IHSG Melanjutkan Tren Positif, Mayoritas Sektor Saham Mengalami Kenaikan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan tren positifnya pada hari Jumat, 29 Mei 2026. Mayoritas sektor saham mengalami kenaikan, dengan sektor saham energi yang mengalami kenaikan paling besar sebesar 3,01%.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) melanjutkan tren positif nya pada hari Jumat, 29 Mei 2026. Pada sesi perdagangan pertama, IHSG berhasil menembus level 6.200 dan mencapai puncaknya di level 6.230,50.

Meskipun demikian, indeks saham masih mengalami fluktuasi dengan level terendah mencapai 6.111,97. Mayoritas sektor saham mengalami kenaikan, dengan sektor saham energi yang mengalami kenaikan paling besar sebesar 3,01%. Sektor saham basic juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,69%. Selain itu, sektor saham industri, teknologi, infrastruktur, dan transportasi juga mengalami kenaikan.

Namun, sektor saham consumer nonsiklikal, kesehatan, keuangan, dan properti mengalami penurunan. Harga saham beberapa perusahaan seperti BMRI, NICL, TRUE, dan CUAN juga mengalami kenaikan. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah masih stabil di kisaran 17.870. Aktivitas perdagangan saham mencapai 1.328.702 kali dengan volume perdagangan saham 22 miliar saham. Nilai transaksi harian saham mencapai Rp 16,1 triliun





