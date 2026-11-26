Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,86% menjadi 5.242,17. Sektor energi memimpin penguatan 1,4% sementara TOBA melonjak 24,85%.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ditutup dengan kondisi hijau dan mencatatkan kenaikan sebesar 0,86% pada hari tersebut. Penutupan ini terjadi di level 5.242,17 yang menunjukkan sentimen positif di pasar modal Indonesia.

Indeks LQ45 juga mencatatkan performa yang solid dengan bertambah 0,99% menjadi 548,25. Hampir sebagian besar sektor saham menunjukkan penguatan yang konsisten sepanjang sesi perdagangan berlangsung.

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PT Reksa Trada Investasi (RTI) melaporkan bahwa kenaikan IHSG hari ini ditopang oleh 175 saham yang mengalami penguatan. Namun, aktivitas jual juga terjadi di mana 164 saham melemah dan 119 saham lainnya diam di tempat tanpa perubahan signifikan.

Dari sisi likuiditas, total frekuensi perdagangan saham mencapai 912.376 kali dengan volume perdagangan sebesar 19,9 miliar saham. Nilai transaksi harian saham tercatat sebesar Rp 7,7 triliun.

Posisi Dolar AS dan Nilai Tukar Rupiah

Sepanjang sesi perdagangan, nilai tukar mata uang asing tetap menjadi perhatian utama pelaku pasar. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berada di kisaran 18.347.

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Kestabilan nilai tukar ini memberikan ruang bagi investor institusi dan ritel untuk melakukan aksi beli pada saham-saham blue chip dan sektor yang fundamentalnya kuat di tengah volatilitas pasar global.

Performa Sektor Saham dan Pemimpin Kenaikan

Sektor saham energi menjadi kontributor utama penguatan indeks dengan bertambah 1,4%. Kinerja sektor ini memimpin kenaikan di tengah optimisme terhadap harga komoditas energi global.

Sektor saham basic materials mencatat kenaikan sebesar 1%. Sektor industri juga menguat 0,68% dan sektor consumer nonsiklikal bertambah 0,20%. Consumer siklikal menanjak 0,45%.

Sektor kesehatan melompat 0,77% sementara sektor keuangan naik 0,33%. Sektor properti mendaki 0,16% dan sektor teknologi menanjak 0,38%. Transportasi menguat 0,12%, kecuali sektor infrastruktur yang turun 0,08%.

Saham IATA Melemah di Tengah Volatilitas

Saham IATA melemah 1,33% menjadi Rp 74 per saham. Harga saham IATA dibuka naik satu poin menjadi Rp 76 per saham pada awal sesi.

Sepanjang perdagangan, harga saham IATA berada di level tertinggi Rp 78 dan terendah Rp 74 per saham. Total frekuensi perdagangan saham IATA mencapai 1.305 kali dengan volume perdagangan 548.061 saham.

Nilai transaksi harian saham IATA tercatat sebesar Rp 4,1 miliar. Penurunan ini mengindikasikan adanya profit taking atau penyesuaian posisi oleh sebagian investor yang bertransaksi di saham tersebut.

BBCA dan TOBA Cetak Kinerja Menguat

Harga saham BBCA ditutup naik 1,29% menjadi Rp 5.900 per saham. Harga saham BBCA dibuka stagnan di Rp 5.825 per saham pada pembukaan sesi.

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Selama perdagangan, saham BBCA berada di level tertinggi Rp 6.025 dan terendah Rp 5.800 per saham. Total frekuensi perdagangan saham BBCA mencapai 28.951 kali dengan volume perdagangan 2.227.133 saham.

Nilai transaksi harian saham BBCA mencapai Rp 1,3 triliun, menjadikannya salah satu saham dengan likuiditas tertinggi di pasar. Sementara itu, saham TOBA menguat signifikan sebesar 24,85% menjadi Rp 412 per saham.

Harga saham TOBA dibuka menguat dua poin menjadi Rp 332 per saham. Saham ini berada di level tertinggi Rp 412 dan terendah Rp 332 per saham pada hari tersebut.

Frekuensi perdagangan saham TOBA tercatat 9.466 kali dengan volume 868.770 saham dan nilai transaksi harian Rp 33,8 miliar. Kenaikan tajam ini menunjukkan minat beli yang kuat dari investor.

Performa DEWA dan Arah Pasar ke Depan

Harga saham DEWA ditutup naik 0,85% menjadi Rp 236 per saham. Pada pembukaan, harga saham DEWA naik menjadi Rp 242 per saham dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 234 per saham.

Saham DEWA bergerak di level tertinggi Rp 246 dan terendah Rp 234 per saham. Total frekuensi perdagangan saham DEWA mencapai 10.745 kali dengan volume 3.638.571 saham.

Nilai transaksi harian saham DEWA tercatat sebesar Rp 87 miliar. Analisis ini juga mencakup dampak rebalancing MSCI dan faktor-faktor penggerak IHSG yang perlu dipantau pelaku pasar secara berkala.