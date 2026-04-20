IHSG Ditutup Melemah Akibat Ketegangan Geopolitik Global

Indeks Harga Saham Gabungan mengalami koreksi sebesar 0,52 persen ke level 7.594 akibat eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

Pasar modal Indonesia mengalami tekanan jual yang signifikan pada perdagangan hari Senin, 20 April 2026. Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) terpaksa harus melemah sebesar 0,52 persen dan ditutup pada level 7.594. Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia , Jakarta Selatan, mencatat volume transaksi sebesar 38,39 juta saham dengan nilai mencapai Rp 17,18 triliun. Frekuensi transaksi yang tercatat cukup tinggi, yakni mencapai 2,43 juta kali.

Secara statistik, pasar terlihat sedang berada dalam tekanan dengan jumlah saham yang mengalami penurunan sebanyak 446 emiten, sementara hanya 263 saham yang berhasil menguat, dan 250 saham lainnya stagnan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sentimen negatif dari pasar global sedang mendominasi pergerakan pelaku pasar domestik. Pemicu utama dari pelemahan IHSG ini tidak lain adalah eskalasi ketegangan geopolitik yang kembali memanas antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi ini telah memudarkan optimisme pelaku pasar terkait potensi pembukaan kembali Selat Hormuz dalam waktu dekat. Dampak langsung dari ketegangan tersebut adalah lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah jenis WTI dilaporkan bertengger di kisaran 89 dolar AS per barel, sementara harga minyak mentah Brent mencapai level 95 dolar AS per barel. Kenaikan harga energi ini tentu memicu kekhawatiran global akan dampak inflasi lanjutan serta kenaikan biaya logistik yang dapat menekan kinerja emiten di berbagai sektor industri. Analis dari Phintraco Sekuritas mencatat bahwa IHSG sebenarnya sempat mencoba untuk menguat di sesi awal perdagangan, namun tekanan jual yang kuat memaksa indeks berbalik arah hingga akhir sesi. Menariknya, di balik pelemahan bursa saham, nilai tukar rupiah justru menunjukkan ketahanan yang cukup solid. Mata uang Garuda ditutup menguat tipis sebesar 0,12 persen ke level Rp 17.168 per dolar AS di pasar spot. Penguatan ini terjadi di tengah pelemahan mayoritas mata uang Asia lainnya, yang menunjukkan adanya sentimen positif spesifik terhadap aset dalam negeri. Sementara itu, di panggung ekonomi global, bank sentral China atau PBOC kembali mempertahankan suku bunga pinjaman utama pada level 3 persen untuk tenor 1 tahun dan 3,5 persen untuk tenor 5 tahun selama sebelas bulan berturut-turut. Langkah ini mencerminkan sikap hati-hati otoritas moneter China di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, meskipun indikator pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Pelaku pasar kini sedang mengalihkan perhatian pada sejumlah data ekonomi penting yang akan dirilis, termasuk tingkat pengangguran Inggris dan data penjualan ritel Amerika Serikat yang diprediksi tumbuh positif sebesar 1,1 persen pada Maret 2026. Pada sesi perdagangan ini, beberapa saham berhasil menarik perhatian investor dan masuk ke dalam daftar Top Gainers, seperti DEFI, LCKM, MDIA, KICI, BAPA, BOSO, BABY, dan BIPP. Di sisi lain, deretan saham yang masuk dalam kelompok Top Losers meliputi MLPT, RISE, NIRO, RSCH, TCPI, WMPP, SINI, dan CASH. Investor diimbau untuk tetap waspada dan melakukan riset mendalam sebelum mengambil keputusan. Perlu ditegaskan kembali bahwa seluruh informasi yang tersaji di sini hanyalah analisis pasar untuk kepentingan edukasi dan informasi umum semata. Artikel ini bukan merupakan ajakan, saran, atau rekomendasi investasi dalam bentuk apa pun. Segala bentuk keputusan investasi merupakan tanggung jawab penuh dari masing-masing investor, dan risiko kerugian finansial yang mungkin timbul akibat fluktuasi pasar menjadi tanggung jawab pribadi pembaca sepenuhnya





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IHSG Bursa Efek Indonesia Geopolitik Harga Minyak Pasar Modal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Akademisi Soroti Hasil Diplomasi Energi Menteri Bahlil ke RusiaIHSG

Read more »

Rapor IHSG Sepekan Terbang 6,14 Persen, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp13.189 TriliunIHSG

Read more »

IEA: Pemulihan Produksi Energi Timur Tengah Butuh Waktu Dua TahunIHSG

Read more »

Di Tengah Rupiah Melemah, Prodia Justru Gas Bisnis Stem CellPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Ribuan Pelaut Terjebak Akibat Selat Hormuz Ditutup Lagi, Mulai Stres dan FrustrasiPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Campak dan Masalah Ginjal, Dokter: Tidak Berkaitan Langsung tapi Bisa Berawal dari DiareCampak tidak secara langsung menyebabkan masalah ginjal, tapi dapat terjadi akibat diare dan dehidrasi akibat infeksi.

Read more »