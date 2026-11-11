IHSG Berfluktuasi di Awal Sesi, Dolar AS Menguat ke Rp 18.113

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan pergerakan volatil dengan penutupan awal di level 5.124 seiring penguatan dolar AS terhadap rupiah pada perdagangan hari ini.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) menunjukkan dinamika pergerakan yang cukup aktif pada awal sesi perdagangan hari ini. Data dari RTI mencatat bahwa IHSG dibuka naik sebesar 0,26% dan menyentuh level 5.139,09. Namun, sentimen pasar berubah setelah pukul 09.12 WIB ketika indeks hanya mengalami kenaikan tipis sebesar 0,08% menjadi 5.130. Pada pukul 09.25 WIB, arah pergerakan IHSG berbalik sepenuhnya ke zona merah atau penurunan.

Mekanisme Penurunan Indeks Saham

Pada pukul 09.25 WIB tersebut, IHSG tercatat turun tipis sebesar 0,04% ke angka 5.124. Penurunan ini juga berdampak pada Indeks saham LQ45 yang merosot lebih dalam hingga 0,17% menjadi 526. Meskipun demikian, sebagian besar indeks saham acuan lainnya masih bertahan di posisi hijau. Pada awal sesi, IHSG berada di kisaran tertinggi 5.144,79 dan terendah 5.088,69, mencerminkan volatilitas intraday yang signifikan bagi para pelaku pasar modal.

Also read IHSG Sepanjang Sesi I, Asing Borong 10 Saham Ini

Posisi Investor dan Volume Transaksi

Pergerakan harga individual saham menunjukkan dominasi penjual dibandingkan pembeli. Sebanyak 210 saham berhasil menguat, sementara 256 saham lainnya melemah, dan 180 saham diam di tempat tanpa perubahan harga. Total frekuensi perdagangan mencapai 204.090 kali dengan volume transaksi sebanyak 4,1 miliar saham. Nilai transaksi harian tercatat sebesar Rp 1,3 triliun, mengindikasikan likuiditas pasar yang masih terjaga meskipun terjadi koreksi harga.

Dampak Penguatan Dolar AS

Faktor eksternal menjadi salah satu pendorong utama tekanan pada nilai tukar domestik. Dolar AS tercatat perkasa terhadap rupiah, menyentuh level 18.113. Penguatan mata uang Amerika Serikat ini memberikan tekanan psikologis maupun fundamental terhadap aset-aset finansial lokal. Investor cenderung berhati-hati dalam alokasi portofolio mereka saat melihat indikator makroekonomi global yang bergerak tidak pasti, sehingga aliran dana bisa saja keluar dari pasar emerging market termasuk Indonesia.

Advertisement

Kinerja Sektor Energi dan Konsumen

Mayoritas sektor saham menghijau, dengan sektor energi mencatatkan kenaikan terbesar sebesar 1,5%. Sektor industri juga ikut berkontribusi positif dengan tambahan 0,20%, diikuti oleh sektor siklikal yang menguat 1,07%. Sektor kesehatan bertahan stabil di zona hijau, sedangkan properti menguat 0,28%. Di sisi lain, sektor bahan baku melemah 0,68%, consumer nonsiklikal susut 0,56%, teknologi terpangkas 0,75%, dan transportasi merosot 13%.

Performa Saham Blue Chip dan Rekomendasi

Saham blue chip seperti BBCA mengalami koreksi kecil sebesar 0,47% menjadi Rp 5.275 per saham setelah sempat naik 50 poin ke Rp 5.350. Sebaliknya, saham KOTA menguat signifikan sebesar 5,56% menjadi Rp 57 per saham dengan volume transaksi harian mencapai Rp 23,4 miliar. Analisis komprehensif menyebutkan tren rebalancing MSCI sebagai faktor penggerak jangka panjang, sementara rekomendasi saham untuk 10 November 2026 mencakup ULTJ, HRTA, PSAB, BRPT, SMGR, dan PWON.