemah 0,80%, sektor saham teknologi susut 1,29%. Lalu sektor saham infrastruktur melemah 0,33% dan sektor saham transportasi turun 1,45%. Pada sesi pertama, harga saham HRTA naik 1,84% menjadi Rp 2.210 per saham. Harga saham HRTA dibuka ke Rp 2.230 per saham dari penutupan sebelumnya Rp 2.170 per saham.

Saham HRTA berada di level tertinggi Rp 2.260 dan terendah Rp 2.180 per saham. Total frekuensi perdagangan 1.916 kali dengan volume perdagangan saham 83.120 saham. Nilai transaksi Rp 18,5 miliar. Harga saham CDIA melemah 3,47% menjadi Rp 695 per saham.

Harga saham CDIA dibuka naik lima poin menjadi Rp 725 per saham. Saham CDIA berada di level tertinggi Rp 740 dan terendah Rp 690 per saham. Total frekuensi perdagangan 7.464 kali dengan volume perdagangan saham 334.146 saham. Nilai transaksi Rp 23,8 miliar.

Harga saham RAJA turun 0,78% menjadi Rp 3.820 per saham. Harga saham RAJA dibuka naik 10 poin menjadi Rp 3.860 per saham. Harga saham RAJA berada di level tertinggi Rp 3.980 dan terendah Rp 3.740 per saham. Total frekuensi perdagangan 6.457 kali dengan volume perdagangan saham 143.241 saham.

Nilai transaksi Rp 56,2 miliar. Harga saham BUVA susut 1,78% menjadi Rp 830 per saham. Harga saham BUVA dibuka naik 10 poin menjadi Rp 855 per saham. Saham BUVA berada di level tertinggi Rp 925 dan terendah Rp 815 per saham.

Total frekuensi perdagangan 28.000 kali dengan volume perdagangan saham 2.077.162 saham. Nilai transaksi Rp 179,9 miliar. Analisis komprehensif ini membahas tren pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dampak rebalancing MSCI, rekomendasi saham terkini, pengertian dan komponen IHSG, serta faktor-faktor penggeraknya





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