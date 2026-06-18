Ihsanuddin Minta Maaf Usai Insiden di Tribun, Raul Gonzalez dan Piala Dunia 2026 Jadi Isu Lain

Penonton yang terlibat insiden dengan Beckham Putra meminta maaf lewat video, berjanji tidak mengulangi kesalahan amidst sorotan publik. Artikel ini juga membahas pregmatch Portugal vs Kongo di Piala Dunia 2026, rekod Ronaldo, dan berita lain tentang haji, bangunan bersejarah, transfer pemain Persebaya, dan festival budaya Toraja.

Dalam video yang diunggah ke Instagram, Ihsanuddin meminta maaf setelah tindakan dan kata-katanya terhadap pemain Timnas Indonesia Beckham Putra tidak menampilkan perilaku yang baik. Ia mengaku sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan berjanji tidak mengulangi perilaku tersebut.

Insiden terjadi ketika para pemain Timnas Indonesia sedang bersalaman dengan pendukung after match di tribun barat stadion, quando seorang penonton diduga memanggil Beckham dan mengacungkan jari tengah, memicu konflik verbal antara Beckham dengan penonton tersebut. Video kejadian viral di media sosial menghadirkan sorotan publik.

Di luar kontroversi itu, berita juga menyentuh pada topik lain seperti Piala Dunia 2026, di mana Portugal digagalkan Republik Demokratik Kongo di hasil imbang 1-1, meski Cristiano Ronaldo bermain sebagai starter dan menjadi pemain tertua yang memulai laga di turnamen tersebut. Timnas England membuka kiprahnya dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia. Artikel ini juga menyebutkan bahwa Raul Gonzalez, legenda Real Madrid, diklaim memiliki estimasi gaji yang tinggi seandainya melatih Timnas Indonesia.

Di bidang lain, berita menyampaikan kabar regarding kedatangan jemaah haji dari Medan, keindahan Benteng Rotterdam di Makassar, penguatan skuat Persebaya dengan Ramadhan Sananta, dan Festival Toraya Ma'gellu' 2026 yang memamerkan seni budaya Toraja Utara





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Ihsanuddin Beckham Putra Timnas Indonesia Piala Dunia 2026 Raul Gonzalez

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