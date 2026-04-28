IHSG Anjlok Tajam di Sesi Kedua, Investor Asing Jual Bersih Rp2,04 Triliun

Pasar saham nasional mengalami pembalikan arah tajam pada perdagangan Senin (27/4/2026) dengan IHSG ditutup melemah 22,97 poin atau 0,32% ke level 7.106,52. Pergerakan ini disertai aksi jual bersih besar dari investor asing sebesar Rp2,04 triliun, dengan BBCA, BMRI, dan BBRI menjadi target net sell terbesar. Tekanan jual didorong oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik dan peningkatan suku bunga global.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) mengalami pembalikan arah yang tajam pada perdagangan Senin (27/4/2026). Setelah sempat menguat di sesi pertama, IHSG tiba-tiba anjlok dan ditutup melemah 22,97 poin atau 0,32% ke level 7.106,52.

Pergerakan ini mencerminkan perubahan sentimen yang cepat di pasar, dari optimisme di pagi hari menjadi tekanan jual di sesi kedua. Nilai transaksi mencapai Rp16,57 triliun dengan volume 33,17 miliar saham dalam 2,20 juta kali transaksi. Di balik pelemahan mendadak IHSG, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih (net foreign sell) besar. Sepanjang hari, asing membukukan net sell Rp2,04 triliun di seluruh pasar, menjadi salah satu tekanan utama bagi indeks.

Menariknya, pola ini sudah mulai terlihat sejak sesi pertama, di mana penguatan IHSG justru dimanfaatkan sebagai momentum distribusi. Investor asing memanfaatkan kenaikan harga saham di sesi pertama untuk menjual saham-saham blue chip. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi target net sell terbesar, yakni Rp 897,5 miliar. Kemudian diikuti oleh Bank Mandiri (BMRI) Rp 679,2 miliar dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Rp 200,3 miliar.

Selain itu, beberapa saham lain juga mengalami tekanan jual, seperti PT Astra International Tbk (ASII) dengan net sell Rp 82,4 miliar, PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) Rp 44,1 miliar, dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) Rp 37,4 miliar. Para analis menilai bahwa tekanan jual ini disebabkan oleh faktor eksternal, seperti ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap kinerja ekonomi global. Selain itu, peningkatan suku bunga oleh bank sentral beberapa negara juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sentimen investor.

Meskipun demikian, beberapa sektor masih menunjukkan ketahanan, seperti sektor properti dan telekomunikasi. Namun, secara keseluruhan, pasar saham nasional tertekan oleh aksi jual bersih dari investor asing yang mendominasi aktivitas perdagangan pada hari itu





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IHSG Anjlok 6,6% Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut Rp 899 TriliunPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

6 HP Kamera OIS Terbaik Harga Rp2 Jutaan 2026, Video Anti Goyang Ala Ponsel FlagshipPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

IHSG Ambruk 6,6% Sepekan, Asing Kabur Rp2,95 TriliunInvestor asing jual besar-besaran di pasar saham Indonesia, dengan net sell Rp2,95 triliun. Tekanan utama pada saham perbankan, IHSG turun 6,61%.

Read more »

IHSG Diproyeksi Rentan Ambruk ke Level 6.700, Cek 5 Rekomendasi Saham Pilihan AnalisIHSG diperkirakan melanjutkan koreksi pada sesi perdagangan hari ini, Senin, 27 April 2026. Sebelumnya, IHSG ditutup anjlok 3,38 persen ke level 7.129,49.

Read more »

IHSG Menguat 0,69% di Awal Pekan, Semua Sektor Kompak MenghijauIHSG menguat 0,69% ke level 7.179 di awal pekan, seluruh sektor saham kompak naik.

Read more »

IHSG Anjlok Akibat Tekanan Jual, Berakhir di Level 7.106IHSG kembali terkoreksi setelah berhasil pulih pada sesi pertama. IHSG anjlok 0,32 persen atau 22,97 poin ke level 7.106,52 pada penutupan perdagangan Senin sore.

Read more »