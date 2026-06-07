IHSG Anjlok 4,2% dan Nasdaq Ambruk 4,18% di Tengah Tekanan Pasar Global dan Rupiah Dekati Level Rp18.000

Pasar keuangan Indonesia menghadapi tekanan hebat perdagangan Jumat 5 Juni 2026 akibat koreksi pasar global yang dipicu aksi jual saham teknologi di Wall Street. IHSG turun 4,2% ke level 5.594,77, rupiah sempat menyentuhuyang Rp18.000, dan yield SBN 10 tahun naik. Di AS, Nasdaq merosot 4,18% Data ketenagakerjaan yang kuat memicu imbal hasil Treasury melonjak.

Pasar keuangan global dan domestik mengalami tekananungal pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026. Di pasar domestik, Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) mencatatkan koreksi signifikan dengan anjlok 4,2% ke level 5.594,77, diikuti kembali Mareket dalam negeri kembali babak belur pada perdagangan kemarin Jumat (5/6/2026).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 4% yield SBN melambung tinggi. Pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih akan menghadapi tekanan pada hari ini. Selengkapnya mengenai proyeksi sentimen pasar keuangan Indonesia bisa dibaca pada halaman 3 artikel ini.ungan (IHSG) ditutup turun 245,01 poin atau 4,2% ke level 5.594,77 pada perdagangan Jumat (5/6/2026). Jumat pagi IHSG sempat berdenyut positif, sebelum akhirnya turun semakin dalam meninggalkan level 5.600.

Sebanyak 656 saham turun kemarin. Hanya 115 yang naik dan sisanya atau 188 emiten stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 31,08 triliun, di mana nyaris separuhnya terjadi di pasar negosiasi. Tercatat 34,39 miliar saham berpindah tangan dalam 2,14 juta kali transaksi.

Kapitalisasi pasar pun ambruk menjadi Rp 9.807 triliun. Koreksi dalam IHSG seiring dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menyentuh level historis baru, yakni Rp 18.000. Nilai tukar rupiah berhasil berbalik menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Jumat (5/6/2026), setelah sepanjang hari bergerak volatil di area Rp18.000/US$. Nilai tukar rupiah berhasil berbalik menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Jumat (5/6/2026), setelah sepanjang hari bergerak volatil di area Rp18.000/US$.

Penguatan ini menjadi sedikit napas bagi mata uang Garuda setelah pada perdagangan sebelumnya, Kamis (4/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,45% ke level Rp18.020/US$. Posisi tersebut merupakan level terlemah sepanjang sejarah rupiah terhadap dolar AS. Pemerintah baru saja merilis realisasi APBN hingga akhir Mei 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan defisit APBN mencapai Rp180,4 triliun atau 0,70% terhadap PDB.

Angka tersebut naik tipis dibandingkan posisi akhir April 2026 yang sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB. Meski demikian, Purbaya menilai posisi defisit tersebut masih aman dan sesuai desain APBN 2026.

"Jadi kalau kita hitung seperti di luar itu. Kalau saya pakai cara yang sama kira-kira 1,8% PDB. Jadi kalau dilihat dari situ APBN kita sangat aman," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (5/6/2026). Selain defisit yang masih terkendali, keseimbangan primer juga tercatat surplus Rp58,6 triliun.

Kondisi ini menunjukkan APBN masih memiliki ruang untuk menjaga kesinambungan fiskal di tengah tekanan pasar keuangan. Sementara dari itu, Bank Indonesia (BI) menegaskan masih memiliki sejumlah amunisi untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Terakhir ke pasar surat berharga negara Indonesia, imbal hasil obligasi Indonesia 10 tahun pada penutupan perdagangan kemarin Jumat (5/6/2026) tercatat pada level 6.902 atau naik meningkat 1,16% dari hari sebelumnya yang ditutup pada 6.823.

Bursa Amerika Serikat (AS) mengalami tekanan hebat pada penutupan perdagangan Jumat, dipicu oleh aksi jual massal yang melanda saham-saham teknologi, khususnya sektor semikonduktor. Indeks Nasdaq Composite yang padat saham teknologi mencatatkan kejatuhan harian tertajam sejak periode gejolak tarif pada April 2025 dengan koreksi sebesar 4,18% ke posisi 25.709,43. Pelemahan ini juga menyeret indeks S&P 500 yang merosot 2,64% menjadi 7.383,74, serta indeks Dow Jones Industrial Average yang kehilangan 1,35% dan berakhir di level 50.866,78.

Padahal, sehari sebelumnya, indeks Dow Jones baru saja mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Kejatuhan di akhir pekan ini sekaligus memutus tren positif pasar, di mana S&P 500 mencatatkan pekan negatif pertamanya dalam sepuluh minggu terakhir setelah melemah lebih dari 2%, sementara Nasdaq ambles hingga 4,7% dalam sepekan. Katalis negatif yang membayangi sektor cip sebenarnya mulai terakumulasi sejak pertengahan pekan.

Tekanan awal muncul setelah emiten raksasa Broadcom tidak merevisi naik proyeksi pendapatan dari lini bisnis cip kecerdasan buatan (AI) Mereka pada perdagangan Rabu malam. Kondisi ini memicu kekecewaan investor dan membebani pergerakan sektor tersebut pada hari Kamis. Intensitas aksi jual kemudian mencapai puncaknya pada hari Jumat setelah Biro Statistik Tenaga Kerja AS merilis data nonfarm payrolls bulan Mei yang tumbuh jauh di atas ekspektasi.

Lapangan kerja baru tercatat melonjak sebanyak 172.000, melampaui prediksi para ekonom yang memperkirakan penambahan sebesar 80.000 pekerjaan. Data ketenagakerjaan yang terlampau kuat ini langsung memicu lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS, di mana yield US Treasury tenor 10 tahun naik ke atas 4,5% dan tenor 30 tahun menembus 5%. Kombinasi makroekonomi ini berdampak destruktif bagi saham semikonduktor utama. iShares Semiconductor ETF mencatatkan hari terburuknya sejak Maret 2020 setelah anjlok 10%, meskipun secara tahun berjalan masih tumbuh 79





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IHSG Rupiah Nasdaq Wall Street Obligasi APBN Defisit Bank Indonesia Semikonduktor Nonfarm Payrolls

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