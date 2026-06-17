IHSG Bangkit 17,09% dalam Lima Hari, Dijelaskan OJK Soal Dampak Aksi Buyback

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 17,09% dalam lima hari terakhir, mendekati batas bull market. OJK apresiasi aksi buyback 65 emiten dengan alokasi Rp65,34 triliun. Data top emiten dan agenda MSCI jadi penentu.

Pasar saham Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan dalam pekan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) telah naik sebesar 17,09% selama lima hari perdagangan terakhir, mencapai pontos kunci untuk konfirmasi bull market jika kenaikan mencapai 20% dari titik terendahnya pada 8 Juni 2026.

Kedatangan dua momen penting dari MSCI pada 19 Juni dan 24 Juni 2026 akan menjadi penentu utama, yakni hasil MSCI Accessibility Review dan pengumuman MSCI Classification. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi aksi buyback saham yang dilakukan oleh 65 emiten di Bursa Efek Indonesia dengan total alokasi dana mencapai Rp65,34 triliun, meski realisasi saat ini baru mencapai 30% atau sekitar Rp17,12 triliun.

Kebijakan ini merujuk pada POJK Nomor 13 Tahun 2023 yang memberikan fleksibilitas bagi emiten melakukan buyback hingga 20% dari modal disetor tanpa RUPS, terutama di pasar yang berfluktuasi. OJK menilai langkah ini memberi sinyal positif dan berperan dalam pemulihan pasar, selain memantau agar transparan. Data menunjukkan Astra International (ASII) dengan alokasi terbesar Rp8 triliun, diikuti Bank Central Asia (BBCA) Rp5 triliun, dan Telkom Indonesia (TLKM), Alamtri Resources (ADRO), serta Jaya Real Property (JRPT) masing-masing Rp4 triliun.

Sentimen positif juga diperkuat konsensus investor untuk mengkoleksi saham terbaik setelah penurunan signifikan





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IHSG Buyback Saham OJK MSCI Pasar Saham Indonesia Bull Market

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