IHSG ditutup hijau 0,32% pada 4 November di level 4.919,77 didorong saham perbankan. Investor asing net buy Rp257,94 miliar sementara tekanan datang dari BRMS dan BRPT.

Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) mengakhiri perdagangan pada Rabu, 4 November, di zona hijau dengan penguatan sebesar 0,32%. Indeks penutup berada di level 4.919,77 yang menandakan sentimen positif terbatas di bursa utama Indonesia. Penguatan ini tidak terjadi secara merata namun didorong oleh kinerja kuat dari saham-saham blue chip perbankan dan industri.

Dukungan Saham Perbankan dan Kontras Sektor

PT Mega Capital Sekuritas, bagian dari CT Corpora, hadir sejak 1991 dengan layanan investasi inovatif dan tenaga ahli terpercaya. Kehadiran institusi ini menyoroti konteks jangka panjang pasar yang masih dinamis. Dalam perdagangan kemarin, saham Bank Central Asia (BBCA) memimpin penguatan dengan kenaikan 1,86%. Hal ini sejalan dengan kenaikan Astra International (ASII) yang menguat 3,16% dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) yang naik 1,13%.

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Di sisi lain, tekanan pasar terlihat jelas dari sejumlah emiten lain. PT Bumi Resources Minerals (BRMS) terkoreksi dalam sebesar 6,67%. Saham Bumi Resources (BRPT) juga mengalami penurunan signifikan sebesar 6,70%. Selain itu, AMMN melemah 1,46%. Secara sektoral, hanya tiga dari sebelas sektor yang berhasil ditutup dalam kondisi menguat. Sektor Basic Industry memimpin dengan kenaikan 0,91%, sementara sektor Technology mencatatkan pelemahan terdalam sebesar 1,53%.

Kinerja Keuangan BRMS Tertekan oleh Tambang Terbuka

Bumi Resources Minerals (BRMS) tengah menargetkan produksi emas melampaui 90.000 ons pada 2027. Target ini meningkat signifikan dibandingkan target produksi 2026 yang sebesar 65.000-70.000 ons. Peningkatan tersebut sejalan dengan rencana pengoperasian tambang emas bawah tanah pada semester II 2027 (2H27). Tambang baru ini memiliki kadar emas rata-rata di atas 3,2 gram per ton (g/t). Angka ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan tambang terbuka saat ini yang berada di kisaran 1,5 g/t.

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Sepanjang 2026, seluruh bijih emas BRMS masih bersumber dari tambang terbuka dengan kadar relatif rendah. Perseroan mencatat produksi sekitar 16.700 ons pada kuartal III 2026 dan menargetkan produksi lebih dari 25.000 ons pada kuartal IV 2026. Namun, kinerja keuangan BRMS selama sembilan bulan pertama 2026 masih tertekan. Penjualan tercatat turun 8,71% secara tahunan menjadi 167,58 juta dolar AS. Laba bersih merosot lebih dalam sebesar 36,85% menjadi 23,94 juta dolar AS.

Ekspansi Kapasitas Produksi Lautan Luas

Sementara itu, Lautan Luas (LTLS) memperluas bisnis manufaktur bahan baku makanan dan minuman. Ekspansi ini dilakukan melalui anak usahanya, Lautan Natural Krimerindo (LNK). Saat ini, LNK tengah menyelesaikan persiapan fasilitas produksi liquid ingredients pertama. Fasilitas ini memiliki kapasitas mencapai 40 juta liter per tahun dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

Fasilitas baru ini akan memproduksi berbagai bahan baku cair, termasuk plant-based milk dan liquid creamer. Kehadiran fasilitas tersebut akan melengkapi kemampuan produksi spray dried LNK yang telah beroperasi sejak 2010. LTLS mengalokasikan belanja modal sekitar Rp200 miliar untuk merealisasikan ekspansi ini. Pengembangan bisnis ini turut didukung oleh pertumbuhan unit food service Ellenka Professional yang mencatatkan pertumbuhan dua digit. Penjualan LNK masih didominasi segmen business-to-business dengan kontribusi lebih dari 50%.

Aksi Korporasi Bhuwanatala Indah Permai

Bhuwanatala Indah Permai (BIPP) telah merealisasikan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Aksi korporasi ini berupa penerbitan 502,87 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp200 per saham. Dari aksi korporasi tersebut, Perseroan memperoleh dana sebesar Rp100,57 miliar. Seluruh saham baru diserap oleh pihak terafiliasi.

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PT Gratamulia Pratama menyerap 494,47 juta saham senilai Rp98,89 miliar. Sementara itu, Safire Capital Pte. Ltd menyerap 8,40 juta saham senilai Rp1,68 miliar. Dana hasil penerbitan saham tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Penggunaannya mencakup kebutuhan belanja modal dan pengeluaran operasional Perseroan maupun entitas anak. Aksi korporasi ini menyebabkan potensi dilusi sebesar 9,09% bagi pemegang saham eksisting. Jumlah saham beredar BIPP meningkat dari 5,03 miliar menjadi 5,53 miliar saham. Persetujuan ini telah diperoleh melalui RUPSLB Independen pada 16 Oktober 2026.

Aliran Dana Asing dan Dinamika Pasar

Investor asing mencatatkan pembelian bersih di pasar reguler sebesar Rp264,64 miliar. Secara keseluruhan pasar, investor asing membukukan net buy sebesar Rp257,94 miliar. Meskipun IHSG menguat, kondisi pasar masih menunjukkan tekanan. Tercatat sebanyak 509 saham melemah, sementara hanya 224 saham yang menguat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan IHSG masih cenderung merupakan rebound teknikal. Penguatan ini belum mencerminkan pemulihan pasar secara menyeluruh di seluruh lini saham.

Di bursa Amerika Serikat, seluruh indeks utama ditutup menguat. Dow Jones naik 3,03% ke level 53.356. S&P 500 menguat 1,58% ke posisi 7.688. Nasdaq bertambah 1,44% ke level 25.736. Sentimen positif dari pasar global ini memberikan latar belakang yang mendukung bagi pergerakan pasar lokal, meskipun volatilitas tetap tinggi di kalangan emiten tertentu.