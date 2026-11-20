IHSG turun 0,81 persen ke level 5.152 pada pembukaan sesi perdagangan. Saham BBCA dan ANTM menjadi penyumbang penurunan terbesar bersama sektor basic.

Pasar saham Indonesia dibuka dengan tekanan signifikan pada sesi perdagangan awal, di mana Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mencatatkan penurunan sebesar 0,81 persen ke angka 5.152. Penurunan ini terjadi pada pembukaan sesi perdagangan dan menandai adanya sentimen negatif yang menghantam investor institusi maupun ritel di pagi hari tersebut.

Kondisi pasar yang memburuk ini berlanjut hingga pukul 09.03 WIB, ketika IHSG masih bertahan di zona merah dengan kehilangan nilai sebesar 0,49 persen dan menyentuh angka 5.169. Selain IHSG, indeks saham bergengsi lainnya seperti LQ45 juga mengalami koreksi harga dengan penurunan sebesar 0,43 persen ke posisi 537,25, menunjukkan bahwa sebagian besar indeks acuan sedang dalam kondisi merah.

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Mekanisme Penurunan IHSG di Sesi Awal

Dalam dinamika perdagangan hari ini, IHSG bergerak dalam rentang volatilitas yang cukup lebar antara level tertinggi 5.178,54 dan terendah 5.132,35. Tekanan jual yang massif menjadi faktor utama yang mendorong indeks ke zona merah, di mana sebanyak 189 saham mencatatkan penyesuaian harga menurun dari penutupan sesi sebelumnya.

Sebaliknya, hanya sedikit penguatan yang terlihat dari pasar, dengan 98 saham yang berhasil menguatkan harganya. Jumlah saham yang tidak bergerak atau diam di tempat juga cukup signifikan sebanyak 143 saham. Aktivitas perdagangan secara keseluruhan sangat aktif dengan total frekuensi perdagangan mencapai 83.311 kali dan volume perdagangan sebesar 1,5 miliar saham dengan nilai transaksi harian mencapai Rp 477,4 miliar.

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Posisi Sektor dan Saham Blue Chip

Indikasi kelemahan pasar terlihat jelas dari dominasi sektor saham basic yang mengalami koreksi terbesar sebesar 1,14 persen. Sektor ini menjadi penopang utama penurunan indeks karena bobotnya yang besar di portofolio investor. Selain itu, sektor energi juga ikut merosot 0,25 persen, sektor industri turun 0,21 persen, dan sektor keuangan melemah tipis sebesar 0,08 persen.

Tekanan juga menyasar sektor properti yang turun 0,23 persen, sektor teknologi yang terpangkas 0,36 persen, serta sektor infrastruktur yang susut 19 persen. Sektor transportasi juga ikut tertekan dengan penurunan 0,53 persen, mengindikasikan bahwa kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi atau sentimen global memengaruhi berbagai lini industri secara merata.

Di tengah penurunan luas ini, saham BBCA atau Bank Central Asia Tbk mencatatkan pergerakan negatif dengan penurunan 0,44 persen ke level Rp 5.625 per saham. Saham BBCA dibuka turun 50 poin menjadi Rp 5.600 per saham dan berfluktuasi di antara level tertinggi Rp 5.675 dan terendah Rp 5.575 per saham dengan nilai transaksi harian Rp 59,4 miliar.

Sementara itu, saham ANTM atau Antam Tbk juga mengalami penurunan harga sebesar 0,38 persen menjadi Rp 2.600 per saham. Harga saham ANTM dibuka turun menjadi Rp 2.530 per saham dari penutupan sebelumnya Rp 2.610 per saham, dengan volume perdagangan harian mencapai Rp 21,1 miliar. Di sisi lain, saham ASII atau Astra International Tbk tercatat menguat 0,47 persen menjadi Rp 5.400 per saham.

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Dampak Nilai Tukar dan Langkah Selanjutnya

Faktor eksternal yang turut membebani kinerja pasar adalah posisi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang berada di kisaran 18.260. Penguatan nilai dolar dapat menjadi indikator bagi arus keluar modal asing yang berpotensi memperdalam penurunan indeks saham lokal.

Meskipun sektor basic dan beberapa saham besar mengalami tekanan, masih ada beberapa emiten yang menunjukkan ketahanan atau penguatan, seperti saham WIFI yang naik 1,82 persen menjadi Rp 840 per saham. Kenaikan ini terjadi meskipun saham tersebut dibuka stagnan di Rp 825 per saham, menunjukkan adanya minat beli yang kuat di level harga tertentu.

Pasar akan terus memantau perkembangan sentimen global dan kebijakan moneter yang dapat memengaruhi nilai tukar rupiah di sesi-sesi selanjutnya. Pelaku pasar disarankan untuk memperhatiakan pergerakan volume dan frekuensi perdagangan untuk mengidentifikasi apakah tekanan jual bersifat jangka pendek atau merupakan bagian dari tren yang lebih panjang.