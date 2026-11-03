IHSG Anjlok 3,78% Terdepresiasi, Rupiah Lemah dan Tekanan Politik

IHSG jatuh 3,78% ke level 4.904,28 seiring pelemahan rupiah dan sentimen politik. Seluruh sektor tertekan dengan basic memimpin koreksi terdalam di angka 6 persen.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) ditutup anjlok signifikan sebanyak 3,78 persen pada perdagangan hari Selasa, yang mencatatkan penutupan di angka 4.904,28. Penurunan tajam ini dikonfirmasi oleh data Reuters TV Index ( RTI) yang menunjukkan tekanan berat pada seluruh indeks saham acuan yang ada di pasar modal Indonesia saat itu.

Mekanisme Penurunan dan Data Pasar

Pergerakan negatif ini didorong oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yang menghantam sentimen investor. Indeks saham LQ45 sebagai barometer saham blue chip juga ikut terpangkas tajam sebesar 3,98 persen hingga menyentuh level 497,26. Pada rentang waktu perdagangan, IHSG sempat berfluktuasi di antara level tertinggi 5.143,58 dan level terendah 4.895,59.

Volume perdagangan tercatat sangat aktif dengan total frekuensi mencapai 1.387.578 kali serta volume saham sebanyak 27,2 miliar lembar. Nilai transaksi harian tercatat mencapai Rp 11,7 triliun yang mengindikasikan adanya aksi jual masif di pasar. Sebanyak 624 saham mengalami penurunan harga, sementara hanya 57 saham yang mampu menguat dan 37 saham lainnya diam di tempat tanpa pergerakan signifikan.

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Pendapat Ahli dan Faktor Pendorong

Herditya Wicaksana, analis dari PT MNC Sekuritas, menyatakan bahwa koreksi pada IHSG belum selesai dan potensi lanjutan penurunan masih sangat rentan terjadi. Ia menyoroti dua faktor utama penyebab tekanan ini, yaitu nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat di angka 18.182 per dolar.

Selain faktor mata uang, tekanan juga datang dari kenaikan yield obligasi bertenor 10 tahun Indonesia yang mencapai 7,7 persen. Herditya Wicaksana menambahkan bahwa adanya gejolak politik dalam negeri turut menjadi pemicu ketidakpastian pasar. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah juga sempat dicatat di kisaran 18.144, yang memperkuat tren pelemahan rupiah dalam periode tersebut.

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Dampak Sektor dan Pergerakan Saham

Seluruh sektor saham mengalami tekanan jual tanpa terkecuali, dengan sektor basic mencatatkan koreksi terbesar sebesar 6 persen. Sektor energi melemah 4,38 persen, sektor industri merosot 3,80 persen, dan sektor consumer nonsiklikal susut 2,61 persen. Sektor consumer siklikal juga terperosok 3,59 persen menyusul kondisi makroekonomi.

Sektor kesehatan turun 2,83 persen, sektor keuangan terpangkas 2,07 persen, serta sektor properti melemah 3,78 persen. Di sektor lain, teknologi tergelincir 1,92 persen, infrastruktur turun 3,61 persen, dan transportasi merosot 3,9 persen. Pergerakan negatif ini mencerminkan kehati-hatian investor terhadap proseksi pendapatan perusahaan di tengah ketidakpastian global.

Di level individual saham, saham SMGR merosot 4,59 persen menjadi Rp 1.350 per saham dari pembukaan di Rp 1.415. Saham BRPT juga anjok 6,7 persen menjadi Rp 1.045 setelah sempat menguat di pembukaan. Saham ITMG melemah 1,1 persen ke Rp 24.700, sedangkan saham GOTO bertahan stagnan di angka Rp 24 per lembar.