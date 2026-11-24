Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, memastikan tim bermain tanpa tekanan saat bertemu FC Seoul di Liga Champions Asia setelah lolos ke babak 16 besar.

Pelatih kepala Persib Bandung, Igor Tolic, telah menegaskan bahwa timnya akan memasuki laga melawan FC Seoul tanpa beban tekanan psikologis. Keputusan strategis ini diambil karena Maung Bandung sudah mengamankan tiket ke babak 16 besar Liga Champions Asia Dua 2026/27 melalui kemenangan sebelumnya.

Strategi Bebas Tekanan Igor Tolic

Igor Tolic menyatakan bahwa timnya siap menampilkan performa terbaik tanpa memikirkan hasil akhir kualifikasi karena target tersebut sudah tercapai. Kewajiban untuk memastikan lolos ke putaran eliminasi telah diselesaikan ketika Persib Bandung mengalahkan tuan rumah Melbourne Victory dengan skor 2-1 pada 4 November lalu. Kondisi ini menciptakan situasi unik di mana pemain tidak terikat oleh risiko gugur dari kompetisi. Hal ini sangat kontras dengan kondisi lawan, FC Seoul, yang masih harus berjuang mati-matian untuk mengamankan satu tiket tersisa di Grup E. Pelatih asal Kroasia tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya tekanan dalam diri skuadnya memungkinkan mereka untuk fokus sepenuhnya pada kualitas permainan yang bagus di lapangan hijau. Tolic berharap sikap mental bebas ini dapat memberikan keuntungan taktis yang signifikan dibandingkan lawan yang sedang tertekan. Meskipun telah lolos, Igor Tolic menekankan bahwa filosofi bermain indah tetap menjadi prioritas utama dalam persiapan menghadapi tim Korea Selatan. Timnya tidak akan bermain defensif atau hanya bertahan untuk menjaga hasil, melainkan akan aktif mencari peluang gol dengan percaya diri. Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang pelatih untuk membangun identitas permainan yang kuat di kancah internasional.

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Kedudukan Grup E Liga Champions Asia

FC Seoul saat ini menempati posisi peringkat kedua di Grup E Liga Champions Asia Dua 2026/27 dengan akumulasi enam poin dari empat pertandingan. Tim Korea Selatan tersebut telah mencatatkan dua kemenangan dan mengalami dua kekalahan sepanjang fase grup yang berjalan. Posisi mereka saat ini menunjukkan bahwa peluang masih terbuka lebar, namun sedikit celah untuk kesalahan. Perolehan poin FC Seoul hanya unggul dua poin dari Melbourne Victory yang juga masih memiliki kesempatan besar untuk melaju ke babak berikutnya. Ketegangan di klasemen ini memaksa FC Seoul untuk memasuki laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dengan ambisi penuh untuk meraih kemenangan. Kebutuhan akan tiga poin penuh menjadikan setiap momen permainan tim tamu menjadi sangat krusial bagi kelangsungan karier mereka di turnamen ini. Sementara itu, Persib Bandung memiliki posisi yang lebih tenang secara matematis, namun tetap memiliki motivasi kuat untuk finis di puncak klasemen. Tolic menyebutkan bahwa menjadi pemuncak grup memberikan keuntungan strategis dalam babak eliminasi, meskipun bukan syarat mutlak untuk lolos. Motivasi internal ini menjadi pembeda utama antara kondisi psikologis pemain Persib Bandung dan lawan mereka dalam menghadapi tantangan teknis pertandingan.

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Formasi Terbaik dan Ancaman FC Seoul

Terkait persiapan teknis, Igor Tolic telah memutuskan untuk menurunkan formasi terbaiknya untuk menghadapi FC Seoul di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa kualitas permainan tim Korea Selatan tetap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Maung Bandung. Tidak ada alasan untuk melakukan rotasi pemain massal mengingat kualitas lawan yang dinilai sangat tinggi secara teknis. Ketersediaan pemain kunci menjadi faktor penentu dalam strategi serangan dan pertahanan Persib Bandung saat berhadapan dengan lini tengah FC Seoul. Tolic yakin bahwa kombinasi pemain yang telah terlatih selama musim ini memiliki kapabilitas untuk mengimbangi permainan tim tamu. Fokus utama latihan selama minggu ini diarahkan pada penanganan pola serangan cepat yang sering digunakan oleh skuad asal Korea Selatan. Meskipun menghadapi tim berkualitas tinggi, kepercayaan diri para pemain Persib Bandung terlihat meningkat sejak jaminan lolos ke babak berikutnya tercapai. Integrasi antara pengalaman pemain senior dan energi pemain muda diharapkan dapat menciptakan dinamika permainan yang sulit diprediksi oleh pihak lawan. Pengaturan taktis ini disusun khusus untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong yang mungkin muncul akibat agresivitas FC Seoul dalam mencari kemenangan.

Dukungan Suporter dan Target Poin

Tujuan konkret yang ditetapkan oleh Igor Tolic untuk laga ini adalah memastikan setidaknya satu poin dari hasil pertandingan di depan penonton Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pencapaian target ini akan mengantar Persib Bandung menjadi pemuncak klasemen akhir Grup E Liga Champions Asia Dua 2026/27. Puncak klasemen memberikan dampak psikologis positif dan keuntungan administratif terkait distribusi lawan di babak selanjutnya. Pertandingan ini akan menjadi laga ketiga yang dihadapi dalam rentang waktu tujuh hari, sebuah schedule yang cukup padat bagi para atlet. Kondisi fisik pemain menjadi perhatian khusus, namun Tolic optimistis bahwa kedalaman skuad dapat mengatasi masalah kelelahan. Pengaturan menit permainan akan dipantau ketat oleh tim medis untuk memastikan setiap pemain tetap dalam kondisi prima saat menghadapi fase krusial ini. Dukungan penuh dari suporter di Bandung diharapkan dapat menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas emosi pemain di lapangan. Tolic meyakini sinergi antara tim dan pendukung akan menciptakan atmosfer yang kondusif untuk meraih hasil terbaik. Dengan persiapan matang dan mental yang bebas dari beban, Persib Bandung siap membuktikan dominasi di kandang sendiri.