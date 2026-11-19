Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot tajam pada perdagangan Kamis. Penutupan di 5.194,14 didominasi oleh penurunan sektor basic material dan energi.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan pergerakan negatif signifikan pada perdagangan hari Kamis. Indeks penanda utama pasar modal Indonesia ini ditutup merosot 1,02 persen dari posisi sebelumnya.

Penutupan ini menempatkan IHSG pada level 5.194,14. Angka ini menunjukkan adanya tekanan jual yang cukup kuat dari para pelaku pasar modal selama sesi perdagangan berlangsung pada hari tersebut.

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Pergerakan negatif ini tidak hanya terjadi pada indeks utama, namun juga merambat ke indeks-indeks pendukung lainnya. Indeks LQ45 yang terdiri dari saham-saham likuid juga mengalami pelemahan sebesar 0,89 persen, tutup di angka 540,04.

Secara keseluruhan, sebagian besar indeks saham acuan tertekan ke bawah. Hanya satu sektor yang berhasil mencatatkan kenaikan positif di tengah dominasi tekanan jual. Sektor transportasi tercatat sebagai satu-satunya sektor hijau dengan kenaikan 0,39 persen.

Analisis Teknis dan Volume Transaksi

Dalam sesi perdagangan tersebut, IHSG bergerak dalam rentang yang cukup lebar. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.276 sebelum kemudian turun dan mengakhiri hari di area terendah 5.152.

Jumlah saham yang mengalami penurunan harga jauh melampaui yang menguat. Terdapat 261 saham yang anjlok, sedangkan hanya 99 saham yang berhasil menguat. Sebanyak 98 saham lainnya diam atau tidak mengalami perubahan harga.

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Volume perdagangan tercatat sebesar 31,3 miliar saham dengan frekuensi transaksi mencapai 1.286.776 kali. Nilai transaksi harian di pasar modal Indonesia mencapai Rp 16,5 triliun. Ini menunjukkan aktivitas jual beli yang masih cukup tinggi meski diwarnai tekanan bearish.

Pertahanan Nilai Rupiah terhadap Dolar AS

Faktor eksternal juga turut mempengaruhi sentimen pasar, khususnya terkait nilai tukar mata uang. Posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berada di kisaran Rp 18.243.

Penguatan dolar dapat menjadi tekanan tersendiri bagi investor lokal maupun asing. Fluktuasi nilai tukar sering kali berkorelasi dengan aliran dana asing yang masuk atau keluar dari pasar Emerging Market seperti Indonesia.

Dominasi Tekanan pada Sektor Basic Material

Penyebab utama tertekannya IHSG hari ini adalah performa buruk di sektor-sektor fundamental. Sektor basic material mencatat penurunan terbesar dengan anjlok 2,31 persen.

Sektor energi juga ikut merosot 1,35 persen. Sementara itu, sektor industri menyusut 0,53 persen. Sektor consumer nonsiklikal juga tidak terlepas dari tekanan dengan susut 0,94 persen.

Di ranah sektor siklikal, indeks turun 1,34 persen. Sektor kesehatan mengalami penurunan lebih dalam yaitu 1,72 persen. Sektor keuangan merosot tipis 0,38 persen.

Sektor properti juga tergerus 0,87 persen. Sektor teknologi terpangkas 1,34 persen, dan sektor infrastruktur merosot 2,18 persen. Hanya sektor transportasi yang bertahan positif.

Kinerja Saham Korporasi Terpilih

Di antara saham-saham yang mendapat sorotan, saham MTEL mengalami penurunan nilai yang cukup berarti. Harga saham MTEL merosot 3,95 persen menjadi Rp 292 per saham.

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Saham MTEL dibuka turun dua poin menjadi Rp 302 per saham dari penutupan sebelumnya di Rp 304. Harga saham MTEL berada di level tertinggi Rp 304 dan terendah Rp 292 per saham. Total frekuensi perdagangan saham 3.963 kali dengan volume perdagangan saham 219.545 saham. Nilai transaksi harian saham MTEL Rp 6,5 miliar.

Saham CPIN juga tercatat mengalami penurunan. Harga saham CPIN merosot 2,1 persen menjadi Rp 2.330 per saham. Saham CPIN dibuka turun 10 poin menjadi Rp 2.370 per saham.

Harga saham CPIN berada di level tertinggi Rp 2.390 dan terendah Rp 2.310 per saham. Total frekuensi perdagangan 6.006 kali dengan volume perdagangan saham 136.100 saham. Ini terjadi di tengah diskusi mengenai dampak rebalancing MSCI yang mempengaruhi alokasi dana asing.

Mekanisme Rebalancing MSCI dan Dampaknya

Tren pergerakan IHSG hari ini juga dibicarakan dalam konteks yang lebih luas mengenai faktor penggeraknya. Analis mengaitkan penurunan ini dengan mekanisme rebalancing indeks MSCI.

Proses rebalancing sering kali memicu penjualan besar-besaran dari saham-saham yang dicabut dari indeks atau penyesuaian portofolio oleh investor institusi global. Hal ini menciptakan volatilitas singkat namun signifikan di pasar lokal.

Saham lain yang ikut turun tajam meliputi ARCI yang susut 2,45 persen menjadi Rp 795 per saham. Saham ARCI dibuka turun lima poin menjadi Rp 810 per saham dengan level tertinggi Rp 825 dan terendah Rp 790.

Total frekuensi perdagangan saham ARCI mencapai 6.285 kali. Sementara itu, saham TPIA juga menyusut 2,83 persen menjadi Rp 1.200 per saham. Saham TPIA dibuka stagnan di Rp 1.235 per saham, dengan level tertinggi Rp 1.245 dan terendah Rp 1.180.

Total frekuensi perdagangan saham TPIA tercatat 10.150 kali. Pergerakan ini mencerminkan kehati-hatian investor terhadap sektor consumer goods dan industri di tengah ketidakpastian makroekonomi global.