IHSG Fluktuasi Senin 9 Februari 2026 Tertekan Penjualan Saham LQ45

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup volatil pada Senin 9 Februari 2026 setelah sempat naik 0,58% di pembukaan. Investor memantau aliran dana dan dampak rebalancing indeks global.

Pasar saham Indonesia mencatatkan volatilitas signifikan pada Senin, 9 Februari 2026, ketika Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mengalami pergerakan naik-turun yang mencerminkan ketidakpastian sentimen investor. Menurut data dari RTI, indeks utama dibuka dengan kenaikan 0,58% ke level 5.126,5, menandai awal sesi perdagangan yang diwarnai optimisme awal dari para pelaku pasar.

Mekanisme Penurunan Harga Saham Utama

Namun, momentum bullish tersebut tidak bertahan lama, karena pada pukul 09.10 WIB, IHSG berbalik arah dan melemah 0,54% ke posisi 5.068. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang signifikan terhadap saham-saham berteknologi tinggi dan kapitalisasi besar. Seluruh indeks saham acuan lainnya juga tertekan mengikuti tren penurunan IHSG, menciptakan atmosfer pasar yang cukup suram pada sesi pagi.

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Posisi Tertinggi dan Terendah Sesi

Pergerakan harga saham dalam indeks utama menunjukkan fluktuasi yang lebar selama sesi pembukaan. IHSG sempat mencatatkan level tertinggi di angka 5.143,58 sebelum akhirnya mengalami koreksi mendalam ke level terendah sesi di 5.061,84. Jarak antara tertinggi dan terendah ini menandakan adanya pertarungan sengit antara pembeli dan penjual dalam menentukan arah pasar hari itu.

Dominasi Penurunan Saham Individual

Struktur pasar menunjukkan dominasi sisi jual yang kuat dengan sebanyak 260 saham tercatat melemah, sehingga menjadi beban utama bagi kinerja IHSG. Di sisi lain, hanya 212 saham yang berhasil menguat, sementara 195 saham lainnya diam di tempat tanpa perubahan harga berarti. Total frekuensi perdagangan mencapai 158.028 kali dengan volume saham yang beredar mencapai 2,8 miliar saham, menghasilkan nilai transaksi harian sebesar Rp 1 triliun.

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Analisis Pergerakan Sektor dan Saham Blue Chip

Kinerja sektor ekonomi dibagi dua secara jelas, dengan mayoritas sektor memerah. Sektor consumer siklikal mengalami penurunan paling dalam sebesar 1,15%, diikuti oleh sektor energi yang menyusut 0,69% dan sektor basic yang turun 0,20%. Sektor industri juga terpangkas 0,64%, sementara sektor kesehatan turun 0,28% dan sektor keuangan menurun 0,29%. Hanya sektor teknologi yang menunjukkan ketahanan dengan kenaikan 0,78%, sementara infrastruktur dan transportasi masing-masing anjlok 0,38% dan 0,20%. Sektor consumer nonsiklikal hampir stagnan dengan kenaikan tipis 0,01%.

Dalam konteks saham individual, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) menjadi salah satu penopang positif dengan kenaikan harga 1,48% menjadi Rp 1.035 per saham. BRIS dibuka menguat 10 poin ke Rp 1.025, dan mencatatkan level tertinggi Rp 1.045 serta terendah Rp 1.020. Volume perdagangan BRIS mencapai 169.050 saham dengan nilai transaksi harian Rp 17,5 miliar.

Bank Mandiri (BMRI) juga mencatatkan performa yang relatif stabil dengan kenaikan 0,27% ke Rp 3.720 per saham. Saham ini dibuka di Rp 3.710 dan berfluktuasi antara terendah Rp 3.690 hingga tertinggi Rp 3.720, dengan total transaksi senilai Rp 68,4 miliar. Sementara itu, Bank Central Asia (BBCA) menunjukkan tren positif yang lebih kuat dengan kenaikan 0,90% menjadi Rp 5.025 per saham. BBCA dibuka di Rp 5.050, naik dari penutupan sebelumnya di Rp 4.980, dengan level tertinggi Rp 5.050 dan terendah Rp 4.970, serta nilai transaksi harian mencapai Rp 169,6 miliar.

Pengaruh Faktor Eksternal dan Prospek Pasar

Selain dinamika domestik, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi perhatian, dengan posisi berada di kisaran 18.137. Hal ini menambah kompleksitas lingkungan perdagangan bagi investor asing. Analisis komprehensif mengaitkan tren pergerakan IHSG dengan dampak rebalancing MSCI, yang sering kali memicu aliran dana keluar sementara dari pasar berkembang. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menegaskan bahwa penambahan atau pengurangan komponen, seperti keluarnya saham HSC dari perhitungan, murni merupakan dinamika pasar yang harus diantisipasi oleh investor.