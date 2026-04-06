IHSG Anjlok Akibat Geopolitik dan Sentimen Domestik: Investor Wait and See

IHSG mengalami pelemahan signifikan pada 6 April 2026, dipicu oleh ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah dan sentimen negatif dari pasar domestik. Investor disarankan untuk berhati-hati dan memantau perkembangan pasar.

Layar menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) di Gedung Bursa Efek Indonesia. Pasar saham global, termasuk IHSG , mengalami tekanan signifikan akibat sejumlah faktor, terutama eskalasi ketegangan geopolitik dan sentimen domestik yang kurang menguntungkan. Pada perdagangan Senin, 6 April 2026, IHSG terus mengalami penurunan yang signifikan. Pelemahan ini mencerminkan dampak langsung dari meningkatnya ketidakpastian global dan dinamika pasar yang kompleks.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa kombinasi faktor eksternal dan internal telah berkontribusi pada penurunan indeks, memberikan sinyal bagi investor untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Kondisi pasar saat ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi pergerakan saham.\Salah satu pemicu utama pelemahan IHSG adalah lonjakan harga minyak mentah yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Pernyataan Presiden Donald Trump terkait Iran memicu kekhawatiran di pasar global. Ancaman terhadap infrastruktur Iran jika akses pelayaran di Selat Hormuz tidak dibuka sepenuhnya memperburuk sentimen pasar. Iran menolak ultimatum tersebut, hanya bersedia membuka jalur tersebut jika mendapat kompensasi atas kerusakan akibat perang. Ketidakpastian ini menyebabkan investor global mengambil sikap wait and see, mempertimbangkan potensi deeskalasi dan risiko eskalasi konflik yang lebih luas. Selain itu, sentimen domestik turut memberikan tekanan pada IHSG. Pengumuman sejumlah saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi per Maret 2026 menjadi perhatian investor. Kekhawatiran akan potensi keluarnya saham-saham tersebut dari indeks MSCI pada rebalancing Mei 2026 mendatang menambah beban pada pergerakan indeks. Meskipun demikian, dalam jangka menengah hingga panjang, kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan transparansi dan pemahaman investor.\Dari sisi sektoral, sektor infrastruktur mengalami pelemahan terdalam sebesar 0,92 persen, sementara sektor cyclicals justru menjadi penopang dengan kenaikan 2,26 persen. Nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan, ditutup pada Rp17.035 per dolar AS di pasar spot, turut mencerminkan dampak dari ketidakpastian global. Phintraco Sekuritas memperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan dan menguji level support di 6.900, dengan resistance di 7.100 dan pivot di 7.000. Volume perdagangan pada hari tersebut mencapai 27,80 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 15,23 triliun. Frekuensi perdagangan mencapai 1,67 juta kali. Pada sesi I, 264 saham mengalami kenaikan, 437 saham mengalami penurunan, dan 257 saham tidak mengalami perubahan. Data ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika pasar saham pada hari tersebut. Investor perlu terus memantau perkembangan geopolitik, kebijakan moneter, dan sentimen pasar untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Analisis teknikal dan fundamental tetap menjadi alat penting dalam mengelola risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IHSG Diproyeksi Konsolidasi Usai Anjlok, 5 Saham Ini Siap TerbangIHSG diproyeksi masih konsolidasi usai anjlok ke level 7.026. Analis rekomendasikan 5 saham potensial cuan dengan target menarik di tengah pasar yang fluktuatif hari ini.

Read more »

IHSG Diproyeksi Konsolidasi Usai Anjlok, Bursa Asia MenguatIHSG berpotensi konsolidasi dengan dukungan kuat di 7.000. Bursa Asia menguat setelah pidato Trump tentang Selat Hormuz. Pasar menanti data ekonomi AS dan perkembangan geopolitik.

Read more »

OJK: Jumlah investor naik saat IHSG mengalami koreksi pada MaretOtoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan jumlah investor pasar modal meningkat di tengah pergerakan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) seiring dengan ...

Read more »

Meski IHSG Maret Anjlok 14,42 Persen, OJK Sebut Jumlah Investor Naik 1,78 Juta PemodalHasan OJK melaporkan, saat IHSG Maret 2026 terkoreksi imbas eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga minyak global, jumlah investor pasar modal justru bertambah.

Read more »

IHSG Anjlok 37 Poin Efek Domino Konflik Timur Tengah, Cek 3 Saham Bersinar di LQ45IHSG anjlok 0,53 persen atau 37,35 poin ke level 6.989,42 di akhir penutupan perdagangan Senin, 6 April 2026. Koenaikan harga minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah

Read more »

IHSG melemah seiring investor hati-hati cermati tensi di Timur TengahIndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup melemah seiring pelaku pasar bersikap hati-hati dalam mencermati ...

Read more »