IHSG Bangkit Pasca Libur Lebaran, Didorong Penguatan Sektor Logam dan Optimisme Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat setelah libur Lebaran 2026, dipengaruhi ketegangan geopolitik AS-Iran yang memicu kenaikan harga minyak dan posisi dolar AS sebagai safe-haven. Sektor logam menunjukkan performa kuat berkat permintaan dari sektor teknologi AI dan semikonduktor, sementara harga emas experiencing koreksi akibat ekspektasi The Fed mempertahankan suku bunga tinggi. BNI Sekuritas mempertahankan peringkat Overweight untuk komoditas utama seperti emas, aluminium, batu bara, dan nikel, dengan prediksi katalis positif dari persetujuan RKAB tambahan. Rekomendasi saham harian mencakup BBRI, AKRA, TLKM, CUAN, PTBA, dan MINA dengan level beli, cutloss, dan target harga spesifik.

Pengunjung memotret layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Usai libur Lebaran, IHSG sempat melemah 22,22 poin atau 0,31 persen ke level 7.084,62 dan bergerak berbalik arah menguat 1,05 persen atau naik 75 poin ke level 7.181,65 setelah beberapa menit dibuka.

Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran per Juni 2026 memicu lonjakan harga minyak serta risiko inflasi global. Sektor logam menguat signifikan karena permintaan sektor teknologi, sementara harga emas terkoreksi akibat kebijakan suku bunga tinggi AS. BNI Sekuritas tetap memberikan peringkat Overweight pada komoditas unggulan meski terdapat ketidakpastian regulasi dan dinamika pasar di Indonesia terus menjadi motor penggerak utama volatilitas pasar keuangan dan komoditas global.

Berdasarkan analisis teranyar dari BNI Sekuritas per Juni 2026, konflik berkepanjangan tersebut berimbas langsung pada tingginya harga energi dunia serta memperkuat posisi dolar AS sebagai aset aman (safe-haven). Dampak paling nyata terlihat pada harga minyak mentah jenis Brent yang mencatatkan rata-rata di level US$103,8 per barel, atau terkerek naik 1 persen secara bulanan (month-on-month/mom). Harga minyak bahkan sempat menyentuh puncaknya di angka US$114,4 per barel sebelum akhirnya mengalami moderasi menjelang penutupan bulan Mei.

Kondisi ini kian mempertebal risiko inflasi global yang dipicu oleh lonjakan biaya produksi (cost-push inflation), sekaligus mempersempit ruang bagi bank-bank sentral dunia untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter. Dinamika Batu Bara, Logam, dan Harga batu bara Newcastle melunak sebesar 1,8 persen ke level US$132,3 per ton akibat penurunan permintaan untuk kategori premium high-CV. Sebaliknya, indeks batu bara domestik Indonesia justru menguat, ditopang oleh tingkat permintaan regional yang jauh lebih tangguh.

Sektor logam kompak menunjukkan penguatan, dipimpin oleh timah yang melesat 9,7 persen mom, disusul nikel naik 5,3 persen mom, dan tembaga naik 4,8 persen mom. Penguatan ini dipicu oleh ketatnya pasokan global, masifnya permintaan dari sektor kecerdasan buatan (AI) serta semikonduktor, hingga adanya rencana perubahan skema royalti yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia.

Harga logam mulia justru terkoreksi 2,7 persen akibat tertekan oleh data inflasi AS yang tetap kuat, yang memicu ekspektasi bahwa Bank Sentral AS (The Fed) akan menahan suku bunga tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Meskipun ketidakpastian regulasi terkait jendela ekspor, potensi pengenaan pajak, dan kenaikan royalti di Indonesia masih membayangi, BNI Sekuritas tetap mempertahankan peringkat Overweight (OW) untuk jangka waktu 3 bulan maupun 12 bulan ke depan. Komoditas pilihan utama jatuh pada emas, aluminium, batu bara, dan nikel.

Peluang persetujuan tambahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada periode Juli-Agustus 2026 diprediksi akan menjadi katalis positif bagi emiten penambang. Menyikapi dinamika pasar tersebut, Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas, Fanny Suherman, CFP, merilis panduan transaksi saham harian: BBRI (Speculative Buy): Area beli disarankan pada rentang 2930-2950, dengan batas cutloss jika bergerak di bawah 2900. Target keuntungan terdekat dipatok pada level 3000-3030. AKRA (Speculative Buy): Area beli di rentang 1230-1235, dengan batas cutloss di bawah 1220.

Target terdekat berada di area 1260-1300. TLKM (Speculative Buy): Area beli di kisaran 3020-3030, dengan batas cutloss di bawah 3000. Target harga terdekat berada di 3090-3120. CUAN (Speculative Buy): Area beli dipatok pada level 630, dengan batas cutloss di bawah 615.

Target terdekat di kisaran 670-700. PTBA (Buy on Weakness): Area beli ideal di posisi 2730-2780, dengan batas cutloss di bawah 2700. Target harga terdekat berada di 2820-2860. MINA (Buy on Weakness): Area beli di rentang 326-330, dengan batas cutloss di bawah 324.

Target terdekat ditargetkan pada level 344-354. Selain saham-saham di atas, BNI Sekuritas juga memasukkan beberapa emiten ke dalam radar pantauan (watchlist) harian yang menarik untuk dicermati pergerakannya, antara lain UNTR, BNBR, RAJA, BBCA, dan TPIA. Disclaimer: Artikel ini bersifat informatif berdasarkan rangkuman riset pasar dari BNI Sekuritas. Perubahan harga komoditas dan saham bergerak dinamis di pasar instrumen keuangan.

Keputusan transaksi, potensi keuntungan, maupun risiko kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab mandiri setiap investor





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IHSG BNI Sekuritas Harga Minyak Suku Bunga The Fed Sektor Logam AI Semikonduktor Emas Batu Bara Nikel Rekomendasi Saham BBRI AKRA TLKM CUAN PTBA MINA Inflasi Global Dolar AS Konflik Geopolitik RKAB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Proyek Meikarta Bangkit dari Kubur, Bos Lippo Ungkap Hal Tak TerdugaMeikarta kini tak lagi jadi proyek mangkrak karena ada proyek raksasa rusun MBR. Bos Lippo ungkap hal tak terduga.

Read more »

Saatnya Bangkit dan Bersinar! 8 Weton Ini Disebut Akan Meraih Kesuksesan yang Lama Diimpikaninilah delapan weton yang dipercaya akan bangkit dan bersinar karena mulai meraih kesuksesan yang lama diimpikan.

Read more »

Alami Paceklik Gol, Christian Pulisic Yakin Bangkit di Piala Dunia 2026Christian Pulisic menatap optimistis Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat.

Read more »

Pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag 2026 DiperpanjangKementerian Agama (Kemenag) memperpanjang pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kemenag 2026

Read more »