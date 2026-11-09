IHSG Ditutup Menguat 0,46 Persen di Level 5.073,77 pada 9 November 2026

IHSG ditutup menguat tipis pada Senin 9 November 2026 seiring aliran dana asing positif. Rupiah juga menguat ke Rp18.070 per dolar AS di tengah sentimen positif pasar global.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ditutup menguat sebesar 23,34 poin atau 0,46 persen pada perdagangan Senin, 9 November 2026. Penutupan tersebut mencatat level 5.073,77, menandai akhir yang positif bagi Bursa Efek Indonesia di tengah volatilitas pasar global. Penguatan ini didorong oleh masuknya aliran dana asing neto ke pasar saham domestik serta perbaikan data ekonomi dalam negeri.

Meskipun dibuka menguat tipis di level 5.082,17, indeks sempat mengalami tekanan jual di awal sesi. Namun, momentum berbalik signifikan setelah pukul 10.00 WIB, di mana indeks bergerak naik dengan cukup tajam. Pada sesi lanjutan, pergerakan indeks menurun secara bertahap dan sempat menyentuh kisaran terendah 5.060 sekitar pukul 15.00 WIB sebelum menutup di zona hijau. Total volume perdagangan mencapai 226,47 juta lot dengan nilai transaksi Rp9,29 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 1,2 juta kali.

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Posisi Saham dan Sektor Unggulan

Sebagian besar emiten mencatatkan penguatan pada hari ini. Sebanyak 330 saham menguat, sementara 245 saham mengalami penurunan dan 141 saham lainnya stagnan. Sektor teknologi memimpin penguatan tertinggi sebesar 1,91 persen, diikuti oleh sektor layanan akademik dan pendidikan yang naik 1,27 persen, serta sektor konsumen siklikal yang naik 1,13 persen. Sebaliknya, sektor kesehatan, material dasar, dan industri menjadi pemberat dengan koreksi masing-masing sebesar 0,87 persen, 0,53 persen, dan 0,41 persen.

Saham-saham penarik indeks antara lain PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Astra International Tbk (ASII), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Sementara itu, saham pemberat IHSG berasal dari PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Capital Financial Indonesia Tbk (CASA), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT).

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Aliran Asing dan Sentimen Rupiah

Perdagangan asing menunjukkan minat beli yang kuat dengan mencatatkan net foreign inflow sebesar Rp98,24 miliar di all market dan Rp116,62 miliar di pasar reguler. Meskipun terjadi aliran masuk signifikan pada hari ini, neraca arus dana asing secara year to date atau sejak awal tahun 2026 masih menunjukkan net outflow sebesar Rp97,59 triliun di all market dan Rp127,04 triliun di pasar reguler. Hal ini mengindikasikan bahwa investor asing masih berada dalam tahap akumulasi atau restrukturisasi portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi makro.

Mata uang Rupiah juga melanjutkan tren positif dan menguat 0,06 persen ke level Rp18.070 per dolar AS, dibandingkan penutupan Jumat, 6 November 2026, yang berada di level Rp18.080 per dolar AS. Rupiah bergerak dalam rentang Rp18.070 hingga Rp18.110 per dolar AS sepanjang sesi perdagangan. Penguatan Rupiah sejalan dengan melemahnya indeks dolar AS (DXY) sebesar 0,28 persen ke posisi 102,007, meskipun dolar AS masih bertahan di atas level 102.

Data Ekonomi dan Pasar Obligasi

Keyakinan konsumen di Indonesia menunjukkan perbaikan pada Oktober 2026. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia yang dirilis pada 9 November 2026, Indeks Keyakinan Konsumen naik menjadi 119,9 dari posisi 118,1 pada September 2026. Perbaikan ini menjadi indikator positif bagi konsumsi domestik yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, di pasar obligasi, imbal hasil Surat Berharga Negara SBN tenor 10 tahun mengalami kenaikan sedikit menjadi 7,693 persen dari level 7,692 persen pada hari sebelumnya. Kenaikan imbal hasil ini mengindikasikan dominasi aksi penjualan di pasar sekunder obligasi negara. Sentimen pasar keuangan domestik masih dibayangi perkembangan konflik di Timur Tengah serta ketidakpastian data ekonomi global yang dipengaruhi oleh hasil midterm election di Amerika Serikat.

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Pengaruh Pasar Global terhadap Saham Indonesia

Performs pasar global juga memberikan pengaruh signifikan terhadap sentimen domestik. Wall Street ditutup menguat tajam pada Senin, 9 November 2026, didorong oleh penurunan harga minyak dan rebound saham teknologi. Indeks Dow Jones melonjak 1.104,02 poin atau 2,15 persen ke level 52.389,75, sementara S&P 500 naik 2,35 persen ke posisi 7.549,94, dan Nasdaq Composite melesat 2,74 persen ke level 25.253,14. Kinerja positif dari pasar saham Amerika Serikat tersebut membantu membuka ruang bagi investor untuk kembali melihat peluang di pasar negara emerging seperti Indonesia.