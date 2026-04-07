IHSG Berpotensi _Rebound_ Teknis, Investor Cermati Gencatan Senjata Iran-AS dan Data Inflasi

IHSG berpotensi _short term technical rebound_, sementara investor mencermati perkembangan konflik Iran-AS dan data inflasi yang akan dirilis minggu ini, serta dampaknya terhadap pasar saham dan ekonomi.

Fanny, seorang analis pasar, dalam riset hariannya pada Selasa, 7 April 2026, mengemukakan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) berpotensi mengalami _short term technical rebound_ ke level 7.020-7.050. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika IHSG gagal menembus level 7.050, koreksi lebih lanjut sangat mungkin terjadi hari ini. Komentarnya muncul setelah bursa saham Asia menunjukkan kinerja yang beragam.

Bursa saham Asia, khususnya Nikkei dan Kospi, mengalami kenaikan pada hari Senin sebelumnya. Sebagian besar pasar Asia lainnya ditutup karena libur. Investor juga masih memantau dengan cermat perkembangan terbaru dalam konflik di Timur Tengah selama akhir pekan. Nikkei 225 Jepang naik 0,55% sementara Topix turun tipis 0,01%. Indeks Kospi Korea Selatan menguat 1,36%, sedangkan Kosdaq melemah 1,54%. Pasar di Australia, Selandia Baru, dan Hong Kong libur karena Paskah, sementara Tiongkok daratan dan Taiwan merayakan Festival Qingming, hari untuk membersihkan makam. Perhatian investor kini beralih ke data inflasi yang akan dirilis minggu ini, dengan Filipina merilis data pada Selasa, 7 April, Taiwan pada Rabu, 8 April, dan keputusan suku bunga Korea Selatan pada Jumat, 10 April.Di pasar global, Indeks S&P 500 naik 0,44%, Nasdaq Composite menguat 0,54%, dan Dow Jones Industrial Average bertambah 0,36%. Sentimen pasar didukung oleh laporan media yang mengindikasikan bahwa AS, Iran, dan beberapa mediator regional sedang membahas potensi gencatan senjata selama 45 hari. Gencatan senjata ini diharapkan bisa menjadi langkah awal menuju perdamaian permanen. Meskipun demikian, peluang kesepakatan tercapai sebelum batas waktu pada Selasa, 7 April 2026, dinilai masih kecil. Laporan dari Reuters juga menyebutkan bahwa kedua negara telah menerima proposal untuk mengakhiri konflik yang mencakup gencatan senjata segera dan pembukaan kembali Selat Hormuz, melalui kerangka kesepakatan yang disusun oleh Pakistan. Bursa Asia menguat pada pembukaan perdagangan Selasa, 7 April 2026, mengikuti penguatan di bursa AS yang didorong oleh penilaian positif terhadap perkembangan perang Iran. IHSG diperkirakan akan melanjutkan tren koreksi pada sesi perdagangan hari ini, setelah sebelumnya ditutup anjlok 0,53% pada 6.989,42. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan mencapai 3-5% dari anggaran Rp 335 triliun. Terkait harga BBM non-subsidi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah belum menyelesaikan kajian mengenai harga BBM non-subsidi. \Kenaikan di bursa Asia pada pembukaan perdagangan Selasa, 7 April 2026, mencerminkan optimisme investor setelah bursa AS menunjukkan penguatan seiring dengan penilaian positif terhadap perkembangan konflik di Iran. Kenaikan ini didorong oleh harapan akan adanya kesepakatan damai. Namun, di sisi lain, perhatian investor juga tertuju pada perkembangan di dalam negeri. IHSG diperkirakan akan terus bergerak lebih rendah, mengikuti tren koreksi yang terjadi pada sesi perdagangan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan jual yang masih kuat di pasar saham. Di sektor lain, PT Angkasa Pura Indonesia menginformasikan adanya hujan lebat dengan intensitas tinggi dan potensi _windshear_ di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 6 April 2026. Kondisi cuaca ekstrem ini tentunya perlu diwaspadai untuk menjaga kelancaran operasional bandara dan keselamatan penerbangan. Harga emas produk PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada hari ini dibanderol seharga Rp 2.831.000 per gram. Harga tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan perdagangan sebelumnya, mencerminkan dinamika pasar yang terus berubah dan pengaruh berbagai faktor ekonomi global. Netflix juga merilis Netflix Playground, sebuah aplikasi game khusus anak-anak di bawah usia 8 tahun. Aplikasi ini menawarkan ratusan game tanpa iklan dan tanpa biaya tambahan, memberikan hiburan yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak. Di bidang teknologi, Baseus meluncurkan _powerbank_ super tipis 5.000mAh dengan fitur _fast charging_ 22.5W, _wireless charging_ 15W, dan teknologi AI. Produk ini menawarkan solusi pengisian daya yang praktis dan efisien untuk perangkat _mobile_. Pemerintah daerah juga fokus pada penguatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.\Perkembangan di pasar saham, seperti yang dianalisis oleh Fanny, memberikan gambaran tentang dinamika investasi dalam jangka pendek. Potensi _technical rebound_ yang disebutkan menjadi perhatian penting bagi para _trader_ untuk mengantisipasi pergerakan harga. Namun, peringatan tentang kemungkinan koreksi lebih lanjut juga perlu diperhatikan untuk mengelola risiko. Kinerja bursa Asia yang beragam mencerminkan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, mulai dari kebijakan moneter di berbagai negara hingga geopolitik. Data inflasi yang akan dirilis minggu ini juga akan memberikan informasi penting bagi investor dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, perkembangan di Timur Tengah, khususnya terkait dengan potensi gencatan senjata antara AS dan Iran, terus menjadi fokus utama perhatian. Harapan akan adanya kesepakatan damai memberikan sentimen positif bagi pasar global. Namun, ketidakpastian tetap ada, mengingat belum ada kepastian mengenai hasil negosiasi. Kebijakan pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga memberikan dampak pada pasar, terutama melalui penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi kinerja pasar saham dan perekonomian secara keseluruhan. Perubahan harga komoditas, seperti emas, juga menjadi indikator penting dalam memantau kondisi ekonomi. Penurunan harga emas mencerminkan fluktuasi pasar yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan nilai tukar mata uang, kebijakan moneter, dan sentimen investor. Perkembangan di sektor lain, seperti transportasi dan teknologi, juga memberikan kontribusi pada gambaran ekonomi secara keseluruhan. Informasi mengenai cuaca ekstrem di Bandara Soekarno-Hatta dan peluncuran produk baru oleh perusahaan teknologi memberikan informasi penting bagi investor dan konsumen





