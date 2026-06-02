IHSG Ditutup Hijau di Sesi I, Asing Borong Saham TPIA dan CUAN

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 1,49% pada sesi I perdagangan Selasa, didorong aksi beli bersih investor asing meskipun masih net sell. Saham PT Chandra Asri Pacific dan PT Petrindo Jaya Kreasi menjadi incaran utama.

Pasar saham Indonesia mencatatkan performa positif pada sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa 2 Juni 2026, dengan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup menguat signifikan.

Indeks tercatat naik 91,48 poin atau 1,49 persen ke level 6.218,86. Pergerakan ini terjadi di tengah aksi beli bersih investor asing yang mencapai Rp5,8 triliun, meskipun secara keseluruhan masih tercatat net sell sebesar Rp354,2 miliar. Nilai transaksi pada sesi I mencapai Rp14,81 triliun dengan volume perdagangan 16,03 miliar saham yang terjadi dalam 1,53 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun ikut naik menjadi Rp10.938 triliun, menunjukkan optimisme pasar meskipun ada tekanan jual dari asing.

Sebanyak 347 saham tercatat naik, 338 turun, dan 274 tidak bergerak, mencerminkan sentimen positif yang cukup merata. Dari sisi saham yang menjadi incaran, investor asing tercatat aktif memborong saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dengan volume transaksi mencapai 60,5 juta saham dan estimasi nilai pembelian sebesar Rp121,0 miliar. Posisi kedua ditempati oleh PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang mencatat volume pembelian 94,9 juta saham senilai Rp74,5 miliar.

Disusul PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) dengan volume 19,3 juta saham dan nilai Rp73,3 miliar. Tidak hanya itu, saham perbankan seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) juga kembali dikoleksi asing sebanyak 12,0 juta saham senilai Rp69,9 miliar. Sementara itu, sektor ritel diwakili oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dengan volume 46,9 juta saham dan nilai Rp65,8 miliar.

Diversifikasi pembelian ini menunjukkan minat asing yang menyebar di berbagai sektor, termasuk komoditas seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang dibeli 9,5 juta saham senilai Rp28,9 miliar, dan sektor energi seperti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dengan volume 49,5 juta saham. Selain itu, saham infrastruktur PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) juga masuk radar dengan pembelian 98,1 juta saham. Di sisi lain, aksi jual asing juga cukup masif, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar.

Saham PT Astra International Tbk (ASII) menjadi yang paling banyak dilepas dengan volume penjualan 24,8 juta saham senilai Rp120,6 miliar. Disusul PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dengan penjualan 37,8 juta saham senilai Rp77,1 miliar, serta PT Petrosea Tbk (PTRO) sebesar 13,8 juta saham senilai Rp69,2 miliar. Saham energi terbarukan seperti PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) juga mengalami tekanan jual sebesar 15,6 juta saham senilai Rp64,2 miliar.

Sektor properti tidak luput dari aksi jual, terlihat dari PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) yang dilepas 77,7 juta saham senilai Rp64,1 miliar. Sementara itu, sektor perbankan juga terkena dampak dengan penjualan saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar 8,2 juta saham senilai Rp30,9 miliar, dan saham telekomunikasi PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dilepas 10,9 juta saham. Aksi jual ini mengindikasikan adanya rotasi portofolio investor asing ke saham-saham tertentu yang dianggap lebih prospektif.

Para analis menilai pergerakan IHSG ke depan akan dipengaruhi oleh sentimen global dan data ekonomi domestik. Aliran modal asing yang masih tercatat net sell meskipun ada aksi beli besar menunjukkan kehati-hatian investor. Namun, dengan kapitalisasi pasar yang meningkat dan likuiditas yang terjaga, pasar saham Indonesia masih memiliki daya tarik bagi investor jangka panjang. Sektor komoditas dan energi menjadi sorotan karena beberapa saham tambang seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) masih diburu asing.

Sementara itu, sektor infrastruktur melalui PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) juga menarik minat. Ke depan, investor disarankan untuk mencermati pergerakan nilai tukar rupiah dan kebijakan suku bunga global yang dapat mempengaruhi arus modal asing. Pasar obligasi juga perlu diperhatikan karena kenaikan imbal hasil dapat memicu perpindahan dana dari saham ke surat utang





