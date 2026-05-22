IHSG Masih Lemas, Penurunan Nilai Saham Akibat Kekhawatiran Pasar, S&P Ratings & Minyak Dunia

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bergerak dalam tekanan setelah sehari sebelumnya anjlok setinggi 6.000. Matte Bakeries Tilskud ASA (CPIN) dan Alfamart Holding Berhad (AMRT) menjadi rekomendasi saham untuk dicermati investor. Selain itu, kekhawatiran terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia, pernyataan S&P Global Ratings, serta kondisi pasar domestik yang dibayangi membuat IHSG kemungkinan masih melemah.

Pekerja berjalan di dekat layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (21/5/2026). IHSG melemah 0,81 persen ke level 6.045 pada perdagangan pagi hari Jumat, 22 Mei 2026 di Bursa Efek Indonesia.

Sebanyak 445 saham mengalami penurunan nilai akibat kekhawatiran pasar terhadap stabilitas makroekonomi serta risiko neraca pembayaran Indonesia. Pada perdagangan pada waktu itu, sebanyak 3,38 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,67 triliun, serta frekuensi sebanyak 177.400 kali. Dalam perdagangan di waktu tersebut, sebanyak 132 saham bergerak naik, sedangkan 445 saham mengalami penurunan, dan 382 saham tidak mengalami pergerakan. Adapun, beberapa saham yang menjadi Top Gainers pada waktu itu diantaranya, TMPO, CITY, ESIP, PPGL, PKPK.

IHSG diproyeksikan masih bergerak dalam tekanan pada perdagangan hari ini setelah sehari sebelumnya anjlok hingga mendekati level psikologis 6.000. Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan terakhir ditutup melemah 3,54 persen ke level 6.094 dengan aksi jual bersih asing atau net foreign sell sebesar Rp 508 miliar di pasar reguler. Pelemahan IHSG terjadi di tengah penguatan mayoritas bursa regional Asia serta penurunan harga minyak dunia.

Sentimen global cenderung positif setelah muncul perkembangan terkait pembahasan proposal damai antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, pasar domestik justru dibayangi kekhawatiran terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia. Hal itu dipicu oleh pernyataan S&P Global Ratings yang menilai wacana pengendalian ekspor berpotensi menekan kinerja ekspor nasional, penerimaan pemerintah, hingga meningkatkan risiko terhadap neraca pembayaran Indonesia. Dari sisi teknikal, BRI Danareksa Sekuritas menilai IHSG masih berada dalam tren bearish.

Level support terdekat diperkirakan berada di area 6.000, sementara support lanjutan di level 5.900. Adapun area resistance berada di kisaran 6.400. Pelaku pasar juga disebut akan mencermati sejumlah data ekonomi penting, mulai dari Current Account Balance hingga pertumbuhan jumlah uang beredar atau M2 Money Supply yang dapat memengaruhi arah pergerakan pasar berikutnya. Sementara itu, dari pasar global, indeks utama Wall Street ditutup menguat pada perdagangan sebelumnya.

Dow Jones Industrial Average naik 0,55 persen ke level 50.285,66. Kemudian S&P 500 menguat 0,17 persen menjadi 7.445,72 dan Nasdaq Composite bertambah 0,087 persen ke posisi 26.293,10. Untuk rekomendasi saham, BRI Danareksa Sekuritas menjagokan saham CPIN dan AMRT sebagai pilihan menarik untuk dicermati investor. Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan dan analisis pasar yang ditujukan sebagai informasi umum, bukan saran atau rekomendasi investasi.

Keputusan investasi tetap berada di tangan pembaca, dan setiap risiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi.





