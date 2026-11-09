IHSG ditutup 5.050 pada 6 November 2026 amid Rebounding Trading Volume

IHSG naik 0,40% ke level 5.050 pada 6 November 2026. Analis PT MNC Sekuritas Herditya Wicaksana dan PT Pilarmas mengulas tren teknikal dan saham pilihan AMRT serta ASII.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan pergerakan positif dengan kenaikan sebesar 0,40% pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, 6 November 2026. Penutupan ini menempatkan IHSG pada level 5.050, menandai pemulihan singkat setelah tekanan pasar sebelumnya. Meskipun terjadi penguatan di sesi harian, kinerja jangka menengah indeks masih menunjukkan koreksi mingguan sebesar 0,13% yang diiringi dengan munculnya volume beli signifikan di pasar.

Analisis Teknikal dan Level Kunci IHSG

Herditya Wicaksana, analis teknikal dari PT MNC Sekuritas, menjelaskan bahwa struktur pergerakan indeks saat ini mulai menutup celah harga atau gap yang terbentuk sebelumnya. Ia memberikan proyeksi bahwa posisi IHSG saat ini masih berada dalam bagian dari gelombang kelima wave (v) dari struktur gelombang sebelumnya. Pemahaman ini menjadi krusial bagi para pelaku pasar untuk mengantisipasi potensi area koreksi berikutnya yang diperkirakan akan terjadi pada rentang harga 4.763 hingga 4.807.

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Dalam skenario pergerakan jangka pendek hingga menengah, Herditya Wicaksana menetapkan beberapa level penting yang harus diperhatikan oleh investor. Level support potensial ditentukan pada posisi 4.847, diikuti oleh support lebih kuat di 4.763. Sementara itu, tekanan jual atau resistance diprediksi berada di level 5.143 dan 5.247. Pengetahuan tentang level-level ini menjadi dasar bagi strategi manajemen risiko dalam mengambil keputusan investasi di tengah volatilitas pasar yang masih berlanjut.

Rekomendasi Saham dari PT Pilarmas dan MNC Sekuritas

Terdapat divergensi pilihan saham blue chip dan sektor infrastruktur antara analis dari PT Pilarmas Investindo Infrastruktur dan Herditya Wicaksana dari PT MNC Sekuritas. PT Pilarmas Investindo Infrastruktur menyarankan tiga emiten infrastruktur, yaitu PT PP London Sumatera Tbk (LSIP), PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), dan PT Astra International Tbk (ASII). Di sisi lain, Herditya Wicaksana lebih fokus pada empat saham dengan likuiditas dan tren teknikal yang dianggap menarik, yaitu PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), PT Astra International Tbk (ASII), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).

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Kedua institusi sekuritas tersebut memberikan pandangan berbeda mengenai momentum sektor yang akan menguntungkan portofolio investor di minggu ini. PT Pilarmas Investindo Infrastruktur menekankan potensi pemulihan pada sektor infrastruktur negara yang diwakili oleh LSIP dan BIPI, yang sering kali bergerak seiring dengan kebijakan fiskal pemerintah. Sementara itu, pendekatan Herditya Wicaksana lebih mengutamakan konfirmasi teknikal pada saham-saham dengan volume dominasi beli yang masih terlihat meskipun mulai mengecil, seperti yang terlihat pada saham AMRT dan INCO.

Dinamika Pergerakan Saham Pilihan dan Volume Beli

Saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) mencatatkan penguatan sebesar 3,72% ke level harga 975 per saham. Herditya Wicaksana mengonfirmasi bahwa meskipun volume pembelian mulai mengecil, dominasi volume beli masih terlihat jelas. Ia memetakan posisi teknikal AMRT sedang berada dalam bagian dari gelombang A pada label hitam atau gelombang pada label merah, yang menandakan fase koreksi yang mungkin segera berakhir atau berlanjut tergantung konfirmasi candlestick berikutnya.

PT Astra International Tbk (ASII) juga mencatatkan penguatan sebesar 1,42% ke level harga 5.000 per saham dengan dominasi volume beli yang masih terjaga. Analis dari PT MNC Sekuritas memperkirakan posisi teknikal ASII saat ini berada pada bagian dari gelombang pada label hitam. Hal ini menunjukkan bahwa saham konglomerat terbesar di Indonesia ini masih memiliki ruang gerak positif dalam struktur gelombang teknikalnya, menjadikannya salah satu aset yang diawasi ketat oleh para trader teknikal.

Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menguat sebesar 3,66% ke level 3.400 per saham, didorong oleh dominasi volume pembelian yang meskipun mulai menyusut masih signifikan. Herditya Wicaksana menempatkan posisi INCO pada bagian dari gelombang ke-empat wave (iv) dari struktur gelombang utamanya. Di sisi lain, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) mengalami koreksi sebesar 2,58% ke level 302 per saham, namun tetap didukung oleh volume beli. Posisi teknikal MBMA diperkirakan berada dalam bagian dari gelombang C dari struktur gelombang yang lebih besar, menandakan fase penetrasi harga yang sedang berlangsung.

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Pengaruh Faktor Eksternal dan Prospek Pasar

Pasar saham domestik juga perlu memperhatikan dampak eksternal dari faktor seperti proses rebalancing MSCI yang dapat mempengaruhi arus dana asing. Analisis komprehensif terhadap tren pergerakan IHSG tidak hanya mencakup data harga harian, tetapi juga memahami komponen-komponen fundamental yang mendorong indeks tersebut. IPO, Andalan Artha Primanusa yang berencana melepas 1,6 miliar saham ke publik juga menjadi salah satu isu baru yang dapat menyerap likuiditas pasar di periode mendatang.

Setiap keputusan investasi yang diambil berdasarkan analisis teknikal maupun fundamental sepenuhnya berada di tangan pembaca dan investor. Penting untuk melakukan pembelajaran mandiri dan analisis mendalam sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham-saham tersebut. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari keputusan investasi yang dibuat berdasarkan informasi yang disajikan dalam analisis ini.