Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup melemah tipis 0,05% menjadi 6.127,38. Indeks saham LQ45 merosot 1,49% menjadi 611,16. Sebagian besar indeks saham acuan tertekan. Jelang akhir pekan ini, IHSG berada di level tertinggi 6.230,50 dan level terendah 6.111,97.

Sebanyak 409 saham melemah sehingga bebani IHSG. 271 saham menguat dan 137 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan saham 2.377.153 kali dengan volume perdagangan saham 47,2 miliar saham. Nilai transaksi harian saham Rp 50,1 triliun. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 17.870.

Di tengah koreksi IHSG, sebagian besar sektor saham menghijau. Sektor saham infrastruktur naik 2,89%, dan catat kenaikan terbesar. Sektor saham basic mendaki 2,65% dan sektor saham energi meroket 1,95%. Lalu sektor saham industri bertambah 0,31%, sektor saham consumer siklikal menanjak 1,17% dan sektor saham transportasi bertambah 0,77%.

Selain itu, sektor saham consumer nonsiklikal terpangkas 0,64%, sektor saham kesehatan susut 1,49%, sektor saham keuangan terperosok 1,04%. Lalu sektor saham properti turun 1,09%, sektor saham teknologi melemah 0,63%. Jelang akhir pekan ini, saham BMRI turun 1,21% menjadi Rp 4.080 per saham. Harga saham BMRI dibuka turun 10 poin menjadi Rp 4.120 per saham dari penutupan sebelumnya Rp 4.130 per saham.

Saham BMRI berada di level tertinggi Rp 4.190 dan terendah Rp 4.080 per saham. Total frekuensi perdagangan 38.176 kali dengan volume perdagangan saham 5.056.176 saham. Nilai transaksi Rp 2,1 triliun. Pekerja melintas di dekat layar digital pergerakan saham di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Pada prapembukaan perdagangan Rabu (14/10/2020), IHSG naik tipis 2,09 poin atau 0,04 persen ke level 5.134,66. Harga saham DILD ditutup stagnan di posisi Rp 120 per saham. Saham DILD dibuka naik dua poin menjadi Rp 122 per saham. Harga saham DILD berada di level tertinggi Rp 122 dan terendah Rp 120 per saham.

Total frekuensi perdagangan saham 678 kali dengan volume perdagangan saham 4.435.229 saham. Nilai transaksi Rp 54,5 miliar. Harga saham ASII melemah 2,44% menjadi Rp 5.000 per saham. Harga saham ASII dibuka turun menjadi Rp 4.800 per saham dari pekan lalu Rp 5.125 per saham.

Harga saham ASII berada di level tertinggi Rp 5.200 dan terendah Rp 4.800 per saham. Total frekuensi perdagangan 36.071 kali dengan volume perdagangan saham 5.009.168 saham. Nilai transaksi Rp 2,5 triliun. Harga saham ISAT ditutup stagnan di posisi Rp 2.160 per saham.

Saham ISAT berada di level tertinggi Rp 2.170 dan terendah Rp 2.080 per saham. Total frekuensi perdagangan 5.153 kali dengan volume perdagangan saham 600.357 saham. Nilai transaksi Rp 129,4 miliar. Seorang juru kamera merekam layar yang menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang anjlok signifikan selama pembukaan pasar, di gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026





