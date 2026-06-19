IHSG Kembali Melemah, Terjebak di Zona Merah pada Sesi II Perdagangan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan pada sesi II perdagangan Jumat, 19 Juni 2026, dengan tekanan jual yang masih mendominasi. IHSG turun 0,39% ke level 6.136,27, dengan volume perdagangan yang tetap aktif pada emiten tertentu.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) kembali bergerak di zona merah pada sesi II perdagangan Jumat, 19 Juni 2026. Memasuki perdagangan siang, tekanan jual masih membayangi pergerakan indeks sehingga IHSG belum mampu keluar dari tren pelemahan yang terjadi sejak sesi pertama.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terpantau pada pukul 14.05 WIB, IHSG berada di level 6.136,27 atau turun 24,18 poin setara 0,39 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level 6.172,34. Posisi tersebut menunjukkan bahwa pasar saham domestik masih bergerak dalam tekanan meskipun sempat mengalami fluktuasi sepanjang perdagangan hari ini. Saat sesi II dimulai, indeks langsung dibuka di area negatif dan bertahan di zona merah hingga memasuki pertengahan sesi perdagangan.

Data perdagangan menunjukkan level tertinggi IHSG pada hari ini sempat mencapai 6.215,06. Namun tekanan yang terjadi membuat indeks bergerak turun hingga menyentuh level terendah di 6.117,31. Pergerakan tersebut mencerminkan kehati-hatian pelaku pasar dalam merespons berbagai sentimen yang memengaruhi pasar keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada pukul 14.05 WIB, posisi IHSG berada di bawah level penutupan sebelumnya yang tercatat sebesar 6.172,34.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan jual masih mendominasi grafik pergerakan intraday. Indeks sempat mengalami kenaikan pada awal perdagangan pagi, namun setelah itu IHSG kembali terkoreksi dan bergerak turun hingga memasuki waktu istirahat perdagangan. Kondisi tersebut membuat pasar domestik melanjutkan tren pelemahan yang telah terjadi sejak awal hari perdagangan. Di tengah pelemahan IHSG, aktivitas transaksi saham masih berlangsung cukup aktif.

Sejumlah emiten mencatatkan nilai perdagangan terbesar hingga sesi siang. TPIA mencatat nilai perdagangan Rp1,115 triliun dengan volume 530,12 juta saham pada harga Rp2.070 per saham. DSSA mencapai Rp1,051 triliun dengan volume 1,288 miliar saham pada harga Rp845 per saham. BBCA mencatatkan Rp794,13 miliar dengan volume 128,31 juta saham pada harga Rp6.200 per saham.

BBRI mencatat Rp558,69 miliar dengan volume 189,20 juta saham pada harga Rp2.950 per saham. BMRI mencatat Rp523,43 miliar dengan volume 119,41 juta saham pada harga Rp4.330 per saham. EMAS mencatat Rp376,90 miliar dengan volume 49,95 juta saham pada harga Rp7.450 per saham. BUMI mencatat Rp368,71 miliar dengan volume 2,145 miliar saham pada harga Rp170 per saham.

Volume perdagangan yang tinggi pada saham-saham tersebut menunjukkan bahwa meskipun IHSG melemah, minat investor terhadap saham tertentu masih cukup besar. Analis pasar memperkirakan pelemahan IHSG dipicu oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian kebijakan moneter global dan kekhawatiran perlambatan ekonomi. Selain itu, faktor domestik seperti aksi wait and see menjelang rilis data ekonomi juga turut mempengaruhi sentimen investor. Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan masih akan bergerak volatil dalam waktu dekat.

Investor disarankan untuk tetap waspada dan memantau perkembangan sentimen pasar secara saksama. Pasar saham Indonesia perlu mencari katalis positif untuk dapat kembali bangkit dari tekanan jual yang terjadi saat ini





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